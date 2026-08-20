‘Sacrifice’: Todo sobre la nueva película de Chris Evans y Anya Taylor-Joy en Netflix

Pronto veremos a Chris Evans y Anya Taylor-Joy en Sacrifice, una comedia oscura que retrata la vanidad de las celebridades y el activismo de dientes para afuera. El largometraje dirigido por Romain Gavras llegará a Netflix tras recorrer festivales y pasar primero por salas europeas, acompañado por un reparto que incluye tanto estrellas Hollywood como estrellas musicales.

¿De qué trata Sacrifice?

La película parte de una reunión benéfica poblada por artistas y personas millonarias, cuyo interés por una causa ambiental convive con discursos vacíos. Gavras utiliza ese escenario para construir una sátira que otorga la misma importancia tanto a la imagen pública pesa tanto como las convicciones de cada personaje, aunque la velada pronto abandona cualquier apariencia de normalidad.

Chris Evans interpreta a Mike Tyler, una estrella de acción que atraviesa una crisis personal y busca recuperar la atención del público con toda la desesperación posible. La oportunidad parece llegar gracia a la gala celebrada en una mina griega, pero Joan, una líder radical encarnada por Anya Taylor-Joy, irrumpe con sus seguidores y toma como rehenes a varios asistentes.

Chris Evans y Anya Taylor-Joy en Sacrifice (Foto: IMDb)

Joan cree que un desastre capaz de destruir a la humanidad ocurrirá en tres días, a menos que tres personas sean entregadas como sacrificio a un volcán cercano. Mike queda atrapado junto con Ben Bracken, considerado el hombre más rico del planeta, y Katie, una mujer que tuvo la mala fortuna de encontrarse en el lugar elegido por el grupo.

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Para TUDUM, Gavras habló sobre la experiencia que representa Sacrifice: “La película es una especie de montaña rusa. Necesitas entrar a ella como entrarías a una atracción y dejarte llevar. Hay muchos giros inesperados y crees que vas hacia un lado, pero vas hacia el otro”. El guion toma elementos de los mitos griegos y de la historia de Juana de Arco; Gavras también reconoce una conexión con El Señor de los Anillos, pues los personajes emprenden un viaje hacia un volcán cargando con aquello que creen necesario destruir.

Actores y producción

Romain Gavras dirigió Sacrifice y escribió el libreto con Will Arbery, guionista famoso por su trabajo en la multipremiada Succession. Se trata del primer largometraje en inglés del realizador franco-griego, conocido por Atenea y por videos musicales como No Church in the Wild, colaboración de Jay-Z y Kanye West.

Además de Evans y Taylor-Joy, Vincent Cassel aparece como el multimillonario Ben Bracken, acompañado por Salma Hayek Pinault en el papel de Gloria, cantante pop y esposa del magnate. Ambika Mod da vida a Katie, otra de las personas seleccionadas para cumplir la profecía del grupo. Sam Richardson interpreta a Oliver, agente de Mike, y John Malkovich asume el papel de Gunnar, padre de Joan. Yung Lean encarna a Arthur, hermano de la líder, junto con Jade Croot como Louise. Charli XCX realiza una participación breve bajo el nombre de Madre Naturaleza.

Brendan Fraser había sido anunciado originalmente como parte del elenco, pero abandonó la producción debido a dificultades con su agenda. Vincent Cassel ocupó su lugar, iniciando una tercera colaboración con Gavras.

La filmación comenzó en noviembre de 2024 y utilizó locaciones de Grecia, Bulgaria e Islandia. Una secuencia multitudinaria llevó alrededor de 200 extras vestidos para una gala hasta una mina activa del norte griego. Otras escenas exigieron transportar equipo mediante animales y caminar cerca de una hora para llegar a una zona volcánica.

Sacrifice (Foto: IMDb)

Sacrifice tuvo su estreno mundial el 6 de septiembre de 2025 dentro de Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto. Netflix adquirió los derechos para Estados Unidos en mayo de 2026 durante el mercado cinematográfico de Cannes y después obtuvo los correspondientes a Francia. Después de un estreno italiano celebrado el 12 de agosto, la cinta estará disponible en ambos territorios por streaming el 16 de octubre.

Otros proyectos de Anya Taylor-Joy y Chris Evans

Taylor-Joy estrenó recientemente Lucky, miniserie de Apple TV basada en la novela de Marissa Stapley; allí interpreta a una estafadora que debe huir después de que un robo multimillonario fracasa. La actriz participa como productora ejecutiva mediante LadyKiller, su compañía, y comparte créditos con Annette Bening y Timothy Olyphant.

Su agenda cinematográfica incluye Dune: Parte Tres, donde retoma el papel de Alia Atreides bajo la dirección de Denis Villeneuve. También fue elegida como Seren en El Señor de los Anillos: La cacería de Gollum, producción dirigida por Andy Serkis que tiene programado su estreno para el 17 de diciembre de 2027.

Chris Evans, por su parte, regresará como Steve Rogers en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

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