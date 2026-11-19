El actor Jamie Dornan compartió nuevos detalles sobre su participación en ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, la próxima película de Warner Bros. dirigida por Andy Serkis. Durante una nueva entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, el protagonista de ‘Cincuenta sombras de Grey’ abordó las responsabilidades de interpretar a Aragorn, personaje que Viggo Mortensen inmortalizó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson.

¿Jamie Dornan no ha hablado con Viggo Mortensen sobre ‘The Hunt for Gollum’?

La llegada de Dornan al universo de J. R. R. Tolkien se anunció en abril de 2026, durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon. El actor de 44 años interpretará una versión más joven de Aragorn, también conocido como el montaraz Trancos, antes de los acontecimientos vistos en ‘La comunidad del anillo’, la película de 2001.

Durante su participación en el programa de Andy Cohen, el conductor quiso saber si Mortensen le había ofrecido algún consejo para interpretar al futuro rey de Gondor. Aunque los actores comparten ahora un personaje fundamental de la literatura fantástica, Dornan explicó que todavía no han intercambiado impresiones sobre el proyecto.

Viggo Mortensen como Aragorn en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (Foto: IMDb)

“No he hablado directamente con Viggo”, admitió el actor, pero también aclaró que había recibido noticias favorables sobre la opinión de su antecesor: “Él dio su aprobación, y eso es lo único que me importa”. Dornan añadió que los responsables de la producción difundieron un mensaje con el consentimiento de Mortensen, donde expresa su entusiasmo por la elección del nuevo Aragorn.

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Este respaldo aludido por Dornan está relacionado con unas declaraciones que hizo en abril Andy Serkis para el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz. Ahí, el director expresó su satisfacción por contar con el actor irlandés y aseguró que Mortensen compartía ese entusiasmo: “Estamos encantados de que Jamie lo haga. Estamos absolutamente encantados. Y, por cierto, Viggo también”. En declaraciones para Entertainment Tonight, Dornan comentó que la oportunidad es un sueño y un honor, y dijo que incluso lloró cuando supo que interpretaría a Aragorn.

¿Por qué la historia de ‘The Hunt for Gollum’ es importante?

La película nos llevará a un periodo anterior a los acontecimientos de ‘La comunidad del anillo’, cuando Gandalf comienza a investigar el origen del Anillo Único. Sus sospechas lo conducen a Gollum, la criatura que poseyó el objeto durante siglos, antes de perderlo frente a Bilbo Bolsón. Para impedir que Sauron descubra información sobre su paradero, Gandalf decide encomendar a Aragorn una misión que puede cambiar el destino de la Tierra Media.

El argumento recupera un episodio mencionado por Tolkien en ‘El Señor de los Anillos’. En la novela, Gandalf explica que Aragorn participó en la búsqueda de Gollum y consiguió capturarlo después de seguir su rastro por distintos territorios; esto permitió obtener información sobre el Anillo Único y las amenazas que enfrentaría su portador. La nueva producción desarrollará una aventura que Peter Jackson no mostró en su trilogía.

Jamie Dornan (Foto: Getty)

La historia también ofrecerá una perspectiva distinta de Aragorn, antes de que aceptara su responsabilidad como heredero de Isildur. En esta etapa, el personaje todavía vive como un montaraz y es conocido como Trancos. Por otra parte, Andy Serkis ha explicado que la película profundizará en la psicología de Gollum y en las experiencias que contribuyeron a su transformación. El personaje, originalmente llamado Sméagol, fue consumido gradualmente por el poder del Anillo Único y su historia representa una de las dimensiones más trágicas de la obra de Tolkien.

¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ contará con el regreso de varios integrantes de las producciones anteriores. Andy Serkis retomará su interpretación de Gollum mediante captura de movimiento y también dirigirá el largometraje. Ian McKellen volverá como Gandalf, Elijah Wood nuevamente interpretará a Frodo Bolsón y Lee Pace recuperará su personaje de Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro.

Entre las nuevas caras están Kate Winslet, quien interpretará a Marigol, además de Leo Woodall, responsable del personaje de Halvard. El reparto también incluye a Anya Taylor-Joy, quien dará vida a una elfa guerrera llamada Seren. Fran Walsh y Philippa Boyens, guionistas de la trilogía original, participan en la escritura junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Jackson será productor, mientras Serkis asume por primera vez la dirección principal de una película de acción real ambientada en la Tierra Media. Se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

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