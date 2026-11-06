¿Qué está pasando con el doblaje latino de ‘Wildwood’? Esta es la cronología de la polémica

Wildwood: El bosque salvaje enfrenta cuestionamientos por su doblaje latino después de su estreno en México. Numerosas personas en redes consideran que las voces no están a la altura del trabajo visual de LAIKA Studios, y las críticas ya impulsaron reclamos sobre la selección del elenco. Entre comentarios de espectadores y declaraciones de sus participantes, la discusión también abrió preguntas sobre las oportunidades para los profesionales del doblaje con muchos años de trayectoria.

¿Cómo comenzó la polémica alrededor del estreno?

La película dirigida por Travis Knight, iniciativa que tomó más de 15 años de desarrollo, propone una aventura por un bosque de Oregón, donde la joven Prue McKneel busca a su hermano bebé, secuestrado por una bandada. Sin embargo, la mágica aventura no convenció el todo al público mexicano, al menos en el apartado de doblaje. Las objeciones se concentraron en la interpretación vocal y en la distancia que percibían entre las emociones de los personajes y sus voces.

El primer punto documentado de la controversia tuvo lugar el pasado 29 de octubre, día del estreno mexicano, cuando Stefanny Alanis creó una petición en Change.org dirigida a LAIKA. Su solicitud pide realizar otro doblaje latino con intérpretes especializados y una dirección adecuada. El documento menciona especialmente los trabajos de Macarena García y Javier Ibarreche como motivos de inconformidad.

Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, los protagonistas de Wildwood (Foto: Especial)

La iniciativa argumenta que ciertas interpretaciones perjudican la experiencia del espectador y solicita sustituir la versión existente. También plantea posibles consecuencias comerciales. Para el 3 de noviembre, el tema ya tenía espacio en análisis de medios. En Sopitas, Greta Padilla escribió que no es lo mismo actuar frente a una cámara y hacerlo en una cabina de doblaje.

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Los star talents criticados y las declaraciones difundidas

Macarena García, voz de Prue McKeel; Natalia Téllez, intérprete de Alexandra Svik; y Javier Ibarreche, responsable de Brendan, el Rey Bandido, están ahora mismo en el ojo del huracán. A los tres se les agrupó bajo la etiqueta de star talents, utilizada para figuras conocidas por actividades distintas del doblaje.

En el caso de García, las objeciones leídas en la petición, así como comentarios en redes sociales como X, cuestionaron que su debut en esta disciplina fuera con la protagonista y señalaron una conexión emocional deficiente. Sobre Téllez, algunos comentarios criticaron el volumen y la fuerza de su interpretación. Ibarreche recibió comparaciones con Mahershala Ali, voz original de Brendan.

Ibarreche reconoció, el mismo 29 de octubre en una entrevista publicada por la creadora de contenido Mili, que sus números como creador de contenido habían influido en sus oportunidades profesionales. Defendió, al mismo tiempo, su preparación actoral y su formación reciente en doblaje. Sobre el resultado, expresó: “Corresponde al público juzgar si el trabajo fue bueno o no”.

Firmas, reacciones y un redoblaje sin confirmar

Hasta hoy, 5 de noviembre, la petición en Change.org ya tiene 4292 firmas. En los últimos días, estrellas como Lalo Garza reaccionaron a la controversia; el actor de Krilin escribió hace cuatro días “qué triste” en el tiktok publicado por El último plano, en relación a la controversia de Wildwood y las críticas hechas a los star talents. Jessica Ortiz, voz de Neytiri en las películas de Avatar y Angie en El espantatiburones, aportó su perspectiva del caso en un live; ahí explicó que incluso los actores experimentados necesitan orientación, y que un director con experiencia es vital para desarrollar un buen trabajo: “Yo necesito un buen director que me ayude”.

Hasta el momento no hay actualizaciones sobre alguna iniciativa de redoblaje. Angélica Villa se encargó de la dirección de doblaje en español latino para Wildwood.

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