‘Crystal Lake’: Creador desmiente la inquietante teoría sobre el origen de Jason Voorhees, protagonista de ‘Viernes 13’

El primer tráiler de Crystal Lake dejó suficientes preguntas para que los seguidores de Viernes 13 comenzaran a buscar respuestas en cada uno de los fotogramas. Algunas interpretaciones llegaron hasta Brad Caleb Kane, responsable de la serie, quien decidió aclarar qué clase de historia prepara. Su respuesta descartó una teoría popular sobre Jason Voorhees, aunque conserva los secretos de la producción protagonizada por Linda Cardellini.

¿Cuál es la teoría desmentida sobre Jason Voorhees?

Toda la discusión tuvo como origen un detalle visual del adelanto que varios espectadores relacionaron con otras historias televisivas. Kane admitió que le resultó muy difícil leer esas interpretaciones sin intervenir e incluso contó que su esposa le recomendó dejar que el público elaborara sus propias ideas. Finalmente decidió hablar para evitar que una suposición condicionara la manera de recibir la serie.

La imagen en cuestión muestra una puerta amarilla dentro de lo que parece una instalación secreta; a partir de ella surgió la teoría de que Jason sería presentado como un supersoldado creado por el gobierno, con comparaciones entre su posible origen y los experimentos relacionados con Eleven en Stranger Things. Kane rechazó por completo esa interpretación.

Linda Cardellini como Pamela Vorhees en Crystal Lake (Foto: Peacock)

“No quiero que la gente la vea pensando que estamos haciendo alguna especie de Stranger Things, Eleven, supersoldado del gobierno. No es eso, es algo propio”, explicó para Deadline. Kane también adelantó que Crystal Lake ofrecerá determinadas explicaciones sobre el personaje, relacionadas con un contexto que le resultará familiar a los espectadores: “Está más arraigada en la realidad. Está arraigada en cosas que ocurrían en los años sesenta y setenta y que se cruzan, de alguna manera, con el tema de la desconfianza hacia nuestras instituciones”.

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Todo sobre Crystal Lake, la precuela de Viernes 13

La producción de Peacock y A24 será una precuela de Viernes 13, con Linda Cardellini como Pam Voorhees, quien enfrenta el duelo después de que su hijo Jason se ahogara el verano anterior. El punto de partida pondrá a la madre como protagonista y permitirá explorar su vida alrededor de esa pérdida que la primerísima película no tuvo la oportunidad de ahondar. La llegada de dos desconocidos que investigan su pasado amenaza los secretos de Pam y ella estará dispuesta a matar para mantenerlos ocultos cualquiera que se entrometa.

El estreno se confirmó para el 15 de octubre en Peacock, con los ocho episodios disponibles ese mismo día. El elenco incluye a William Catlett como Levon Brooks y a Cameron Scoggins como Dorf, dos policías de la localidad ficticia de Crystal Lake, en Nueva Jersey. Devin Kessler interpreta a Brianna y Gwendolyn Sundstrom a Grace.

Linda Cardellini como Pamela Vorhees en Crystal Lake (Foto: Peacock)

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Otros famosos asesinos del slasher

Jason comparte el territorio del slasher, el cine de asesinos que acechan a sus víctimas, con Michael Myers, ese personaje presentado en Halloween, de John Carpenter, en 1978. Otro famoso es Freddy Krueger, que llevó ese peligro al sueño en Pesadilla en la calle del infierno, estrenada en 1984. En Scream, de 1996, Sidney Prescott y sus amigos enfrentaron una serie de ataques e intentan comprenderlos mediante las reglas de las películas de terror; finalmente quien está detrás es un asesino llamado Ghostface.

Ahora dos personajes longevos de una famosa saga slasher de cine tendrán la oportunidad de ver sus historias expandidas mediante una serie secuela, lista para llegas a las pantalla en la siguiente temporada de Día de brujas.