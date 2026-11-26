Amanda Seyfried reveló las inusuales condiciones que enfrentó para participar en ‘You Can See Everything’, el documental de A24 dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la empresaria Elizabeth Holmes. Durante su reciente visita al programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, la actriz recordó cómo los realizadores protegieron la información de la película y limitaron su acceso al material.

¿Qué dificultades enfrentó Amanda Seyfried para leer el guion de ‘You Can See Everything’?

La participación de Seyfried sí que fue una de las mayores sorpresas del documental. A24 mantuvo en secreto su intervención y pidió a los medios que no revelaran ese detalle en las reseñas publicadas durante el estreno. La actriz le comentó a Jimmy Fallon que inicialmente no tenía previsto participar en el proyecto; Fielder y Oppenheim ya habían filmado gran parte del documental cuando decidieron contactarla. “Al principio, ellos ya habían hecho todo su documental, y después yo me incorporé casi en el último momento, y se convirtió en algo diferente”, recordó.

Sin embargo, prepararse para interpretar otra vez a Holmes, tras hacerlo en ‘The Dropout’, resultó complicado. Seyfried no podía consultar las grabaciones originales realizadas por Fielder, aunque necesitaba estudiar el comportamiento de la empresaria. Explicó que el documental contenía el material más reciente al que podía recurrir para comprender cómo se desenvolvía Holmes frente a las cámaras.

Elizabeth Holmes (Foto: Getty)

“Las únicas imágenes que tenía de ella en el presente, o de aquel momento cuando ellos vivían con ella, eran las del propio documental, y no podía verlas hasta que estuviera en el set”, declaró. La situación era extraña porque Seyfried ya había investigado la vida de Holmes para interpretarla en la miniserie de Hulu estrenada en 2022.

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Las restricciones también afectaban al libreto: “No sabía cuál sería el guion hasta que estaba en el set, o era algo así como una aplicación de autenticación de cinco factores con la que quizá podía leerlo la noche anterior“. En otra entrevista con Rolling Stone, Seyfried reveló que comenzó a trabajar con los cineastas sin consultar previamente a sus representantes. Su abogado tuvo que formalizar el acuerdo después de que ya hubiera participado en las grabaciones; también confirmó que no tenía derecho a aprobar las escenas que serían incluidas en el montaje final.

La experiencia de Amanda con el esposo de Elizabeth Holmes y la respuesta de Billy Evans

La participación de Seyfried también produjo uno de los encuentros más incómodos del documental, pues después de revisar las grabaciones de Holmes, la actriz sintió curiosidad por conocer a Billy Evans, pareja de la empresaria y padre de sus dos hijos. Durante el rodaje, Seyfried y Fielder visitaron a Evans en su casa y la cena terminó en un intercambio tenso, después de que él cuestionara el trabajo interpretativo de la actriz y surgieran desacuerdos sobre sus opiniones políticas. “No había ninguna razón para que se pusiera tan agresivo”, afirmó posteriormente Seyfried, quien aseguró que aquella experiencia empeoró la percepción que tenía de él.

Amanda Seyfried (Foto: IMDb)

Por su parte, Billy Evans respondió en una entrevista con CBS News transmitida el pasado 15 de noviembre. El hombre aseguró que estaba satisfecho con la presencia de Seyfried en la película, aunque sus comentarios fueron críticos hacia su interpretación. “Me alegra mucho que la incluyeran porque muestra la diferencia que existe entre la persona real y lo ansiosa que estaba ella por interpretar a un personaje“, declaró.

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Cuando el periodista Matt Gutman le preguntó si consideraba que Seyfried había interpretado correctamente a Holmes, Evans respondió que agradecía la ayuda de Fielder. Posteriormente evitó profundizar en sus críticas: “Haré todo lo posible por no hablar mal de otras personas en este momento, porque últimamente muchas personas han hecho eso conmigo y sé cómo se siente”.

¿De qué trata ‘You Can See Everything’ y cuándo se estrena en México?

‘You Can See Everything’, conocida en México como ‘Puedes verlo todo’, muestra la historia de Elizabeth Holmes durante las semanas previas a su ingreso en una prisión federal. La fundadora de Theranos fue condenada por defraudar a inversionistas de una empresa que prometía revolucionar los análisis de sangre mediante una tecnología que nunca cumplió sus promesas.

Los realizadores convivieron con Holmes y Evans antes de que ella comenzara a cumplir su condena en mayo de 2023. El documental se estrenó en Estados Unidos el 16 de octubre y ya superó los 100 millones de dólares en taquilla mundial, un resultado extraordinario para una producción de su género. En México, ‘Puedes verlo todo’ se estrenará el jueves 26 de noviembre.