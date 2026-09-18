‘Guerra Mundial Z 2’ finalmente sucederá: Brad Pitt regresa y ya tiene director

El nuevo proyecto llega años después de que una versión dirigida por David Fincher fuera descartada

Después de años de intentos fallidos, cambios creativos y una versión que incluso llegó a involucrar a David Fincher, la secuela de ‘Guerra Mundial Z‘ finalmente vuelve a tomar forma. Brad Pitt regresará como protagonista de la nueva película de Paramount, mientras que Edward Berger, director de ‘Sin novedad en el frente‘ y ‘Cónclave‘, fue elegido para ponerse detrás de las cámaras. El proyecto continúa así el camino iniciado por la exitosa cinta de zombis estrenada en 2013.

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¿Qué sabemos de ‘Guerra Mundial Z 2’?

De acuerdo con Variety, Brad Pitt está oficialmente confirmado para protagonizar la esperada secuela. Por ahora, Paramount mantiene bajo reserva los detalles de la historia, por lo que todavía no se ha revelado qué ocurrirá con Gerry Lane ni cómo continuará el conflicto presentado en la primera película.

Póster de ‘Guerra Mundial Z’ (imagen: IMDb)

El guion estará a cargo de Dennis Kelly, mientras que Edward Berger dirigirá y también participará como productor ejecutivo. Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner producirán la película a través de Plan B.

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Berger ya trabajó recientemente con Pitt en ‘The Riders‘, producción de A24 cuyo rodaje terminó este año y que actualmente se encuentra en posproducción. El cineasta también es conocido por ‘Sin novedad en el frente‘, película que obtuvo cuatro premios Óscar, y ‘Cónclave‘.

Una secuela que Hollywood lleva años intentando realizar

‘Guerra Mundial Z‘ llegó a los cines en 2013 bajo la dirección de Marc Forster. Inspirada en la novela de 2006 World War Z: An Oral History of the Zombie War, escrita por Max Brooks, la película presentó a Pitt como Gerry Lane, un antiguo empleado de las Naciones Unidas que intenta encontrar una forma de detener una pandemia zombi que amenaza a la humanidad.

La producción recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo, lo que abrió rápidamente la posibilidad de continuar la historia. Sin embargo, llevar una segunda entrega a la pantalla resultó mucho más complicado.

Uno de los intentos más conocidos involucró a David Fincher, colaborador habitual de Pitt y director de películas como ‘El club de la pelea‘ y ‘El curioso caso de Benjamin Button‘. Esa versión de la secuela finalmente fue descartada en 2019.

El proyecto permaneció detenido durante años hasta que Paramount anunció en CinemaCon, en abril de 2026, que una nueva película de ‘Guerra Mundial Z‘ se encontraba nuevamente en desarrollo activo. La contratación de Berger y la confirmación del regreso de Pitt representan ahora avances concretos para esa producción.

Brad Pitt mantiene una agenda llena de proyectos

Quentin Tarantino y Brad Pitt (imagen: Getty)

La noticia llega mientras Brad Pitt promociona ‘Heart of the Beast‘, thriller de supervivencia de Paramount dirigido por David Ayer. La película sigue a un oficial de las Fuerzas Especiales y su perro de combate después de que un accidente aéreo los deja varados en la naturaleza de Alaska.

Pitt también retomará su papel de Cliff Booth en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth‘, dirigida por David Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino. La película llegará a salas IMAX el 25 de noviembre y posteriormente se estrenará en Netflix el 23 de diciembre.

A estos proyectos se suma ‘The Riders‘, su colaboración con Berger. Paramount todavía no ha anunciado una fecha de estreno para la nueva ‘Guerra Mundial Z‘, pero después de más de una década de intentos, la secuela cuenta nuevamente con protagonista, director y guionista.

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