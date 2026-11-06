¿Quién comprará Letterboxd? The New York Times negocia una operación millonaria

Sabemos que en Letterboxd, una película puede recibir cinco estrellas o una sentencia de apenas tres palabras. Ahora, la plataforma donde los espectadores llevamos nuestro diario cinematográfico podría cambiar de propietario. The New York Times Company negocia su compra, de acuerdo con nuevos reportes publicados este jueves, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el futuro de esta comunidad cinéfila.

¿The New York Times quiere Letterboxd?

El interés de la compañía periodística avanzó a negociaciones exclusivas después de varios meses de acercamientos de posibles compradores. La noticia fue publicada por el propio The New York Times y retomada por medios especializados en entretenimiento y tecnología. Ahora vienen las preguntas sobre la administración de Letterboxd y los cambios que podría experimentar si se lleva a término la operación.

La cantidad bajo discusión es de aproximadamente 330 millones de dólares. TheWrap sostiene que esto equivale a unas 22 veces los 15 millones de dólares de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización que Letterboxd proyecta para 2026. Uno de los puntos considerados es que Matthew Buchanan y Karl von Randow continúen dirigiendo la plataforma; los cofundadores responderían a un ejecutivo de The New York Times Company, pero conservarían responsabilidades operativas. El servicio utilizaría tecnología publicitaria de su nuevo propietario.

A24 estuvo entre los interesados y ofreció mantener la independencia del sitio, pero abandonó el proceso cuando el precio aumentó. Variety también había señalado a Netflix, Sony Pictures Entertainment, Skydance, TPG y Alexis Ohanian, cofundador de Reddit como otros interesados en adquirir Letterboxd.

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Empresas comprando empresas

Para The New York Times Company, adquirir un servicio ajeno a las noticias generales sería una continuación de decisiones anteriores. La empresa compró The Athletic por 550 millones de dólares y Wirecutter por poco más de 30 millones. También incorporó Wordle mediante una operación de siete cifras bajas, cuyo monto exacto no se hizo público.

La industria audiovisual vivió otra operación mucho mayor este año, cuando Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros. Discovery el pasado 6 de octubre. El grupo resultante, denominado Skydance y liderado por David Ellison, concentra los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, además de cadenas como CBS y CNN.

El acuerdo anunciado en febrero asignaba a Warner Bros. Discovery un valor empresarial de 110 mil millones de dólares, incluida la deuda, y un valor de capital de 81 mil millones. Otro antecedente fue la compra de activos de 21st Century Fox por Disney, efectiva el 20 de marzo de 2019. El acuerdo revisado se había anunciado por 71.3 mil millones de dólares en efectivo y acciones. Aunque son negocios con alcances diferentes, la fama de Letterboxd abarca el espacio donde millones de espectadores registran y comentan lo que ven.

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Letterboxd en el mundo

La historia de Letterboxd comenzó en Auckland, Nueva Zelanda, en 2011, cuando Buchanan y von Randow eran diseñadores y desarrolladores web que buscaban una mejor forma de llevar un registro de sus películas. El servicio convirtió esa necesidad en una experiencia social al permitir que cada usuario pudiera construir su historial, escribir reseñas y descubrir títulos mediante la actividad de otras personas.

Cuando Tiny anunció su inversión en 2023, informó que Letterboxd había superado los 10 millones de miembros en más de 200 países. La misma comunicación registraba 1.8 millones en 2020 y 4.1 millones en 2021. Actualmente, los reportes de la negociación sitúan la comunidad por encima de los 30 millones de miembros, pues la plataforma superó los 30.7 millones al terminar el segundo trimestre de 2026 y se aproximaba a 35 millones en octubre.

Con información de The Verge.