Paramount responde a Netflix y mejora su oferta por Warner Bros. Discovery, según una fuente cercana

La lucha por Warner Bros. Discovery entró en una fase decisiva este lunes, cuando el reloj marcaba el cierre de la ventana de negociación fijada por el consejo del conglomerado. De acuerdo con nuevos reportes de Bloomberg y Deadline, Paramount habría mejorado su oferta de compra, misma que pretende frenar cualquier aspiración de Netflix.

En juego están activos históricos como Harry Potter, todo el universo cinematográfico de DC o Game of Thrones, pero también el control de plataformas de streaming, estudios centenarios, una red de canales que aún sostienen buena parte del negocio tradicional y, si nos atrevemos, hasta talentos. Warner Bros. Discovery se encuentra ante una decisión que podría modificar su estructura interna y también el equilibrio entre gigantes que compiten por la audiencia mundial.

Cómo comenzó todo

El origen del conflicto se remonta al acuerdo firmado entre Warner Bros. Discovery y Netflix para la adquisición de los activos de estudios y streaming por 27.75 dólares por acción en efectivo, una operación valuada en 82.7 mil millones de dólares. Ese pacto incluyó la futura escisión de Discovery Global, la división de cable que alberga grandes señales de televisión y cuyos títulos quedarían en manos de los accionistas.

Paramount Skydance, encabezada por David Ellison, reaccionó con una oferta hostil para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery por 30 dólares por acción, equivalente a 108.4 mil millones de dólares. La propuesta buscaba desbancar a Netflix y no dejar morir la discusión sobre cuál era el mejor camino para los accionistas del conglomerado.

El consejo de Warner Bros. Discovery consideró que la oferta inicial de Paramount no superaba de forma clara la de Netflix y otorgó un plazo de siete días para presentar una versión definitiva y mejorada. Ese periodo vencía este 23 de febrero, con la posibilidad de que Netflix ejerciera su derecho a igualar cualquier mejora.

Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades europeas deberán evaluar si una integración entre Netflix y Warner Bros. Discovery reduce la competencia en el mercado. Legisladores de ambos partidos han expresado inquietudes sobre el impacto en consumidores y creadores.

Ted Sarandos desafía a Paramount en los BAFTA 2026

La tensión alcanzó un punto crítico durante la alfombra roja de los BAFTA 2026, donde el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, lanzó un mensaje directo a su rival. “Tenemos un acuerdo firmado con Warner Bros., y están tratando de eludirlo”, afirmó ante la prensa, aludiendo a los movimientos de Paramount para modificar el rumbo del proceso.

“Si quieren intentar superar nuestra oferta… simplemente hagan una mejor oferta. Pongan una mejor propuesta sobre la mesa. No inventen historias ni difundan desinformación sobre la cuota de mercado. Solo pongan una mejor oferta sobre la mesa y vean si pueden ganar”, dijo Sarandos. El ejecutivo defendió que la propuesta de Netflix ofrece estabilidad y evita recortes severos en un sector que ya ha enfrentado menos producciones y taquillas irregulares.

Paramount habría elevado la oferta

En las últimas horas del plazo fijado por Warner Bros. Discovery, Paramount habría presentado una oferta superior a la inicial, según confirmó una fuente. La mejora busca atender las preocupaciones del consejo sobre la certeza del financiamiento y fortalecer la posición de Paramount frente al acuerdo ya firmado con Netflix.

No se han divulgado los términos exactos de la nueva propuesta, aunque analistas de Wall Street habían anticipado que un rango de entre 31 y 32 dólares por acción podría ser necesario para inclinar la balanza. El propio conglomerado había dejado entrever en documentos regulatorios que esperaba ver una cifra superior a los 30 dólares originales. También se comenta que una oferta de 34 dólares por acción terminaría hundiendo a Netflix y convirtiendo a Paramount Skydance en la nueva dueña de Warner Bros. Discovery.

La decisión final recaerá en los accionistas de Warner, que tienen previsto votar el 20 de marzo sobre el acuerdo con Netflix. Incluso si se aprobara, la operación enfrentaría un escrutinio profundo por parte de autoridades antimonopolio en Estados Unidos y Europa.

