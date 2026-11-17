El sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, atraviesa un periodo de tensiones internas debido a una serie de decisiones que han provocado descontento entre sus afiliados. En un momento en que numerosos intérpretes enfrentan dificultades para encontrar trabajo, la organización ha retomado una política que afecta directamente a quienes no pueden cubrir sus obligaciones económicas. La controversia también involucra a sus principales dirigentes, cuyas decisiones salariales han despertado críticas sobre las prioridades del sindicato.

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¿Por qué SAG-AFTRA está expulsando a miles de actores?

De acuerdo con Variety, SAG-AFTRA restableció el 1 de noviembre de 2026 su política de cancelación de membresías para quienes acumulen 18 meses o más sin pagar sus cuotas sindicales. La medida había permanecido suspendida durante seis años debido a la pandemia, las huelgas de Hollywood y la disminución de oportunidades laborales.

Miembros de SAG-AFTRA en huelga en 2023 (imagen: Selcuk Acar/Anadolu Agency via Getty Images)

Entre los afectados se encuentra Colton Little, actor conocido por sus participaciones en ‘Days of Our Lives’, ‘General Hospital’ y ‘NCIS: Origins’, quien perdió su afiliación tras acumular una deuda aproximada de 2 mil dólares.

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“Me retrasé en el pago de mis cuotas hace más de un año”, explicó a Variety. “Estaba pasando por una situación muy difícil. Llegó un punto en el que tuve que elegir entre pagar mis cuotas o pagar el alquiler.”

Los miembros de SAG-AFTRA deben pagar una cuota equivalente al 1.575 % de sus ingresos cubiertos dpor el sindicato. Incluso quienes no trabajan deben cubrir una cuota básica anual de 246 dólares para mantener activa su membresía. Little explicó que tuvo que conseguir varios empleos adicionales para sobrevivir y que sus intentos de negociar un acuerdo de pago con el sindicato resultaron frustrantes.

El aumento salarial de un directivo provoca indignación

La controversia se intensificó después de que la junta directiva aprobara una extensión de cuatro años del contrato de Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, acompañada de un aumento salarial del 15 %.

El ejecutivo ya percibía aproximadamente 1.1 millones de dólares anuales, lo que lo convertía en el funcionario sindical mejor remunerado de Hollywood. Su contrato anterior no vencía hasta junio de 2028.

Taji Coleman, quien estuvo cerca de perder su afiliación, cuestionó la coincidencia entre ambas decisiones:

“Da la sensación de que, bueno, él recibe un impulso mientras a nosotros nos dan la patada.”

Por su parte, Peter Antico, único integrante de la junta que votó contra la renovación, declaró: “Quería despedirlo. No estoy a favor de darle dinero a este tipo.” Sin embargo, el presidente del sindicato, Sean Astin, defendió la decisión, argumentando que asegurar la permanencia de Crabtree-Ireland representa una señal de estabilidad institucional.

Drake Bell (imagen: Facebook)

La pérdida de seguros médicos agrava la situación

Las dificultades económicas también están afectando el acceso de los intérpretes a los seguros médicos sindicales. Actores como Drake Bell y Heather Matarazzo han denunciado problemas para de cumplir los requisitos de cobertura, mientras Cheyenne Jackson impulsó una campaña para apoyar a compañeros que necesitan conseguir otro trabajo para conservarla.

El umbral de ingresos requerido aumentará a 28,933 dólares en enero de 2027, una cantidad que numerosos afiliados no consiguen reunir mediante sus trabajos como actores. Crabtree-Ireland atribuyó estos problemas principalmente a la reducción de producciones, mientras las críticas hacia la dirigencia continúan creciendo de cara a las elecciones sindicales de la próxima primavera.

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