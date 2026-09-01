‘Blue Beetle’: Xolo Maridueña revela cómo supo que participaría en ‘Man of Tomorrow’ de James Gunn

Una llamada inesperada terminó con tres años de incertidumbre para Xolo Maridueña, quien tenía poco de haberse unido al mundo de los superhéroes en pantalla grande. El actor conservará su lugar como Jaime Reyes en el renovado universo de DC Studios y aparecerá en Man of Tomorrow, la siguiente aventura cinematográfica de Superman bajo la dirección de James Gunn.

¿Cómo Xolo Maridueña se quedó en DC Studios?

Blue Beetle llegó a los cines cuando Warner Bros. atravesaba una reorganización creativa de nivel masivo, nunca antes ejecutado con tanta agitación. James Gunn y Peter Safran ya preparaban una continuidad muy distinta a lo que vimos años atrás, por lo cual Maridueña desconocía si su héroe tendría espacio junto al nuevo Superman, Batman y los demás personajes elegidos para esta etapa.

Todo se resolvió durante un viaje lejos de Hollywood, de acuerdo con el actor de 25 años: “Estaba en Japón con mis amigos; nadie sabía nada. Entonces veo que, como si fuera el Batiteléfono, suena mi teléfono y es James Gunn. Todos mis amigos me miraron y tuve que salir de la habitación”, relató Maridueña.

El actor regresó con una noticia que todavía debía permanecer en secreto: “Les dije: ‘Esto queda entre nosotros, no se lo digan a nadie, pero vamos a volver’, y estoy muy emocionado por que la gente vea dónde termina Blue Beetle”, agregó en entrevista con Variety durante la noche de ayer, en la presentación de Practical Magic 2 en Los Ángeles.

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Maridueña reconoció que un papel bien recibido tampoco garantiza trabajo futuro: “Las cosas cambian de un momento a otro y sé que no siempre es un sistema basado en méritos. Hay mucho que está fuera de mi control, pero me siento profundamente honrado de que James y todo el equipo de DC nos hayan incorporado, al estilo de Indiana Jones”.

Sobre Man of Tomorrow

El regreso de Maridueña se anunció en julio. Man of Tomorrow presentará una alianza entre Superman y Lex Luthor ante Brainiac, una amenaza intergaláctica. David Corenswet y Nicholas Hoult retomarán los personajes que interpretaron en Superman, y que inmediatamente se ganaron el cariño de millones en todo el mundo.

El reparto también incluye a Lars Eidinger, Aaron Pierre, Nathan Fillion, Milly Alcock, Isabela Merced y Skyler Gisondo. El regreso de Jaime Reyes nos permitirá descubrir cómo opera el escarabajo extraterrestre dentro de una historia con Brainiac y otros superhéroes que ya conocen de cerca al Hombre de Acero.

Man of Tomorrow ya terminó su rodaje y se estrena en salas de cine el 9 de julio de 2027, perfilándose como otro gran estreno del verano.

El desempeño de Blue Beetle en taquilla

Blue Beetle inició su recorrido estadounidense con 25 millones de dólares y ocupó el primer lugar de la cartelera en el fin de semana inicial. También acabó con el reinado de cuatro semanas de Barbie, una victoria simpática para Jaime Reyes, pues derrotó momentáneamente al fenómeno rosa, aunque no duró lo suficiente para recuperar su inversión.

La cinta acumuló 72 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Los territorios internacionales aportaron 58 millones, dejando un total mundial de 130 millones de dólares en todo el mundo. En realidad fue una recaudación modesta para una producción de superhéroes diseñada para HBO Max y trasladada después a salas. Tuvo un presupuesto de entre 104 y 125 millones.

Por otro lado, la película enfrentó obstáculos poco habituales como la huelga de SAG-AFTRA en 2023, que impidió que Maridueña y sus compañeros participaran en la promoción; además, la tormenta Hilary afectó un territorio importante como Los Ángeles y el ya público sabía que DC preparaba otra continuidad. El escarabajo tuvo que volar con una mochila bastante pesada.

Dirigida por Ángel Manuel Soto y escrita por Gareth Dunnet-Alcocer, fue la primera película de superhéroes live-action protagonizada por un protagonista latino. La familia Reyes y su humor acercaron el espectáculo a una comunidad que casi no tiene la oportunidad de estar al frente de estas producciones.

No todos tuvieron la misma suerte

Henry Cavill como Superman en Black Adam (Foto: IMDb)

Maridueña vaya que sobrevivió a una renovación que despidió a buena parte de la Liga de la Justicia presentada por Zack Snyder, situación que dejó muy dolidos a sus fans. DC Studios eligió nuevos planes para Superman, Batman y Mujer Maravilla; Flash y Cyborg tampoco tienen proyectos individuales anunciados con sus intérpretes anteriores. Jason Momoa fue el único que recibió otro personaje dentro del nuevo universo.

Henry Cavill vivió el episodio más desconcertante, pues apareció como Superman al final de Black Adam y anunció en octubre de 2022 que regresaría; dos meses después comunicó que ya no continuaría. Gunn escribiría una historia protagonizada por un Clark Kent más joven, papel que posteriormente obtuvo David Corenswet.

Gunn explicó después que Cavill nunca tuvo un contrato nuevo y que ejecutivos anteriores lo habían colocado en una situación injusta. El cameo alimentó un futuro que desapareció casi de inmediato. Gal Gadot tampoco regresará para una tercera Mujer Maravilla con Patty Jenkins. Recientemente, al recordar el cambio de administración, la actriz declaró para Happy Sad Confused: “Vi cómo trataron a todos los demás. La situación de Henry no fue manejada con elegancia, por decir lo menos. Lo de Patty tampoco fue manejado con elegancia. Todos somos adultos y estamos bien”.

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