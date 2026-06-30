Muere Michael Byrne, actor de ‘Indiana Jones’, ‘Harry Potter’ y ‘Corazón Valiente’, a los 82 años

El intérprete falleció el 20 de junio de 2026 y dejó una trayectoria de más de seis décadas en cine, televisión y teatro

Michael Byrne, actor británico con más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, murió el 20 de junio de 2026 a los 82 años. La noticia fue retomada por varios medios. El intérprete fue recordado por sus papeles en ‘Indiana Jones y la última cruzada‘, ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1‘, ‘Corazón Valiente‘, ‘Tomorrow Never Dies’ y la telenovela británica ‘Coronation Street’. A lo largo de su carrera acumuló más de 170 créditos y trabajó tanto en grandes producciones de Hollywood como en escenarios teatrales del Reino Unido.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Michael Byrne?

De acuerdo con los reportes publicados este 30 de junio, Michael Byrne falleció el 20 de junio de 2026. Hasta el momento no se ha anunciado una causa de muerte. El actor nació el 7 de noviembre de 1943 en Hampstead, Londres, y fue criado por su madre, una cocinera originaria de Kilkenny, Irlanda.

Michael Byrne en ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (imagen: IMDb)

Byrne estudió en la Central School of Speech and Drama antes de iniciar una carrera marcada por el teatro clásico, las producciones televisivas y el cine comercial. Le sobreviven Carole Nimmons, mencionada en los reportes como su exesposa y como la persona que lo cuidó hacia el final de su vida, sus hijas Tara y Bryony, y sus nietos Tom, Chloe y Jasmine.

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Su muerte provocó mensajes de despedida entre seguidores que lo recuerdan por personajes de enorme presencia, especialmente en películas de aventura, drama histórico y franquicias populares.

De ‘Indiana Jones’ a ‘Harry Potter’: los papeles que lo hicieron reconocible

Uno de los trabajos más recordados de Byrne fue el Coronel Vogel en ‘Indiana Jones y la última cruzada’, película de 1989 protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery. Su interpretación como villano lo convirtió en una presencia familiar para varias generaciones de espectadores.

También apareció en ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1’, donde interpretó a Gellert Grindelwald en la etapa anciana del personaje. Aunque su participación fue breve, el papel lo conectó con una de las sagas cinematográficas más populares del siglo XXI.

Su filmografía incluyó otros títulos importantes. En ‘Corazón Valiente’, protagonizada por Mel Gibson, volvió a ocupar un rol de villano, Smythe. En ‘Tomorrow Never Dies’, película de James Bond encabezada por Pierce Brosnan, interpretó al almirante Kelly. También formó parte de ‘Pandillas de New York’, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, así como de ‘Apt Pupil’, donde compartió créditos con Ian McKellen.

En televisión, Byrne apareció en ‘Coronation Street’ como Ted Page, el padre ausente de Gail Platt y antiguo interés amoroso de Audrey Roberts. El personaje apareció en la serie en 2008 y 2010, y se sumó a una lista de trabajos televisivos que también incluyó ‘Casualty’, ‘A Touch of Frost’, ‘Sharpe’ y la miniserie ‘Lightfields’.

Teatro, cine bélico y televisión británica

Antes de convertirse en un rostro habitual del cine y la televisión, Byrne desarrolló una carrera sólida en los escenarios. Uno de sus primeros trabajos importantes llegó en 1963 con la National Theatre Company de Laurence Olivier en el Old Vic. En esa etapa compartió espacio con figuras como Maggie Smith y Robert Stephens en montajes como ‘The Royal Hunt of the Sun’ y ‘Trelawny of the Wells’.

Michael Byrne en ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1’ (imagen: IMDb)

En 1971 participó en la producción de ‘Butley’, de Harold Pinter, junto a Alan Bates, con quien mantuvo una amistad duradera. También interpretó a Cassius en una puesta de ‘Julius Caesar’ dirigida por Peter Gill en Riverside Studios, en Hammersmith, en 1980. Su actividad teatral se extendió por espacios como el Royal Court, el Young Vic, el West End y el Royal Exchange de Manchester.

Durante los años setenta encontró un lugar recurrente en películas de la Segunda Guerra Mundial. Entre esos trabajos estuvieron ‘The Eagle Has Landed’, ‘A Bridge Too Far’ y ‘Force 10 From Navarone’. Esa etapa ayudó a definir una imagen de actor capaz de moverse con naturalidad entre dramas históricos, personajes militares y papeles de autoridad.

Su carrera no dependió de un solo género ni de una sola generación de espectadores. Para algunos, Byrne será el militar implacable de ‘Indiana Jones y la última cruzada’; para otros, el Grindelwald anciano de ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1’; y para el público británico, Ted Page en ‘Coronation Street’. Su trayectoria deja el registro de un intérprete versátil, formado en el teatro y presente en varias de las franquicias más reconocibles del cine popular.

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