El actor explicó por qué considera que no ser identificado como un símbolo sexual le permite disfrutar de una vida pública relativamente tranquila

El actor y director Jesse Eisenberg, famoso por protagonizar ‘Red social’ y ‘Un dolor real’, compartió una reflexión sobre su relación con la fama y las diferencias entre su experiencia y la de otras estrellas de Hollywood. En una entrevista con la periodista Rachel Syme para The New Yorker, el intérprete habló sobre el comportamiento de sus seguidores y las particularidades de una carrera que ha desarrollado alejado de la imagen tradicional de galán cinematográfico.

¿Por qué Jesse Eisenberg vive tranquilo sin ser un símbolo sexual?

La fama puede resultar complicada para los actores que intentan conservar sus actividades cotidianas fuera de los estudios cinematográficos. Pero Jesse Eisenberg asegura que normalmente puede trabajar en espacios públicos sin enfrentar demasiadas interrupciones. A diferencia de otras celebridades que necesitan recurrir a medidas especiales para proteger su privacidad, el intérprete sí encontró una manera de mantener una rutina más o menos ordinaria.

Eisenberg acostumbra escribir en una sucursal de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde dedica aproximadamente ocho horas diarias a desarrollar sus proyectos. Generalmente trabaja entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, acompañado por el guionista Jim Beggarly, costumbre comenzó hace casi dos décadas y se ha convertido en una parte fundamental de su proceso creativo.

Jesse Eisenberg en ‘Batman vs Superman: El origen de la justicia’ (Foto: IMDb)

Cuando Rachel Syme le preguntó si los desconocidos interrumpían sus sesiones de escritura, Eisenberg comentó: “La gente se comporta bastante bien. Es porque no hay sexualidad en mi trabajo”, respondió. El actor opina que los personajes que ha interpretado no suelen provocar el mismo tipo de fascinación física que despiertan otras estrellas de Hollywood, circunstancia que podría ayudarlo a conservar cierta privacidad.

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“Creo que, una vez que se le pide al público que desee acostarse con una persona que ve en pantalla, la vida de esa persona cambia fundamentalmente”, añadió. No obstante, Claire Danes, quien trabajó con Eisenberg en ‘Fleishman is in Trouble’, ofreció una perspectiva diferente. La actriz dijo que ambos coincidieron casualmente en la calle y, cuando comenzaron a hablar, varias personas se detuvieron para observarlos. “La gente es muy consciente de quién es, aunque él esté tan decidido a ser invisible”, explicó.

La trayectoria de Eisenberg tiene personajes reconocidos por su nerviosismo y sus dificultades para relacionarse con los demás. Películas como ‘Tierra de zombies’ y la ya mencionada ‘Red social’ le permitieron explorar personalidades alejadas del protagonista romántico convencional.

Jesse Eisenberg no quiso volver como Mark Zuckerberg

Uno de los papeles más importantes de su trayectoria fue Mark Zuckerberg en ‘Red Social’ de 2010, dirigida por David Fincher y escrita por Aaron Sorkin. La película exploró los orígenes de Facebook y los conflictos entre sus fundadores, y por ella Eisenberg obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actor gracias a su interpretación; el reconocimiento también provocó que muchas personas comenzaran a identificarlo con el empresario tecnológico.

Eso terminó convirtiéndose en una experiencia no placentera para el actor. Durante años, algunos desconocidos lo llamaban por el nombre del empresario o le repetían frases de la película. Eisenberg recordó que una vez un hombre alcoholizado lo reconoció en un bar y le dijo que le encantaba su sitio web, como si el actor fuera realmente el fundador de Facebook.

Jesse Eisenberg (Foto: Getty)

“Y mientras fingía reírme, deseaba que todo el oxígeno abandonara mis pulmones, que me desplomara en el suelo frente a ese tipo y le mostrara lo que me estaba haciendo”, confesó. Por esa razón, Eisenberg decidió no interpretar nuevamente a Zuckerberg en ‘El poder de la red’, continuación dirigida por Aaron Sorkin y estrenada en octubre. El realizador intentó convencerlo durante varios días, pero finalmente el papel fue asignado a Jeremy Strong, conocido por interpretar a Kendall Roy en ‘Succession’.

“No quiero que se me siga asociando con él porque realmente no me gusta la comparación”, explicó durante el Festival de Cine de Karlovy Vary. El actor también ha manifestado su preocupación por las redes sociales y la influencia que ejercen sobre la sociedad.

‘The Debut’, lo nuevo de Jesse Eisenberg

El próximo proyecto del actor es ‘The Debut’, su tercera película como director después de ‘When You Finish Saving the World’ y ‘Un dolor real’. La producción de A24 está protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti y presenta una comedia sobre las ambiciones artísticas y los conflictos que pueden surgir dentro de una pequeña compañía de teatro comunitario.

Cuenta la historia de Mona Friedman, una ama de casa de Nueva Jersey que decide participar en una audición para un musical local. Aunque carece de experiencia teatral, consigue un papel secundario y comienza a involucrarse profundamente con su personaje. Su entusiasmo termina alterando su vida familiar y provoca enfrentamientos con Jerry Blankenbuehler, el exigente director interpretado por Giamatti. El reparto también incluye a Halle Bailey, Bernadette Peters y al propio Eisenberg, quien escribió las canciones del musical que forma parte de la historia.

‘The Debut’ se estrenará en Estados Unidos el 11 de diciembre, bajo la distribución de A24.

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