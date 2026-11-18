El jefe de Amazon ejerció su voto en la llegada del nuevo 007 a la película de Denis Villeneuve en MGM Studios

Ayer por la mañana se hizo el anuncio oficial de Robert Pattinson como el siguiente James Bond y el mundo del cine dio un vuelco. Ahora Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, confirma que él mismo estuvo involucrado en la selección, proceso que mantuvo intrigado al público durante varios años y que ahora pone en marcha una nueva saga con Denis Villeneuve como director de la primera entrega.

¿Por qué Jeff Bezos tuvo voto en la elección de Robert Pattinson?

En mayo de 2021, Amazon inició el proceso de compra de Metro-Goldwyn-Mayer, compañía de cine también conocida como MGM, por 8.45 mil millones de dólares. La transacción se completó hasta el 17 de marzo de 2022 e incluyó más de 4 mil películas y 17 mil episodios de televisión, entre ellos las franquicias de James Bond y Rocky. En menos de un año, el 007 pasó a formar parte de la enorme biblioteca de Bezos, quien fundó Amazon en julio de 1994.

Este martes, durante la conferencia de Semafor Silicon Valley & The World, Jeff Bezos reveló su involucramiento en el proceso de casting de James Bond, y en el cual destacaron figuras como Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult y Josh O’Connor. El estado de Robert Pattinson como competidor activo de se informó tan solo días antes del nombramiento oficial.

Robert Pattinson (Foto: Getty)

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Jeff Bezos desvela los secretos de casting

El presidente de Amazon no solo habló de su voto en la selección, también compartió detalles muy puntuales sobre lo que se vivió en las pruebas de cámara:

“Estuve muy involucrado. Llevamos a cabo un proceso de selección muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes. Al principio había un grupo numeroso de candidatos, que redujimos a cinco finalistas. Después, les hicimos pruebas de cámara a la antigua. Fue realmente interesante. Ya saben, con vestuario completo, escenarios reales, otros actores acompañándolos y tres escenas diferentes para cada uno de los cinco finalistas. Luego nos reunimos el viernes y pasamos un par de horas viendo todas esas pruebas de cámara y evaluando el material”.

Bezos defendió el talento de todos los competidores, no obstante, Rob Pattinson lo atrapó, incluso pese al temor de considerar a un actor tan celebrado como él:

“Cuando llegamos a la lista de cinco finalistas, todos eran increíbles. Pero había algo especial en Rob Pattinson y en sus interpretaciones, y prácticamente no hubo discusión al respecto. Denis, el director, estaba… todos nos sentimos atraídos por él de alguna manera. Por cierto, al principio diría que teníamos ciertos prejuicios en su contra porque ya es muy famoso. Pensábamos que quizá deberíamos elegir a alguien un poco menos conocido. Pero en las pruebas de cámara fue tan evidente: él es James Bond”.

¿Denis Villeneuve se involucró en la selección del nuevo James Bond?

Robert Pattinson como Edward Cullen en Crepúsculo (Foto: IMDb)

El cineasta, quien también dirigió de Blade Runner 2049, La llegada y Duna, compartió su testimonio sobre el casting en una nueva entrevista con GQ, liberada esta mañana. Cuando el anfitrión lo cuestionó sobre qué tanta participación tuvo en el proceso, esto fue lo que dijo:

“Masiva… ¡Soy el director!”. Escucha, tal como funciona, como todo, estoy haciendo cine porque amo compartir el proceso creativo. Si fuera de otra manera entonces haría esculturas de hielo en mi sótano. Amo la idea de compartir la creatividad. Pero cuando hablamos de casting… ¡Yo hago el casting! Pero, claro, debe ser aceptado y aprobado por muchas personas, incluidos tú, el Papa, mi madre, mi hermano, quien tiene una opinión muy sólida sobre quién debería ser James Bond. Así que sí, yo escojo a James con mis amigos y mi productor”.

En la misma entrevista, Villeneuve reveló la máxima cualidad que debe tener su James Bond:

“Necesito creer que este hombre es un asesino, porque más que un espía, Bond es un asesino. Necesito ese tipo de ira profunda en la mirada. No todo el mundo la tiene. Necesito a alguien que tenga eso, alguien que cuando entra en la habitación todo empiece a girar a su alrededor, ese tipo de carisma fuerte y alguien que también tenga mucha sensualidad y que atraiga a la gente”.

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