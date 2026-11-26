David Fincher ha sido acusado de un pecado muy sonado de nuestro tiempo: utilizar IA generativa en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, la película protagonizada por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino. Tras las primeras proyecciones, críticos y cineastas señalaron imágenes que consideraron sospechosas. El director, sin embargo, sostiene que la discusión sobre […]

David Fincher ha sido acusado de un pecado muy sonado de nuestro tiempo: utilizar IA generativa en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, la película protagonizada por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino. Tras las primeras proyecciones, críticos y cineastas señalaron imágenes que consideraron sospechosas. El director, sin embargo, sostiene que la discusión sobre estas herramientas forma parte de un conflicto cultural y desvía la atención del trabajo cinematográfico.

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¿Qué respondió David Fincher a las críticas por la IA en ‘Cliff Booth’?

En una entrevista con El País, Fincher fue consultado sobre la controversia por el uso de IA para recrear Los Ángeles de 1977 y las imágenes que aparecen en televisores dentro de la película. El director describió la discusión como una “guerra de culturas” y afirmó que nunca antes había vivido una situación en la que el público mostrara tanto interés por las herramientas que empleaba.

Brad Pitt en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (2026) (imagen: Netflix)

Para Fincher, las decisiones técnicas responden a las necesidades de cada producción: existe un presupuesto limitado y una serie de escenas que deben llevarse a la pantalla. El cineasta también rechazó la nostalgia por formatos antiguos como argumento para detener la experimentación. Considera que el cine, una disciplina relativamente joven frente a otras artes, todavía tiene posibilidades por explorar.

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¿Cómo utilizó David Fincher la IA en ‘Cliff Booth’?

En una entrevista con Sean Fennessey para el podcast The Big Picture (vía Variety), Fincher explicó que en ocasiones prefería la actuación visual de una toma, pero la lectura del diálogo de otra. La IA le permitió sincronizar los labios del intérprete con el audio elegido.

“Podríamos usar IA para ajustar el movimiento de los labios en eso”, explicó. El director describió así la libertad que encontró durante el montaje:

“No estamos esculpiendo esto en mármol. Estamos trabajando con plastilina. ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente dándonos la libertad de decir: «¿qué es lo que mejor queda a la vista? ¿y qué es lo que mejor suena al oído?», y, joder, sin preocuparnos por cómo vamos a lograrlo, porque ya encontraremos la manera.”

Según Fincher, los actores pasaron entre cuatro y cinco días regrabando diálogos. Calculó que solo el 5% requirió el reemplazo tradicional de diálogo, conocido como ADR, y atribuyó el resto a la IA. También reconoció que un par de planos todavía necesitaban ajustes antes del estreno en streaming.

Fincher imagina rodajes con menos tomas, pero con actores reales

David Fincher en 2011 (Foto: Alberto E. Rodriguez – © 2011 Getty Images)

El director, conocido por exigir numerosas repeticiones, considera que la IA podría ayudar a corregir problemas técnicos sin obligar a los actores a repetir una escena completa. Su propuesta mantiene el trabajo de quienes construyen decorados, preparan el vestuario, iluminan y actúan frente a la cámara.

“Seguirá basándose en seres humanos reales”, afirmó. Fincher insistió en que incluso los gestos cotidianos de los intérpretes seguirían siendo la base de las imágenes:

“Todo eso estará ahí; la gente solo tendrá que hacerlo 15 veces.”

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