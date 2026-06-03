¿Quién es Katrina Van Tassel, el personaje que Sydney Sweeney interpretará en la nueva película de ‘La Leyenda del Jinete sin Cabeza’?

La historia de ‘La Leyenda del Jinete sin Cabeza’ (‘Sleepy Hollow‘) volverá al cine con una lectura distinta de uno de sus personajes más conocidos. Después de varias adaptaciones para pantalla grande y televisión, el relato creado por Washington Irving tendrá una nueva versión titulada ‘Hollow’, con Sydney Sweeney al frente de una propuesta que busca cambiar el lugar que Katrina Van Tassel ha ocupado tradicionalmente dentro de esta leyenda gótica.

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¿Quién es Katrina Van Tassel, el personaje que interpretará Sydney Sweeney en ‘Hollow’?

Katrina Van Tassel es uno de los personajes centrales de ‘The Legend of Sleepy Hollow’, el relato publicado por Washington Irving en 1820. En la historia original, Katrina es una joven heredera de Sleepy Hollow, hija de Baltus Van Tassel, un próspero granjero de la comunidad. Su posición social, su belleza y la fortuna familiar la convierten en una figura deseada dentro del pueblo.

Sydney Sweeney (Imagen: Getty)

En el relato clásico, Katrina aparece principalmente como el interés romántico de Ichabod Crane, el supersticioso maestro de escuela que llega a Sleepy Hollow, y de Brom Bones, su rival. Esa dinámica la coloca durante buena parte de la tradición narrativa como una especie de “premio” dentro de una competencia masculina. Ichabod busca ascenso social y estabilidad económica a través de ella; Brom, en cambio, representa la fuerza física, el arraigo local y el dominio dentro de la comunidad.

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La nueva película ‘Hollow’ cambiará ese enfoque. Según la información reportada por Deadline, Sydney Sweeney interpretará a Katrina Van Tassel en una adaptación de la novela debut de Lindsey Anderson Beer, quien también escribirá y dirigirá la película. La actriz producirá el proyecto a través de Honey Trap, su nueva compañía, mientras LuckyChap y Beer también participarán en la producción mediante sus respectivos sellos.

¿De qué trata ‘Hollow’ y en qué se diferencia de la historia original?

‘Hollow’ será una reinvención de ‘The Legend of Sleepy Hollow’ contada desde la perspectiva de Katrina Van Tassel. Esa es la diferencia más importante frente a la versión original: el punto de vista ya no estará dominado por Ichabod Crane ni por el misterio construido alrededor del Jinete sin Cabeza, sino por la mujer que durante décadas fue leída como interés amoroso, heredera deseada o figura secundaria dentro del conflicto.

Deadline describe la novela como una reinterpretación en la que Katrina deja de ser tratada como “un premio romántico” y pasa a ser la figura central de “Un misterio peligroso y un seductor triángulo amoroso sobrenatural”. El mismo reporte señala que la historia mezclará atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos de thriller erótico, lo que marca una distancia clara frente al relato de Irving, inspirado en el folclor, la superstición comunitaria y la ambigüedad entre lo sobrenatural y la burla social.

La novela fue vendida a Putnam, sello de Penguin Random House, y está programada para publicarse en otoño de 2027. La adaptación cinematográfica ya se encuentra en desarrollo, con Beer como responsable del guion y la dirección. JoBlo también recordó que la cineasta llevaba años vinculada a una nueva versión de ‘Sleepy Hollow’, pero al demorarse el proyecto fílmico, transformó primero la idea en novela.

El proyecto también llega en un momento de gloria actoral para Sydney Sweeney. Tras el impacto de ‘Euphoria’, ‘The White Lotus’, ‘Reality’, ‘Anyone But You’ e ‘Immaculate’, la actriz ha buscado ampliar su presencia como productora. ‘Hollow’ será, según Deadline, el primer largometraje oficial producido por Honey Trap después del anuncio de la compañía.

Sydney Sweeney leyendo la Biblia (Imagen: X, @ImmaculateMovie)

Christina Ricci y las actrices que han interpretado antes a Katrina Van Tassel

La versión más recordada de Katrina Van Tassel en cine es probablemente la de Christina Ricci en ‘Sleepy Hollow’, la película de Tim Burton estrenada en 1999. En esa adaptación, protagonizada por Johnny Depp como Ichabod Crane, Katrina Anne Van Tassel aparece con un tono más gótico, misterioso y romántico que en el relato original, aunque su función sigue muy ligada a la investigación del protagonista.

Antes de Christina Ricci, el personaje ya había tenido varias apariciones en pantalla. Lois Meredith interpretó a Katrina en ‘The Headless Horseman’ (1922), una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la historia. Décadas después, Meg Foster dio vida al personaje en ‘The Legend of Sleepy Hollow’ (1980), película para televisión protagonizada por Jeff Goldblum como Ichabod Crane.

También destaca Beverly D’Angelo, quien interpretó a Katrina en una versión televisiva de ‘The Legend of Sleepy Hollow’ incluida en ‘Tall Tales & Legends’ en 1985. Ese episodio contó con Ed Begley Jr. como Ichabod. En 1999, el mismo año de la película de Tim Burton, Rachelle Lefevre apareció como Katrina Van Tassel en otra adaptación televisiva del relato.

Johnny Depp y Christina Ricci en ‘La leyenda del Jinete sin Cabeza’ (imagen: IMDb)

En televisión reciente, Katia Winter interpretó una versión reconfigurada del personaje en la serie ‘Sleepy Hollow’, emitida por Fox a partir de 2013. Ahí Katrina fue presentada como Katrina Crane, esposa de Ichabod y bruja, dentro de una mitología mucho más amplia, con elementos sobrenaturales y apocalípticos.

Con ‘Hollow’, Sydney Sweeney se suma a esa lista, pero con una diferencia evidente: esta vez Katrina Van Tassel no será solo la figura alrededor de la cual giran Ichabod, Brom y el mito del Jinete sin Cabeza. La nueva versión busca colocarla al centro de la historia, en una adaptación que parece interesada en revisar quién era realmente Katrina dentro de una leyenda que, durante más de dos siglos, casi siempre fue contada desde otro lugar.

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