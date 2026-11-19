Trece años después del estreno de ‘Guerra Mundial Z‘, Brad Pitt confirmó que la esperada secuela todavía está en los planes de Paramount. La primera película recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo, pero su continuación enfrentó numerosos obstáculos, incluida la cancelación de una versión que iba a dirigir David Fincher. Ahora, el protagonista asegura que están trabajando en nuevas ideas para recuperar la franquicia, aunque todavía falta resolver un problema fundamental: encontrar una historia que aporte algo diferente al cine de zombis.

También te puede interesar: ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’: Primeras reacciones dicen que es un triunfo absoluto

¿Qué reveló Brad Pitt sobre ‘Guerra Mundial Z 2’?

Durante la premiere de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, Brad Pitt habló con Collider sobre el futuro de ‘Guerra Mundial Z 2’. El actor aseguró que la secuela sigue adelante y explicó que las conversaciones actuales se concentran en encontrar nuevas posibilidades para una historia de zombis.

‘Guerra Mundial Z’ (imagen: Paramount)

“Ah, ya viene en camino. Estamos trabajando en ello. De hecho, ahora mismo estamos definiendo la «lógica zombi». Si logramos concretar el guion… bueno, es un terreno muy trillado, así que el reto es: ¿cómo lo abordamos para que siga resultando fresco? ¿Cómo lo llevamos a un lugar inexplorado? Tenemos algunas buenas ideas que me entusiasman bastante; ahora solo falta desasarrollarlas.”

También lee: Brad Pitt y Florence Pugh quieren ser villanos en la nueva película de James Bond con Robert Pattinson

Pitt reconoce una verdad innegable: el género ha sido explorado durante décadas y no basta con repetir la fórmula de la primera entrega. Sus palabras demuestran que está entusiasmado con las ideas que están considerando, pero el guion aún no está terminado y tampoco hay una fecha confirmada para el inicio del rodaje.

¿Quién estará detrás de la nueva película?

La secuela estuvo cerca de concretarse hace varios años, cuando David Fincher, director de ‘Se7en’ y ‘Fight Club‘, estaba preparado para dirigirla. Sin embargo, Paramount terminó cancelando aquella versión antes de la pandemia debido a problemas relacionados con el presupuesto.

En 2026, el estudio retomó el proyecto y vinculó a Edward Berger, director de ‘Conclave’, con la realización de la película. Dennis Kelly, conocido por crear ‘Utopia’, quedó a cargo del guion.

La cinta original, estrenada en 2013 bajo la dirección de Marc Forster, seguía a Gerry Lane, un antiguo investigador de las Naciones Unidas interpretado por Pitt, quien diebía viajar por distintos países para encontrar una solución a una pandemia zombi que amenazaba a la humanidad.

Mireille Enos, Daniella Kertesz y James Badge Dale también formaron parte del reparto. Hasta el momento, no se ha confirmado qué personajes regresarán ni cuáles serán los acontecimientos de la nueva historia.

Brad Pitt prefiere los dramas pequeños para sus próximos proyectos

Pese a su participación en grandes producciones como ‘Bullet Train’, ‘Wolfs’ y ‘F1‘, Brad Pitt contó que durante el último año ha estado especialmente interesado en películas de menor escala.

Póster de ‘Guerra Mundial Z’ (imagen: IMDb)

“Bueno, últimamente me he centrado un poco en dramas íntimos y de pequeña escala. Es algo que me ha despertado interés. He estado observando y estudiando a muchos actores, y eso me ha llevado a adentrarme de nuevo en ese mundo. Así que, en este último año y en el que viene, eso es precisamente lo que más me atrae.”

El actor también está por estrenar ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. La película recupera al personaje que le dio su primer Oscar como actor y llegará a salas IMAX el 25 de noviembre, antes de incorporarse al catálogo de Netflix el 23 de diciembre.

Mientras tanto, la continuación de ‘Guerra Mundial Z’ sigue sin calendario de producción. Pitt dejó claro que quiere hacerla, pero el equipo todavía tiene que desarrollar las ideas que considera necesarias para justificar una segunda pelicula.

No te vayas sin leer: Quentin Tarantino admite que se siente mal por no dirigir la secuela de Cliff Booth: ‘Pensé que estaba decepcionando a Brad Pitt’