‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ derrota a ‘Avengers: Endgame’ con este nuevo récord de taquilla

La que se acaba de volar la barda es Spider-Man: Un Nuevo Día, película que convirtió un debut ya histórico en el estreno doméstico más grande registrado por Hollywood. El conteo definitivo elevó los ingresos por encima de las estimaciones dominicales y permitió que Tom Holland superara un número que Avengers: Endgame había conservado intacta por siete años.

¿Cómo Spider-Man: Un Nuevo Día derrotó a Avengers: Endgame?

Sony informó inicialmente que la película había recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y ese cálculo la colocaba apenas debajo de Avengers: Endgame, cuyo lanzamiento alcanzó 357 millones en abril de 2019. Sin embargo, el panorama cambió con los resultados definitivos del lunes, pues Spider-Man: Un Nuevo Día cerró su primer fin de semana local con 360 millones de dólares, cinco millones por encima de la estimación inicial y cerca de tres millones más que la reunión de los Vengadores.

Pese a que la comparación no está ajustada por inflación, un detalle necesario si hablamos de ingresos separados por siete años, bajo las cifras nominales utilizadas por la industria, la aventura dirigida por Destin Daniel Cretton tiene ahora bajo su poder el mayor debut de la historia en Estados Unidos y Canadá. Así es, tu amigable vecino el Hombre Araña arrasó con todos los Vengadores de una sentada y no hubo necesidad de 40 cameos en una sola producción.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, agradeció al equipo creativo y a quienes diseñaron la campaña de lanzamiento. “Los récords están hechos para romperse, pero nos sentiremos muy orgullosos de este mientras lo conservemos”, declaró tras conocerse el conteo final de 360 millones locales, mismo que no se vio afectado por la intervención de otros estrenos, incluyendo La Odisea de Christopher Nolan, que ya lleva más de dos semanas en cartelera.

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¿Cuánto ha recaudado en total Spider-Man: Un Nuevo Día?

La cifra global definitiva llegó a 932 millones de dólares después de sus primeros días en cartelera; de ese monto, 360 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, con 572 millones aportados por los demás territorios. Este resultado es el segundo mayor lanzamiento mundial de todos los tiempos. Avengers: Endgame permanece arriba con 1.2 mil millones de dólares obtenidos en su debut global, numeritos todavía distantes incluso para el extraordinario Peter Parker.

Un Nuevo Día también estableció el récord de funciones previas en Norteamérica con 72 millones de dólares. Endgame poseía el registro anterior con 60 millones, por lo que el héroe arácnido comenzó a desplazarla antes de que llegara el viernes oficial. El día completo de estreno produjo 169.8 millones de dólares, otro número sin precedente.

La cinta es además la segunda producción que rebasa 300 millones de dólares en una apertura doméstica. Spider-Man: Sin Camino a Casa ocupa ahora el tercer sitio con 260.1 millones, seguida por Avengers: Infinity War, que comenzó con 257.6 millones. Sony consiguió también el mayor estreno de su historia, puesto que la compañía había alcanzado su cumbre con Sin Camino a Casa, película que terminó cerca de 1.9 millones de dólares después de reunir a Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sadie Sink en la premiere de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

Spider-Man: Un Nuevo Día no dependió jamás del multiverso y las incontables variantes, puesto que su campaña se apoyó en las consecuencias del hechizo que borró a Peter de la memoria colectiva y en el misterio alrededor del personaje interpretado por Sadie Sink. Esos fueron los únicos ingredientes que necesitó para el éxito, una aventura “menor” en escala pero grandiosa en espíritu.

La magnitud de Avengers: Endgame

Endgame recaudó 2.79 mil millones de dólares alrededor del planeta y Avatar recuperó poco después ese primer lugar histórico gracias a sus reestrenos, pero la película de los hermanos Russo continúa como la producción de superhéroes más taquillera. También fue la película más rápida en alcanzar mil millones de dólares globales, pues cruzó esa barrera en cinco días. Después llegó a 2 mil millones en un tiempo sin precedente y desbancó temporalmente a Avatar como líder mundial.

Spider-Man: Un Nuevo Día ya le quitó el récord doméstico de estreno, pero derrotarla en recaudación total será un desafío total. Un Nuevo Día necesita sumar alrededor de 1.9 mil millones adicionales para alcanzar sus 2.79 mil millones. La cosa suena algo razonable si recordamos que Sin Camino a Casa terminó con aproximadamente 1.92 mil millones sin estrenarse en China. La nueva película sí cuenta con ese territorio y eso es una ventaja enorme, ¿podrá alcanzar a su gran contrincante?

Con información de Variety.

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