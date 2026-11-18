Las cineastas Lana y Lilly Wachowski, creadoras de ‘Matrix’, iniciaron un proceso legal relacionado con los derechos de su franquicia de ciencia ficción, actualmente bajo control de Warner Bros., compañía integrada al conglomerado de Skydance. La información, compartida por Puck News, plantea un escenario que podría modificar el futuro cinematográfico de la saga, especialmente porque el estudio desarrolla una quinta película.

¿Las hermanas Wachowski van por los derechos de ‘Matrix’? Esta es su historia

Estrenada en 1999, ‘Matrix’ transformó el cine de ciencia ficción con una historia sobre la humanidad atrapada en una realidad simulada y dominada por máquinas. La película, protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, también popularizó técnicas visuales como el tiempo bala. Su éxito permitió desarrollar otras dos entregas, ‘Matrix recargado’ y ‘Matrix revoluciones’, ambas estrenadas en 2003.

El origen de la franquicia se debe a un acuerdo que las Wachowski establecieron con Warner Bros. en la década de 1990. De acuerdo con Puck, el entonces ejecutivo Lorenzo di Bonaventura quedó impresionado con el trabajo de las cineastas en el guion de ‘Asesinos’. Despúes el estudio incorporó ‘Lazos ardientes’ y ‘Matrix’ a un contrato que contemplaba tres películas. Los derechos de explotación permanecieron bajo control de Warner.

Lilly y Lana Wachowski (Foto: EW)

Ahora, las hermanas notificaron formalmente al estudio que buscan ejercer su derecho a rescindir la cesión de derechos de autor. De acuerdo con el medio citado, este procedimiento podría permitirles recuperar determinados derechos sobre la marca ‘Matrix’ en Estados Unidos a partir de febrero de 2029.

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El mecanismo legal permite que determinados creadores estadounidenses recuperen derechos previamente cedidos cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, existen excepciones importantes, sobre todo cuando una obra fue realizada por encargo bajo la figura jurídica conocida como obra por contratación. En ese supuesto, Warner podría argumentar que la franquicia no está sujeta al procedimiento que pretenden ejercer las cineastas.

En un litigio anterior, Warner sostuvo aparentemente que las Wachowski comenzaron a desarrollar ‘Matrix’ en 1992 y tenían borradores de las tres películas en 1993, antes del acuerdo con el estudio. Esa postura podría complicar cualquier intento de atribuir a Warner la autoría original de la franquicia mediante un contrato posterior. De momento no existe una sentencia que confirme que las hermanas recuperarán los derechos. Warner y las Wachowski podrían negociar un nuevo acuerdo para continuar desarrollando producciones cinematográficas sin necesidad de enfrentar un juicio.

¿Qué pasará con ‘Matrix 5’?

‘Matrix’ de 1999 (Foto: IMDb)

La quinta entrega fue anunciada de manera oficial en abril de 2024, cuando Warner Bros. confirmó que Drew Goddard escribiría y dirigiría la película. El cineasta es conocido por su trabajo en ‘La cabaña del terror’ y el guion de ‘Misión rescate’. El estudio también anunció que Lana Wachowski participaría como productora ejecutiva, aunque ninguna de las hermanas estaría a cargo de la dirección.

El desarrollo ha avanzado con discreción. En marzo, Goddard declaró a Variety que sentía una gran responsabilidad con las creadoras y los seguidores de la franquicia. Meses después, Lilly Wachowski explicó que el director buscaba la aprobación de ambas antes de continuar con el proyecto. Por ahora, ‘Matrix 5’ no tiene fecha oficial de estreno, aunque 2029 ha sido mencionado como una posibilidad.

“Puede que esté ocurriendo algo con Drew Goddard. Él no quiere seguir adelante a menos que tenga nuestra bendición”, declaró Lilly Wachowski durante una entrevista con KCRW en septiembre. También dijo que ambas podrían participar de manera parcial en la evaluación de la propuesta, aunque todavía no habían decidido si otorgarían su aprobación al director.

El nuevo reporte de Puck indica que las hermanas han respaldado el desarrollo de la quinta entrega y recientemente incrementaron su participación.

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