¿Dónde están los héroes más fuertes de la Tierra cuando se les necesita?

El final de ‘VisionQuest’ puso a Visión y sus aliados frente a una amenaza capaz de afectar a toda la población del planeta, luego de que Ultrón liberara un ejército de nanobots. Sin embargo, pese a la magnitud del peligro y al pasado de Visión como integrante de los Vengadores, ninguno de sus antiguos compañeros apareció para ayudarlo. Ahora, el creador y showrunner Terry Matalas explicó por qué el equipo estuvo ausente durante el enfrentamiento final y sugirió que varios de sus miembros enfrentan problemas propios dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Por qué los Vengadores no ayudaron a Visión en el final de ‘VisionQuest’?

La ausencia de los Vengadores llamó mucho la atención porque la amenzaza presentada en el desenlace de la serie estaba lejos de ser un problema menor. Ultrón consiguió liberar una enorme cantidad de nanobots, poniendo en riesgo a la población mientras Visión y sus aliados intentaban detenerlo.

Ultrón y Visión en ‘VisionQuest’ (imagen: Marvel Studios)

En una entrevista con The Direct, Matalas fue cuestionado directamente sobre dónde estaban los antiguos compañeros del protagonista. Su respuesta sugiere que Visión sabe qué está haciendo al menos parte del equipo y que varios atraviesan problemas propios:

“Bueno, creo que él tiene claro qué es lo que traman algunos de ellos. Ha investigado. Sabe lo que está pasando con Banner. Es evidente que, a nivel individual, tienen problemas importantes y se avecinan dificultades.”

La respuesta de Matalas también retoma una duda que el propio Visión expresa durante la temporada. En un momento de la serie, el personaje se pregunta por qué ninguno de los Vengadores ha intentado ponerse en contacto con él.

Sin embargo, tampoco está completamente claro cuántos integrantes del equipo saben que esta versión de Visión existe después de los acontecimientos de ‘WandaVision’.

Visión tuvo que enfrentar nuevamente a Ultrón

Que los Vengadores no aparezcan llama todavía más la atención porque el enemigo es Ultrón. James Spader regresó como el villano, quien había sido derrotado originalmente durante los acontecimientos de ‘Avengers: Age of Ultron’.

En ‘VisionQuest’, Visión descubre que varias inteligencias artificiales permanecen vinculadas con su programación. Entre ellas se encuentran J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y el propio Ultrón, quien termina convirtiéndose nuevamente en una amenaza directa para él.

La serie comienza con Visión ocultándose después de haber escapado de quienes pretendían convertirlo en un arma. Su búsqueda de identidad cambia cuando una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Shepherd, quien mantiene una conexión con Tommy Maximoff, el hijo que Visión y Wanda tuvieron durante ‘WandaVision’.

El reparto también incluye a Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T’Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Emily Hampshire y James D’Arcy, además del regreso de Faran Tahir como Raza.

Los Vengadores enfrentan sus propios problemas en el MCU

Matalas no plantea que los Vengadores simplemente hayan decidido ignorar a Visión. En cambio, su explicación sugiere que algunos de sus antiguos compañeros están ocupados con conflictos personales que podrían conectarse con lo que Marvel prepara para sus próximas películas.

Paul Bettany en ‘VisionQuest’ (imagen: IMDb)

El showrunner menciona específicamente a Banner y asegura que Visión sabe qué está ocurriendo con él, aunque no proporciona detalles adicionales sobre su sitaución.

Además, el futuro inmediato del universo compartido incluye acontecimientos relacionados con ‘Avengers: Doomsday’, por lo que sus declaraciones sugieren que esos problemas podrían estar relacionados con conflictos que Marvel todavía no ha mostrado.

Así, el final de ‘VisionQuest’ mantiene a Visión lejos de sus antiguos compañeros y deja sin resolver una pregunta que lo acompaña durante toda la serie: qué lugar ocupa ahora dentro de un mundo, y de unos Vengadores, que siguieron adelante sin él.