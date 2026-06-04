Sharon Stone dice que Euphoria ‘es la mejor serie de todos los tiempos y deberían enseñarla en todas las escuelas’

La consagrada Sharon Stone se unió al mundo de Euphoria en su tercera temporada y salió de ahí con una defensa apasionada de la serie creada por Sam Levinson. La actriz, recordada por Bajos Instintos, y ahora incorporada al drama de HBO, habló con Keke Palmer sobre el alcancé moral de esta ficción que todavía tiene al público dividido.

¿Qué opina Sharon Stone sobre Euphoria?

El encuentro entre ambas estrellas formó parte de Actors on Actors, del medio Variety, donde Stone y Palmer compartieron experiencias personales y a las unieron al amasijo de Hollywood. Sobre Euphoria, Stone afirmó: “Creo que es el mejor programa de la televisión”. La actriz de 68 años explicó que mantiene una relación especial con Euphoria por una historia familiar que mucho padeció debido a drogas y violencia.

Stone relató que un hermano suyo terminó en una prisión importante de Nueva York después de entrar al negocio de las drogas. Ella quiso ayudarlo a pagar una deuda, pero él le respondió que esa clase de problema no funcionaba así:

Sharon Stone en Euphoria

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“En la serie hemos conocido a estos chicos. Los hemos visto convertirse en jóvenes adultos. Los hemos visto transformarse en auténticos narcotraficantes. Y yo he vivido algo así en mi propia familia. Mi hermano terminó en la prisión más grande de Nueva York. Se metió en el negocio de las drogas. Y siguió adelante con ello. Yo le decía: ‘Tienes que salir de ahí. Déjame pagar tu deuda’. Y él me respondía: ‘No funciona así. No puedes simplemente pagarla’.”

Por eso, cuando vio el primer episodio, confesó que terminó hecha lágrimas:

“Luego leí esas críticas de personas que querían que tuviera un final feliz, y yo pensaba: ‘Lo que vieron fue algo tremendamente honesto’. Euphoria es muy relevante. Creo que debería proyectarse en todas las preparatorias y que todos los padres tendrían que verla. Como madre, me encanta.”

Keke Palmer señaló que mucha gente se queda en la superficie y rechaza la serie por su carga sexual. Stone respondió: “Dicen: ‘Mi hijo no haría eso.’ Es como: ¿en serio? ¿Lo sabes? ¿Y tu hijo te cuenta quién está junto a él?”.

También habla sobre la IA

Sharon Stone en Bajos Instintos

La misma charla llevó a Stone y Palmer hacia la inteligencia artificial, otro tema candente de la industria. La actriz se asumen como no usuaria, pero la distinguió entre herramientas útiles para ordenar información y el intento de sustituir el impulso humano:

“No soy una persona que use esas cosas. Soy alguien que tiene diccionarios anotados de veinte volúmenes. Me encanta investigar en internet, pero para mí la IA es una banda tributo. Eso es todo lo que puede ser. Nunca va a ser los Rolling Stones; siempre va a ser alguien interpretando a los Rolling Stones. Nunca va a ser yo dando una actuación; va a ser alguien fingiendo ser yo dando una actuación. Nunca va a poder ofrecer mi idea loca del día, que siempre va a ser mejor porque será, ¿adivinen qué? nueva. Eso es lo que me hace interesante. Tengo ideas nuevas”.

Euphoria y su divisivo final

Euphoria terminó su tercera temporada el pasado 31 de mayo con un episodio que sorprendió a todo el mundo por mostrar a Rue Bennett, interpretada por Zendaya, muriendo tras consumir pastillas alteradas con fentanilo. Para el medio Popcast, Sam Levinson defendió este polémico cierre como una decisión honesta frente al tema principal de la serie:

“En términos de la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto se siente como el final para mí. Ha sido un viaje muy satisfactorio en cuanto a este elenco, al equipo y a todo lo que logramos conseguir. Hay miles de cosas que tienen que salir bien para poder hacer algo así. Al final es una historia trágica, pero también es la verdad. Si hoy estás experimentando o consumiendo drogas, es muy posible que eso te mate, y creo que esta fue una manera de honrar a Angus Cloud y de elevar una oración por el futuro”.

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