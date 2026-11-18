La película de Zachary Wigon adapta la novela de Virginia Feito, quien reveló las circunstancias que transformaron su historia para el cine.

Nuestra favorita, Maika Monroe, protagoniza ‘Victorian Psycho’, una nueva película de terror gótico dirigida por Zachary Wigon y basada en la novela de la escritora española Virginia Feito. La cinta, estrenada en los cines estadounidenses el pasado 13 de noviembre, presenta una historia de violencia y secretos familiares ambientada en la Inglaterra victoriana. En una entrevista reciente con TheWrap, Feito compartió detalles sobre el proceso creativo de la adaptación y las decisiones que tomó para llevar su obra a la pantalla grande.

¿De qué trata ‘Victorian Psycho’?

La historia tiene como personaje principal a Winifred Notty, una joven institutriz de 1858 que acepta trabajar para una familia adinerada en Ensor House, una mansión aislada de arquitectura gótica. Su incorporación al servicio doméstico coincide con una serie de acontecimientos inquietantes que alteran la tranquilidad de la propiedad. Las sospechas se hacen más grandes cuando algunos empleados comienzan a desaparecer sin explicación.

Winifred es en realidad una mujer excéntrica cuya conducta despierta inquietud entre quienes la rodean. Su aparente delicadeza contrasta con una personalidad impredecible y una peculiar relación con la violencia. El personaje permite que la película explore las contradicciones de una sociedad obsesionada con las buenas maneras y las apariencias, aunque sus integrantes tampoco están libres de comportamientos cuestionables.

‘Victorian Psycho’ (Foto: IMDb)

El reparto incluye los talentos de Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs, quienes acompañan a Monroe en esta historia. La película tuvo su estreno mundial en mayo durante el Festival de Cannes, dentro de la sección Un Certain Regard, donde recibió una ovación de cinco minutos.

No te pierdas: Ron Howard dice que una secuela de ‘El Grinch’ con Jim Carrey es posible: ‘Lo estamos haciendo con cuidado’

La peculiar historia de su creación

La adaptación de ‘Victorian Psycho’ tiene un origen inusual, pues el proyecto cinematográfico comenzó a desarrollarse antes de que la novela estuviera publicada. Feito trabajaba con Wigon en otra producción cuando decidió compartirle el primer borrador de su libro. El director encontró posibilidades cinematográficas en el manuscrito y propuso convertirlo en su siguiente película, aunque la escritora no tenía pensado presentárselo con esa intención.

Ambos abandonaron temporalmente el proyecto anterior para trabajar en la adaptación. Wigon incluso viajó a España para continuar el proceso creativo junto a Feito, quien después escribió una primera versión del libreto. La autora también participó como productora ejecutiva y estuvo involucrada en distintas etapas del rodaje.

La transición de la literatura al cine presentó dificultades importantes. En una novela, Feito podía describir los pensamientos de Winifred y construir situaciones en extremo violentas; el lenguaje cinematográfico exigía otras soluciones, en especial por las limitaciones presupuestarias y los recursos necesarios para representar ciertas escenas. Los responsables también decidieron eliminar los recuerdos de infancia de la protagonista para concentrarse en los acontecimientos del presente.

‘Victorian Psycho’ (Foto: IMDb)

“Como ocurre con cualquier traducción, comprendí muy pronto que es imposible e inútil intentar clonar la obra original. Es un lenguaje diferente, así que inevitablemente perderás algunas cosas, pero también ganarás otras inesperadamente maravillosas”, explicó Feito a TheWrap. La escritora consideró que adaptar su propia novela representaba una oportunidad para experimentar con el material, en lugar de repetir lo que ya había escrito.

Una de las decisiones más importantes fue modificar el final de la historia. Feito explicó que la conclusión original planeada para la película requería una coreografía compleja y recursos que la producción no tenía disponibles. La alternativa terminó por convertirse en uno de sus cambios favoritos, pues consideró que funcionaba mejor con el estilo visual de Wigon, menos explícito que la violencia descrita en el libro.

La interpretación de Monroe también modificó la percepción que Feito tenía de su protagonista. La actriz construyó una Winifred menos agresiva en apariencia, con gestos delicados y una voz casi musical que acentuaba el contraste con sus acciones: “Su Winifred fue completamente inesperada; era más tierna, casi dulce en cierto sentido, así que cuando se enfurece sientes que te ha traicionado”, comentó la novelista.

En México, ‘Victorian Psycho’ se estrena el 3 de diciembre con el título ‘La Psicópata’.

Entérate: Jeff Bezos revela que estuvo muy involucrado en la elección de Robert Pattinson como James Bond: ‘Había algo especial en Rob’