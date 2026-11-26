Una nueva biografía de Johnny Depp recupera episodios poco conocidos de su etapa en ‘21 Jump Street’, la serie que lo convirtió en ídolo juvenil a finales de los años 80. En ‘The Many Faces of Johnny Depp’, el periodista y escritor Mark Seal asegura que el actor llegó a protagonizar distintos incidentes en el […]

Una nueva biografía de Johnny Depp recupera episodios poco conocidos de su etapa en ‘21 Jump Street’, la serie que lo convirtió en ídolo juvenil a finales de los años 80. En ‘The Many Faces of Johnny Depp’, el periodista y escritor Mark Seal asegura que el actor llegó a protagonizar distintos incidentes en el rodaje mientras intentaba liberarse de una producción que, pese a haber disparado su fama, terminó provocándole una enorme frustración.

¿Qué hizo Johnny Depp durante el rodaje de ‘21 Jump Street’?

De acuerdo con el libro, citado por Page Six, Depp habría intentado provocar a los responsables del programa mediante distintas acciones durante la segunda temporada. Seal asegura que en una ocasión llegó al set vestido como Gandhi y que, en otro momento, prendió fuego a su ropa interior para protestar porque su tráiler no había sido limpiado.

“Se presentó al rodaje vestido como Gandhi.”

El autor también señala que Depp llegó a utilizar una curita para ocultar parcialmente su rostro frente a la cámara. Durante aquella misma etapa, el actor fue arrestado y acusado de agresión después de una confrontación con un guardia de seguridad durante una fiesta en un hotel de Vancouver, aunque ese episodio no provocó su salida inmediata de la serie.

La tensión ocurría mientras su popularidad aumentaba rápidamente. Depp pasó de ganar 6,000 dólares por episodio durante la primera temporada a 12,000 en la segunda y 45,000 en la tercera, mientras su rostro aparecía en revistas y numerosos productos dirigidos al público adolescente.

Johnny Depp rechazaba la imagen de ídolo juvenil

El problema no estaba únicamente relacionado con el contrato. Depp también rechazaba abiertamente la premisa de ‘21 Jump Street’, centrada en un grupo de policías jóvenes que se infiltraban en preparatorias para investigar distintos delitos.

En una entrevista concedida a Sky Magazine en 1990, el actor explicó su desacuerdo con esa idea:

“Realmente no estoy de acuerdo con la idea de policías en preparatorias. Moralmente, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un poco injusto; creo que raya en el fascismo.”

Según Seal, la frustración llegó al punto de que Depp ofreció incluso trabajar gratis con tal de que lo dejaran salir del contrato. Su rechazo también estaba relacionado con la manera en que Fox lo promocionaba como un galán adolescente, una imagen que él quería abandonar cuanto antes.

Fue precisamente durante ese periodo cuando eligió protagonizar ‘Cry-Baby’, dirigida por John Waters, una decisión que funcionó como ruptura con la imagen que la televisión había construido alrededor suyo.

Holly Robinson Peete lo confrontó por su comportamiento

Una de las personas que cuestionó directamente su actitud fue su compañera de reparto Holly Robinson Peete. De acuerdo con el relato incluido en la biografía, ella comprendía que Depp estuviera descontento, pero consideraba injusto que su frustración terminara afectando a quienes sí estaban emocionados por trabajar en la serie.

Johnny Depp en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

“Yo estaba encantadísima de formar parte de esta serie, y es difícil venir a trabajar todos los días con alguien que está despreciándolo todo.”

Robinson Peete habló personalmente con Depp dentro de su tráiler y, según recuerda, poco después el actor destrozó el Winnebago. Aun con ese comportamiento, ella defendió que tenía buen corazón y atribuyó gran parte de sus reacciones al rechazo que sentía hacia convertirse en un rostro comercial para adolescentes.

“Tiene un corazón realmente bueno. Pero estaba frustrado. Simplemente odiaba la idea de aparecer en una lonchera o en la pared de alguna adolescente.”

La nueva biografía también aborda otros momentos de la carrera de Depp, incluyendo las enormes cantidades de dinero que llegó a ganar y el nivel de gastos que mantuvo durante distintos periodos de su vida. ‘The Many Faces of Johnny Depp’ ya se encuentra disponible.