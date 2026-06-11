Sydney Sweeney confiesa que no le gustó el final de Cassie en ‘Euphoria’: Sé que hay más historias por contar’

A pocas semanas del final de la tercera temporada de Euphoria, Sydney Sweeney habla sobre Cassie Howard, ese personaje que dividió su carrera en un antes y un después. La actriz de 28 años, que recibió una nominación al Emmy por la segunda temporada, admitió que todavía piensa en lo que pudo ocurrir con Cassie después de la última escena.

La tercera temporada terminó la historia creada por Sam Levinson y puso punto final al viaje de personajes que el público siguió por años e incluso convirtió a varios de ellos en modelos a seguir. Sweeney, sin embargo, anotó que despedirse de Cassie no significa entenderla como alguien cuya vide terminó.

¿Qué piensa Sydney Sweeney sobre el final de Cassie en Euphoria?

En entrevista con Variety, Sweeney habló sobre su relación con el destino de Cassie. “No creo que alguna vez esté satisfecha con dónde terminó, simplemente porque sé que hay más por contar de la historia de Cassie”, dijo. Explicó que le ocurre algo parecido con otros proyectos, como Everything Sucks!, serie que hizo a los 18 años y que aún la hace preguntarse si podría existir un regreso.

Sydney Sweeney en Euphoria 3

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“No creo que ese sentimiento desaparezca nunca. Siempre me estaré preguntando qué estará haciendo Cassie en el Euphoria-verso. Está atrapada en su propia casa de muñecas. Consiguió todo lo que aparentemente quería, pero está de vuelta en el mismo lugar donde empezó. Y Lexi la dejó ahí”.

¿Cassie realmente amaba a Nate?

En la entrevista, Sweeney considera que Cassie aprendió a moverse por el mundo a través de su cuerpo. Entendió que solo mediante la corporalidad puede sentirse vista, realidad que a la actriz le parece triste:

“Creo que, desafortunadamente, ella no sabe lo que es el amor. Creo que tuvo un mal ejemplo con su padre. No creció con una idea de cómo es una relación sana ni de cómo luce una versión saludable del amor. Luego, durante toda la preparatoria, los chicos la tratan terriblemente: para ellos no es más que un objeto y un trofeo. Aprende que lo único que quieren de ella es su cuerpo, y eso provoca que no se respete a sí misma y que no busque las cosas correctas en los hombres, porque ellos tampoco buscan las cosas correctas en ella”.

Sobre si Cassie sentía amor por Nate, el personaje interpretado por Jacob Elordi a lo largo de la serie, Sydney lo interpreta de muchas formas, incluso hace algunas lecturas bastante amargas:

Cassie y Maddy en el capítulo final de Euphoria

“¿Creo que amó a Nate a su manera? Sí. ¿Creo que lo hizo por las razones correctas? Sí y no. Estaba tan metida en esa relación que no sabía cómo salir. Ella misma se lo dice a Maddy: cuando se encuentran junto a la piscina, había tenido que justificarlo todo ante sí misma, y no creo que quisiera siquiera considerar la posibilidad de que tal vez no estuvieran realmente enamorados. Así que hay muchas capas en todo eso”.

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Maddy, el verdadero amor de Cassie

La relación entre Cassie y Maddy fue una de las heridas más fuertes de Euphoria. La traición que involucró a Nate rompió su amistad, pero la retomarían algunos años después. Para el final de la serie, ambas solo se tienen la una a la otra; e incluso Maddy sacrificó su propia seguridad al rescatar a Cassie de la mafia. Prometen salir juntas de la deuda con Alamo y siguen creando contenido erótico en OnlyFans para generar ingresos. Tal vez, después de todo, sí eran almas gemelas. Sydney opina: “Cassie necesita a su Maddy y Maddy necesita a su Cassie. Esa es la versión más real del amor que Cassie tiene en su vida. Toda rubia necesita a su morena.”

Sweeney también contó que el elenco sabía desde hacía tiempo que Rue moriría, aunque no conocía los detalles. Como cada actor recibía solo sus escenas, ella vio la resolución completa casi como espectadora. Euphoria terminó y no parece haber posibilidades en el futuro.