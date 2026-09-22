‘Valiente’ e ‘impredecible’: Esto dicen las primeras reacciones a ‘Digger’, película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise

Por ahora, las primeras reacciones coinciden en advertir que realizaron una apuesta difícil de comparar

Las primeras reacciones a ‘Digger’, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, ya comenzaron a circular y anticipan una de las producciones más divisivas del año. La comedia negra satírica ha sido descrita como “valiente”, “impredecible”, “extraña” y visualmente audaz, pero también como un desastre, desagradable e incluso insoportable. En medio de opiniones completamente enfrentadas, hay un punto que se repite entre varios periodistas: Cruise entrega una interpretación muy distinta a los personajes de acción que han dominado su carrera reciente.

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¿Qué dicen las primeras reacciones a ‘Digger’?

Las opiniones sobre la nueva película de Iñárritu difícilmente podrían estar más divididas. Matt Neglia, fundador de Next Best Picture, destacó particularmente al protagonista:

“Este es el papel más dinámico e interesante de Tom Cruise en años.”

Sin embargo, también consideró que la narrativa privilegia los elementos más extravagantes sobre la profundidad que podría haber tenido la interpretación.

Alejandro González Iñárritu (Imagen: LA Times)

Clayton Davis, de Variety, elogió el trabajo de Cruise y John Goodman, además de la fotografía y el diseño de producción, aunque reconoció que no todas las piezas terminan encajando.

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“La división en este asunto va a ser profunda.”

Entre las opiniones más duras está la de Joey Magidson, de Awards Radar:

“Digger es un desastre.”

El crítico agregó que “Aquí no funciona gran cosa” y aseguró que la experiencia no le resultó disfrutable. Edward Douglas fue igualmente severo al señalar:

“No puedo decir que ‘Digger’ sea muy buena.”

También anticipó una calificación de CinemaScore negativa, mientras que Mike Ryan calificó la película simplemente como “desagradable”.

Tom Cruise recibe algunos de los mayores elogios

Las reacciones positivas, sin embargo, colocan a ‘Digger’ entre las apuestas más arriesgadas de la temporada. Jim Hemphill, de IndieWire, aseguró que la cinta presenta:

“La mejor actuación de Tom Cruise desde «Magnolia».”

Además, la describió como una de las películas de estudio “visualmente más ingenioso, conceptualmente audaz e impredecible” que ha visto.

Anne Thompson, también de IndieWire, fue igualmente entusiasta:

“Una película de arte valiente y hermosa que no conquistará al gran público, pero que será muy bien recibida por la Academia, especialmente en los apartados técnicos y entre los actores.”

Jake Hamilton fue todavía más lejos al llamar a ‘Digger’ su película favorita de 2026 y afirmar que la actuación de Cruise está entre las mejores de su carrera.

Por su parte, Scott Menzel resumió buena parte de la discusión al definirla como:

“Digger es ambiciosa, desordenada y extraña.”

También destacó un monólogo de Cruise como una de las mejores escenas que ha visto este año.

Tom Cruise en ‘Digger’ (imagen: Warner Bros.)

¿De qué trata ‘Digger’?

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que debe intentar salvar al mundo después de que una de sus plataformas provoca una catástrofe ambiental de alcance global. El reparto incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

La película también representa un regreso poco habitual de Cruise al terreno dramático después de años dominados por producciones de acción. Para el personaje, el actor recurrió a prótesis, maquillaje y un traje corporal cuyo proceso de aplicación originalmente duraba seis horas, aunque consiguió trabajar con el equipo para reducirlo a menos de una.

‘Digger’ llegará a los cines el 1 de octubre bajo distribución de Warner Bros. Por ahora, las primeras reacciones coinciden menos en decidir si la película funciona que en advertir que Iñárritu y Cruise realizaron una apuesta difícil de comparar con lo que el actor ha hecho recientemente.

Con información de Variety.

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