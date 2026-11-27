Billy Evans, pareja de Holmes y padre de sus dos hijos, publicó una carta durante el Día de Acción de Gracias para cuestionar el encarcelamiento de la fundadora de Theranos

El empresario Billy Evans, pareja de Elizabeth Holmes, volvió a pronunciarse sobre el encarcelamiento de la fundadora de Theranos después del éxito comercial de ‘You Can See Everything’, también conocida como ‘Puedes verlo todo’. Este jueves, durante las celebraciones estadounidenses de Acción de Gracias, compartió una carta en X donde reflexionó sobre las dificultades que enfrenta su familia.

¿Por qué condenaron a Elizabeth Holmes y cuánto tiempo se quedará en prisión?

Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003, cuando tenía 19 años, con la promesa de desarrollar una tecnología que permitiría realizar numerosos análisis médicos utilizando pequeñas cantidades de sangre. La empresa atrajo inversiones millonarias y convirtió a su fundadora en una de las figuras más conocidas de Silicon Valley, aunque después se descubrieron importantes irregularidades en sus operaciones.

Las investigaciones determinaron que Theranos había ofrecido información falsa sobre el funcionamiento de sus dispositivos. En enero de 2022, un jurado federal declaró a Holmes culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para defraudar a inversionistas. La empresaria fue absuelta de otros cuatro cargos relacionados con pacientes, aunque su exsocio Ramesh Balwani recibió condenas por delitos con ambos grupos.

Elizabeth Holmes y Billy Evans (Foto: Getty)

En noviembre de 2022, Holmes recibió una sentencia de 11 años y tres meses de prisión, y comenzó a cumplirla en mayo de 2023 en una prisión federal de mínima seguridad ubicada en Bryan, Texas. La justicia estadounidense también ordenó que ella y Balwani pagaran aproximadamente 452 millones de dólares en restitución a las víctimas del fraude.

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Sin embargo, su condena fue modificada en marzo de este año, cuando un juez federal autorizó una reducción de un año mediante disposiciones que permiten revisar determinadas sentencias. La decisión no anuló sus condenas ni representó una declaración de inocencia. Su fecha de liberación es 22 de febrero de 2030, aunque podría modificarse conforme a las disposiciones penitenciarias aplicables.

También se autorizó su traslado al Austin Transitional Center, un centro de reinserción ubicado en Texas, para agosto de 2027, donde podría contar con mayores oportunidades de trabajo y visitas familiares, aunque continuaría bajo supervisión federal. Holmes permanece encarcelada y así permanecerá hasta que los plazos se cumplan.

Billy Evans exige la liberación de Elizabeth Holmes

En su cuenta personal de X, Billy Evans publicó una fotografía de Holmes con uno de sus hijos y compartió una carta dedicada a su familia. El empresario dijo que las celebraciones de Acción de Gracias adquirieron un significado diferente después del encarcelamiento de su pareja, pues sus hijos han tenido que crecer sin su presencia cotidiana.

“Hoy es nuestro cuarto Día de Acción de Gracias con Liz en prisión”, escribió. Evans expresó agradecimiento por sus hijos y el lazo que conserva con Holmes. También manifestó su confianza en que todavía podrán disfrutar de experiencias familiares importantes. “Realmente creo que nuestros días más hermosos todavía están por delante”, añadió.

Luego describió las dificultades de criar a Wills e Ivy, quienes actualmente tienen cinco y tres años. Ivy tenía tres meses cuando Holmes ingresó en prisión, y Wills todavía no cumplía dos años. El empresario aseguró que ha dedicado los últimos tres años y medio a procurar que las visitas al centro penitenciario resulten menos difíciles para sus hijos. También acostumbra leerles las cartas de Holmes antes de dormir.

“Sea cual sea tu opinión sobre Liz, ¿qué propósito tiene mantenerla allí? ¿Quién se beneficia de quitarles otro año de su infancia?”, cuestionó Evans. También planteó cuánto bien podría hacer la empresaria si recuperara su libertad. La carta terminó con una petición: “Es hora de que Liz vuelva a casa”.

Puedes leer el texto completo a continuación:

Elizabeth Holmes y Billy Evans (Foto: Getty)

“Hoy es nuestro cuarto Día de Acción de Gracias con Liz en prisión. A pesar de todo, tengo mucho por lo que estar agradecido. Nuestros dos hermosos hijos, un amor que no ha hecho más que fortalecerse a lo largo de todo esto. La increíble bondad de las personas que han permanecido a nuestro lado. Estoy agradecido por toda la vida que aún tenemos por delante. Los recuerdos que todavía nos quedan por crear, el bien que aún podemos hacer en este mundo. Realmente creo que nuestros días más hermosos aún están por llegar. Pero el tiempo es valioso y nunca tendremos suficiente tiempo juntos. Ivy tenía tres meses cuando su madre se fue.

Wills ni siquiera tenía dos años.

Ahora tienen tres y cinco años. He pasado los últimos tres años y medio intentando que visitar a su madre en prisión les parezca algo normal. Construyendo nuestros propios pequeños mundos en el patio de la prisión. Leyéndoles sus cartas antes de dormir. Intentando que ella siga formando parte de cada pequeño momento de su infancia. Hay muy poco de normal en todo esto. Liz está cumpliendo una condena de 11 años por un delito no violento. Fue absuelta de todos los cargos relacionados con los pacientes. Los propios inversionistas reconocieron que sus pérdidas no les ocasionaron dificultades económicas. Independientemente de lo que piensen de Liz, ¿qué propósito tiene mantenerla ahí? ¿Quién se beneficia de arrebatarles otro año de su infancia a nuestros hijos? ¿Cuánto bien podría hacer ella si estuviera en libertad? Hay tantas cosas hermosas en nuestras vidas que desearía poder compartir con ella. Cada vez que sucede algo maravilloso con los niños, ella sigue siendo la primera persona a la que quiero contárselo. Daría cualquier cosa por tenerla hoy sentada a nuestro lado en la mesa. Estos son años que jamás recuperaremos. Es hora de que Liz vuelva a casa. Wills necesita a su mamá.

Ivy necesita a su mamá. Y yo necesito a mi mejor amiga.“

La recaudación de ‘You Can See Everything’

La situación de Holmes se hizo todavía más popular gracias al documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. La película comienza cuando la antigua empresaria está a pocas semanas de ingresar en prisión y permite observar distintos momentos de su vida familiar junto a Evans. Los directores convivieron con Holmes y Evans durante aproximadamente 34 días antes de su encarcelamiento.

De acuerdo con Variety, el documental ya alcanzó 102.4 millones de dólares en taquilla mundial.

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