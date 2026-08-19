Banda de metal cristiano demanda a Netflix por ‘KPop Demon Hunters’: Acusa infracción de marca

La banda busca impedir que Netflix utilice el nombre en determinados productos musicales, presentaciones en vivo y mercancía

La banda estadounidense de metal cristiano Demon Hunter presentó una demanda contra Netflix y la promotora AEG Presents por presunta infracción de marca relacionada con ‘KPop Demon Hunters’, la exitosa película animada que se ha convertido en una de las franquicias más importantes de la plataforma. El grupo sostiene que la expansión de la cinta hacia música, mercancía y una gira internacional está provocando confusión entre consumidores y pone en riesgo una marca que ha construido durante 25 años.

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¿Por qué Demon Hunter demandó a Netflix por ‘KPop Demon Hunters’?

La demanda fue presentada el martes 18 de agosto por Hyde Lane, empresa vinculada con Demon Hunter. De acuerdo con la información publicada por la BBC, la agrupación considera que existe un “superposición casi total” entre las actividades comerciales que desarrolla desde hace décadas y aquellas que Netflix ha comenzado a explotar alrededor de ‘KPop Demon Hunters’.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

Demon Hunter va más allá del título del filme, también apunta específicamente al uso del nombre en música grabada, conciertos y mercancía, tres áreas en las que la banda ya opera. La agrupación registró “Demon Hunter” como marca para música y productos comerciales en 2022, y también ha solicitado protección vinculada con presentaciones en vivo.

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La denuncia asegura que Netflix Studios y AEG Presents han provocado “confusión considerable” entre consumidores. Entre las pruebas presentadas aparece el caso de una persona que supuestamente gastó 500 dólares en entradas para un concierto de Demon Hunter en Nueva York creyendo que se trataba de un espectáculo infantil relacionado con ‘KPop Demon Hunters’.

También se menciona a un productor de televisión que habría contactado a los representantes de la banda pensando que estaban relacionados con la película, además de publicaciones en redes sociales en las que usuarios etiquetaron por error a Demon Hunter al referirse a la producción de Netflix.

La banda asegura que su marca enfrenta una “crisis existencial”

Demon Hunter, formada en Seattle, lleva alrededor de 25 años publicando música y realizando giras. La banda lanzó su duodécimo álbum en septiembre de 2025 y, de acuerdo con la BBC, cuenta actualmente con alrededor de 350 mil oyentes mensuales en Spotify.

La diferencia de alcance con la franquicia de Netflix es considerable. Los intérpretes asociados con ‘KPop Demon Hunters’ acumulan aproximadamente 27 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma, impulsados por canciones como “Golden”, que se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales surgidos de una película animada.

En la demanda, Hyde Lane plantea el conflicto en términos particularmente severos:

“La marca que Hyde Lane ha construido cuidadosamente a lo largo del último cuarto de siglo se enfrenta ahora a una crisis existencial, lo que hace necesaria la interposición de esta demanda y la concesión de la reparación solicitada a este Tribunal.”

La banda pide que el tribunal impida a Netflix utilizar el nombre ‘KPop Demon Hunters’ para música grabada, espectáculos en vivo y mercancía. También solicita una compensación económica por daños, aunque el monto no ha sido especificado.

‘KPop Demon Hunters’ ya es una franquicia global para Netflix

Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L.M. Wong al recibir el Oscar por ‘Las Guerreras K-Pop’ (imagen: Reuters)

La disputa ocurre después de que ‘KPop Demon Hunters’ pasara de ser una película animada estrenada en 2025 a convertirse en el título original más visto en la historia de Netflix. La producción de Sony Pictures Animation sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes combinan su carrera como estrellas del K-pop con la caza de demonios.

La película ganó Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden” tanto en los Globos de Oro como en los Oscar de 2026. Netflix ya confirmó una secuela con Maggie Kang y Chris Appelhans nuevamente como directores y guionistas.

La compañía también ha expandido la propiedad hacia mercancía, música y experiencias derivadas, mientras que una gira mundial está prevista para comenzar en 2027. Netflix ha registrado “KPop Demon Hunters” para distintos usos comerciales y mantiene otras solicitudes pendientes.

La BBC indicó que contactó a Demon Hunter, Netflix y AEG Presents para obtener comentarios. Hasta la publicación de su reporte, no había incluido una respuesta de las partes demandadas.

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