Brad Pitt quedó conmovido por su coprotagonista canino de ‘El Corazón de la Bestia’: Un pastor alemán llamado Uber

En el Festival de San Sebastián el actor reveló que varias reacciones espontáneas del perro aparecieron en la cinta

Brad Pitt encontró en un pastor alemán llamado Uber a uno de sus compañeros de reparto más especiales durante el rodaje de ‘El Corazón de la Bestia’ (‘Heart of the Beast’), la nueva película de David Ayer. Durante la presentación de la cinta en el Festival de San Sebastián, el actor recordó la conexión que desarrolló con el perro y aseguró que algunas de sus reacciones espontáneas fueron tan sorprendentes que terminaron formando parte de la película. El proyecto vuelve a reunir a Pitt y Ayer 12 años después de ‘Fury’ y llegará a los cines mexicanos el 24 de septiembre de 2026.

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¿Cómo fue para Brad Pitt trabajar con Uber en ‘El Corazón de la Bestia’?

Durante una conferencia de prensa previa al estreno de la película en San Sebastián, Brad Pitt explicó que trabajar con Uber terminó convirtiéndose en una experiencia particularmente emotiva.

Brad Pitt y Uber en ‘El corazón de la bestia’ (imagen: IMDb)

“Viví una experiencia realmente conmovedora con Uber. Intentábamos que cada día fuera un día de juego para él. A veces hacía cosas increíbles que no estaban en el guion que se ve en la película, y sus expresiones todavía me conmueven profundamente”.

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Uber no era un perro completamente ajeno a situaciones extremas antes de llegar al cine. El pastor alemán había trabajado en rescates de montaña y fue elegido para interpretar al compañero canino del protagonista. Para determinadas escenas también participaron tres de sus hijos.

Pitt recordó que la presencia del animal incluso modificaba el ambiente durante las filmaciones: “Cuando el perro aparecía en el set, la energía cambiaba: era como si la gente se pusiera un poco más feliz, un poco entusiasmada.”

Un rodaje en condiciones difíciles en Nueva Zelanda

‘El Corazón de la Bestia’ sigue a James Belmont, interpretado por Brad Pitt, un veterano de las Fuerzas Especiales que queda varado en una zona remota de Alaska junto con Odin, su perro militar traumatizado, después de un accidente aéreo. Aunque la historia está ambientada en Alaska, buena parte de la producción se realizó en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El propio Pitt describió las condiciones que enfrentaron durante las jornadas de filmación.

“Estar allí fuera con esta hermosa bestia fue algo muy especial… fue realmente hermoso. Nos encontramos en un lugar precioso. Estamos mojados y pasando frío, doce horas al día. No tenemos caravanas; nos sentamos sobre troncos, pero todos están dispuestos a afrontar la tarea.”

La película también cuenta con J.K. Simmons y Anna Lambe en su reparto. Pitt participa además como productor a través de Plan B, mientras que Cameron Alexander firma el guion.

Brad Pitt también celebra el momento del cine independiente

La presentación de ‘El Corazón de la Bestia’ permitió a Brad Pitt hablar sobre la situación actual del cine independiente. Para el actor y productor, las nuevas formas de distribución y descubrimiento están permitiendo que más espectadores encuentren proyectos alejados de las grandes producciones.

Póster de ‘El corazón de la bestia’ (imagen: IMDb)

“Creo que la situación actual ha favorecido realmente al cine independiente de una manera fantástica, ya que estos proyectos están llegando a más espectadores”, explicó Pitt, quien añadió que “Se siente tan fuerte como en los años 90.”

David Ayer coincidió con esa perspectiva y destacó el papel de las plataformas digitales: “Están surgiendo nuevas vías de descubrimiento. Hay gente que llega desde YouTube o Internet —un ámbito que hasta cierto punto se había mantenido al margen—, pero ahora estamos presenciando lo que creo que podría ser su auge a medida que descubrimos cineastas en ese espacio”.

‘El Corazón de la Bestia’ se presentó en la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián. La cinta coloca la relación entre un hombre y su perro en el centro de una historia de supervivencia, con Uber convertido en una pieza fundamental del trabajo que Pitt recuerda como una de las experiencias más conmovedoras de la producción.

Con información de Variety.

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