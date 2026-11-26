David Fincher y Brad Pitt volvieron a trabajar juntos en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, pero durante los años que pasaron desde su anterior colaboración hubo otros proyectos que pudieron reunirlos. Uno de ellos es una película de terror que el director de ‘Seven’ considera que podría ser la más aterradora jamás realizada. Fincher […]

David Fincher y Brad Pitt volvieron a trabajar juntos en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, pero durante los años que pasaron desde su anterior colaboración hubo otros proyectos que pudieron reunirlos. Uno de ellos es una película de terror que el director de ‘Seven’ considera que podría ser la más aterradora jamás realizada. Fincher aseguró que le ha presentado la idea al actor en más de una ocasión, aunque Pitt ha preferido mantenerse alejado de ella.

¿Por qué Brad Pitt rechazó la película de terror de David Fincher?

Durante una entrevista en el podcast The Big Picture, Fincher explicó que nunca perdió el contacto con Pitt y que ambos siguieron buscando oportunidades para colaborar después de ‘El curioso caso de Benjamin Button’ (2008). Sin embargo, algunas propuestas simplemente no llegaron en el momento adecuado para el actor.

Brad Pitt en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (2026) (imagen: Netflix)

«Ha habido un par de proyectos que le propuse que simplemente no eran para él en ese momento de su vida. Por ejemplo, tengo lo que creo que es la película más aterradora de la historia».

El cineasta no reveló de qué trata la historia, pero recordó que la respuesta de Pitt fue particularmente contundente. Según contó, el protagonista de ‘El club de la pelea’ consideraba que el proyecto era demasiado incluso para el público.

«Ya se la he propuesto antes, y él ha salido huyendo diciendo: “No estoy preparado para eso y no creo que el mundo esté preparado para eso”».

El misterioso proyecto que Fincher no ha conseguido hacer con Pitt

Por ahora se desconoce el título de la película, si existe un guion terminado o si Fincher tiene planes concretos para llevarla a la pantalla con otro protagonista. Tampoco explicó qué elementos de la historia podrían convertirla en una experiencia tan aterradora.

The Playlist ha mencionado entre los proyectos pendientes del director un thriller sobre robo de órganos conocido provisionalmente como ‘Body Hunter’. Sin embargo, no hay información que permita confirmar que se trata de la misma película que le ofreció a Pitt.

Fincher ya tiene una amplia trayectoria dentro del thriller y el cine criminal. Con Pitt realizó ‘Seven’ (1995), mientras que en ‘Zodiaco’ (2007) y la serie ‘Mindhunter’ exploró las investigaciones de asesinos seriales desde perspectivas distintas. Su comentario sobre esta película inédita, sin embargo, sigue siendo una valoración personal sobre un proyecto del que apenas ha compartido detalles.

Fincher y Pitt también hablan de hacer una película animada

Brad Pitt en ‘Guerra mundial Z’ (2013) (imagen: Paramount Pictures)

Aunque Pitt rechazó aquella propuesta de terror, los dos tienen otra posible colaboración entre manos. Fincher adelantó que están hablando de un proyecto animado en el que el actor aportaría tanto la voz como la interpretación física de su personaje.

La idea es utilizar esa actuación como referencia para una animación extremadamente estilizada, en lugar de reproducir con exactitud todos sus movimientos. El director ya cuenta con experiencia en ese terreno como productor ejecutivo de ‘Love, Death & Robots’, antología para la que dirigió el episodio ‘Bad Travelling’.

Fincher también contó que ve a Pitt varias veces por semana y que acostumbran conversar sobre películas y ver carreras de Fórmula 1 los fines de semana. De momento, el proyecto animado sigue en conversaciones y no tiene una fecha de estreno anunciada.