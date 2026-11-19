El empresario, director ejecutivo de Skydance, defendió su relación con el actor y compartió detalles de las próximas producciones que preparan juntos.

El empresario David Ellison, director ejecutivo de Skydance, habló sobre los planes cinematográficos de su compañía después de la complicada recepción comercial de ‘Digger’, película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Durante una entrevista realizada este miércoles en el DealBook Summit de The New York Times, el ejecutivo abordó el futuro de Warner Bros., estudio que ahora forma parte de su conglomerado, y sus intenciones de continuar trabajando con una de las mayores estrellas de Hollywood.

¿Qué dijo David Ellison sobre Warner y Tom Cruise?

La adquisición de Warner Bros. por parte de Skydance colocó a Ellison frente a la decisión de cómo administrar un estudio con una extensa historia cinematográfica y qué tipo de producciones financiar en los próximos años. El ejecutivo fue cuestionado sobre su disposición a respaldar películas de alto presupuesto que representen riesgos financieros y tenga de por medio a directores prestigiosos y protagonistas reconocidos.

El periodista Daniel Miller planteó el caso de ‘Digger’, cuyo desempeño comercial despertó interrogantes sobre el futuro de las producciones originales dentro de Warner. Ellison no respondió directamente si volvería a financiar una película de características similares, pero destacó su extensa relación profesional con Cruise y mencionó dos proyectos con personajes que el actor interpretó décadas atrás.

Tom Cruise y Sandra Hüller en ‘Digger’ (Foto: IMDb)

“He hecho ocho películas con Tom. Creo que es uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo. Literalmente estamos trabajando en una secuela de ‘Días de trueno’ ahora mismo, y después queremos intentar continuar directamente con ‘Top Gun’“, declaró David Ellison durante su participación en el encuentro. Incluso dedicó algunas palabras a la IA:

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“La inteligencia artificial va a abrir algunas de las posibilidades creativas más importantes de la historia moderna. Si nos remontamos a los primeros años de Pixar, la lección siempre fue equivocarse lo más rápido posible… Vamos a vivir en un mundo en el que podremos hacer una película no 10, sino 20 veces antes de que finalmente se estrene”.

¿Digger fracasó en taquilla?

Estrenada en octubre, ‘Digger’ representó una colaboración entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar por ‘Birdman’ y ‘El renacido’. La película es una comedia negra sobre Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que intenta presentarse como el salvador de la humanidad después de provocar una catástrofe. La producción también cuenta con las actuaciones de John Goodman y Sandra Hüller.

A pesar de contar con un protagonista de enorme popularidad, la película tuvo un estreno decepcionante, pues recaudó 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, después de exhibirse en 3321 salas. Hasta la fecha, ‘Digger’ acumuló 50.3 millones de dólares en taquilla mundial, con un presupuesto de producción de 125 millones; Variety informó que la película podría generar pérdidas estimadas de 245 millones de dólares.

Tom Cruise en ‘Digger’ (Foto: IMDb)

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Las películas de Tom Cruise en Paramount

La relación entre Tom Cruise y Paramount Pictures comenzó mucho antes de que David Ellison adquiriera ese papel tan importante en la industria cinematográfica. El estudio distribuyó ‘Top Gun: Pasión y Gloria’ en 1986, película dirigida por Tony Scott que convirtió a Pete Mitchell, conocido como Maverick, en uno de los personajes más populares del actor. También respaldó la franquicia ‘Misión: Imposible‘, iniciada en 1996, cuya octava entrega se estrenó en 2025.

La colaboración con Skydance comenzó a consolidarse en 2011, cuando la compañía de Ellison participó en el financiamiento de ‘Misión Imposible: Protocolo fantasma’. Tiempo después, ambas empresas trabajaron en otras entregas protagonizadas por Cruise y en ‘Jack Reacher’. El éxito de estas producciones permitió el desarrollo de una sociedad que también fue pilar para la realización de ‘Top Gun: Maverick’ en 2022, que alcanzó 1.5 mil millones a nivel mundial.

Por su parte, la secuela de ‘Días de trueno’ tiene previsto su estreno el 2 de junio de 2028 y ahí Cruise interpretará nuevamente al piloto Cole Trickle; compartirá pantalla con Anne Hathaway, quien dará vida a una ingeniera y propietaria de un equipo de carreras. La dirección estará a cargo de Jonathan Levine, con Jerry Bruckheimer y el propio Cruise entre sus productores. En cuanto a ‘Top Gun 3’, el proyecto fue confirmado en abril de este año, aunque todavía no cuenta con fecha de estreno.