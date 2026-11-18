El director Ron Howard ofreció nuevas declaraciones sobre la posible secuela de ‘El Grinch’, la película navideña que protagonizó Jim Carrey en el año 2000. En una entrevista publicada por People, el cineasta explicó cuál es la situación del proyecto y qué aspectos considera indispensables para regresar al universo creado por Dr. Seuss. Ron Howard […]

El director Ron Howard ofreció nuevas declaraciones sobre la posible secuela de ‘El Grinch’, la película navideña que protagonizó Jim Carrey en el año 2000. En una entrevista publicada por People, el cineasta explicó cuál es la situación del proyecto y qué aspectos considera indispensables para regresar al universo creado por Dr. Seuss.

Ron Howard y ‘El Grinch 2’: ¿qué dijo el director?

La posibilidad de una segunda película comenzó a tomar forma en junio de 2026, cuando se informó que Universal Pictures e Imagine Entertainment trabajaban en una continuación. El proyecto contemplaba el regreso de Carrey como protagonista y la participación de Howard, aunque todavía existían acuerdos pendientes. Ahora, el director ha explicado por qué los planes avanzan con tanta precaución.

Howard confirmó a People que el principal obstáculo es el desarrollo de una historia que resulte satisfactoria para ambos. El cineasta fue cuidadoso al hablar del estado de la producción, especialmente después de los reportes que despertaron alarmas por la continuación. “Solo tengo que advertirles a todos que Jim y yo no seguiremos adelante a menos que consideremos que tenemos un gran guion, y ni siquiera tenemos un guion en este momento“, declaró Howard. También explicó que cuentan con escritores talentosos y una idea que le entusiasma.

Jim Carrey en ‘El Grinch’ (Foto: IMDb)

El director insistió en que la calidad del proyecto tendrá mayor importancia que el interés comercial por recuperar al personaje. “Vamos a avanzar con cautela, pero con la esperanza de hacer otra película porque ambos creemos en la premisa”, aseguró Howard. También expresó su deseo de visitar nuevamente ese universo.

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Éxito y legado de ‘El Grinch’

Estrenada el 17 de noviembre de 2000, ‘El Grinch’ se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de aquel año. La adaptación live-action, protagonizada por Jim Carrey, obtuvo 346 millones de dólares en taquilla mundial durante su estreno original. La producción trasladó a la pantalla grande la historia del personaje que pretende arruinar la Navidad de los habitantes de Villa Quién.

A pesar de su recepción crítica desfavorable, la película encontró un lugar especial en los corazones de millones de personas. Su permanencia en la cultura navideña quedó solidificada en el reestreno cinematográfico organizado por Universal en 2025 para celebrar su aniversario número 25. El cineasta reconoció que tanto él como Carrey sienten orgullo por la producción original.

Sin embargo, detrás del personaje verde que nos maravilló y que provocó tantas carcajadas, hubo una experiencia particularmente difícil para su protagonista. En diciembre del año pasado, Howard contó ante Vulture que Carrey sufrió ataques de pánico durante las primeras jornadas de filmación. El maquillaje y las prótesis hicieron cada sesión de rodaje en una prueba física para el actor. “Lo veía acostado en el suelo entre una preparación y otra, con una bolsa de papel café. Literalmente en el suelo. Se sentía miserable”, recordó el cineasta. El malestar fue tan grave que Carrey estuvo dispuesto a devolver los 20 millones de dólares de su salario para abandonar la producción.

Jim Carrey en ‘El Grinch’ (Foto: IMDb)

La tecnología actual podría ayudar a evitar algunos de esos problemas, pues Howard explicó que existen recursos técnicos para facilitar la caracterización del actor, aunque pretende conservar la comedia física de acción real.

El cine de Ron Howard

La trayectoria de Ron Howard, de 72 años, abarca distintos géneros y varias décadas de trabajo en los estudios de Hollywood, junto a las compañías más grandes. Antes de consolidarse como director, alcanzó fama como actor en las series ‘The Andy Griffith Show’ y ‘Happy Days’. Su transición a la dirección le permitió construir una filmografía con comedias familiares, dramas biográficos, aventuras espaciales y adaptaciones.

Entre sus películas más conocidas se encuentran ‘Splash’, ‘Cocoon’, ‘Apollo 13 y ‘Una mente brillante’. Esta última le otorgó los premios Óscar a mejor director y mejor película. Posteriormente dirigió ‘El código Da Vinci’, adaptación de la novela de Dan Brown protagonizada por Tom Hanks, y otras producciones de distintos géneros.

También exploró nuevamente grandes producciones comerciales con ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’ y el drama de supervivencia ‘Eden’, estrenado en 2025. En años recientes ha dedicado parte de su actividad a los documentales, entre ellos ‘Jim Henson Idea Man’, dedicado al creador de los Muppets y otras figuras fundamentales del entretenimiento televisivo.

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