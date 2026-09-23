Directora de ‘La Hipótesis Del Amor’ revela las conexiones secretas con ‘Star Wars’ que escondieron en la película

La película rinde homenaje al origen de la novela de Ali Hazelwood como un fanfic inspirado en Rey y Kylo Ren

‘La Hipótesis Del Amor’, adaptación de la exitosa novela de Ali Hazelwood, no ha olvidado sus peculiares vínculos con una galaxia muy, muy lejana. La historia que ahora protagonizan Lili Reinhart y Tom Bateman comenzó como un fanfic inspirado en Rey y Kylo Ren de ‘Star Wars’, y la directora Claire Scanlon reveló que el equipo encontró varias maneras de rendir homenaje a esos orígenes mediante referencias escondidas en la música y el score de la película.

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¿Cuáles son las referencias a ‘Star Wars’ escondidas en ‘La Hipótesis Del Amor’?

Antes de convertirse en una novela publicada en 2021, The Love Hypothesis nació de una historia escrita por Hazelwood inspirada en Rey y Kylo Ren, interpretados en el cine por Daisy Ridley y Adam Driver. Sin embargo, trasladar esas conexiones directamente a la adaptación cinematográfica resultaba complicado debido a que ‘Star Wars’ pertenece a otra propiedad intelectual.

Tom Bateman y Lili Reinhart en ‘La hipótesis del amor’ (Philippe Bosse/Prime Video)

Scanlon explicó a Swooon que incluso consideraron una referencia más evidente durante las primeras etapas del guion, pero decidieron descartarla:

“Creo que había algo curioso con Star Wars: sentíamos que probablemente no podíamos decir eso debido a la infracción de derechos de autor.”

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La solución fue llevar algunos de esos homenajes al terreno musical. Scanlon trabajó con la compositora nominada al Oscar Laura Karpman, quien incorporó sonidos de vasos de precipitados y otros elementos de laboratorio para representar la inteligencia y personalidad científica de Olive y Adam.

Pero también reservaron algunos momentos para recordar a ‘Star Wars’. Scanlon confirmó que existen dos homenajes musicales asociados específicamente con Adam: cuando entra a la cafetería y cuando camina por el pasillo para buscar a Tom.

“Lo escuchamos en dos momentos. Uno es cuando él entra en la cafetería, y el otro es cuando va a buscar a Tom (Arty Froushan) mientras camina por el pasillo. Esos son nuestros dos homenajes a Darth Vader y Kylo Ren. Es, en definitiva, un homenaje a Star Wars.”

Una canción de Gracie Abrams también es un easter egg

Otro guiño aparece desde el comienzo de la película con “Mess It Up”, canción de Gracie Abrams. La elección tiene una conexión particular: la cantante es hija de J.J. Abrams, quien dirigió y coescribió ‘Star Wars: The Force Awakens’ y ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.

Curiosamente, la idea ni siquiera surgió originalmente del equipo creativo. Scanlon reveló que fueron los seguidores quienes propusieron utilizar una canción de Abrams a través de TikTok:

“En realidad, fueron los fans quienes nos dieron esa idea. Ni siquiera puedo atribuírmela yo. Lo vimos en TikTok; alguien escribió: «Más les vale poner una canción de Gracie Abrams en esto», y nosotros dijimos: «Tomamos nota».”

La directora también señaló la importancia que tuvo la música para construir la adaptación. Su experiencia como editora hizo que el soundtrack y el score fueran aspectos que tuvo presentes durante el desarrollo de la película.

Lili Reinhart y Tom Bateman (Fotografía: Lenne Chai/Elle)

Tom Bateman completa la inesperada conexión con Rey

La referencia más llamativa, sin embargo, ocurrió fuera de lo planeado. Bateman interpreta a Adam Carlsen, personaje derivado del protagonista masculino del antiguo fanfic inspirado en Kylo Ren. El actor está casado con Ridley, quien interpretó a Rey en la trilogía de secuelas de ‘Star Wars’.

Reinhart, quien además de protagonizar la película participa como productora ejecutiva, aseguró a People que la coincidencia no fue planeada.

“Fue algo totalmente estraño. Es algo que no se puede escribir ni planificar: que Tom fuera exactamente la persona que buscábamos para interpretar a Adam y que, además, resultara estar casado con Daisy. Me gusta pensar que fue una maravillosa casualidad, pero lo cierto es que tuvimos suerte de encontrarlo, porque es perfecto.”

Así, una historia que comenzó utilizando a Rey y Kylo Ren como inspiración terminó llegando al cine con el esposo de la propia Ridley como protagonista masculino. Mientras tanto, Scanlon y Karpman aprovecharon la música para conservar discretamente parte de la historia que existe detrás de ‘La Hipótesis Del Amor’.

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