Las historias de traiciones, romances imposibles y disputas por el poder han encontrado un nuevo hito de audiencia en ‘La emperatriz divorciada‘, la serie surcoreana que está conquistando a los suscriptores de Disney+. Protagonizada por Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Se-young y Lee Jong-suk, la producción combina fantasía, romance e intrigas palaciegas en una historia sobre una emperatriz que debe enfrentarse a la infidelidad de su esposo y encontrar una nueva oportunidad para reconstruir su vida.

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Su recepción ha superado las expectativas iniciales. De acuerdo con un anuncio de Disney, durante sus primeros tres días se convirtió en el estreno de una producción original local más visto en la historia de Disney+ y Hulu a nivel mundial. También consiguió el primer lugar entre los estrenos de producciones coreanas en más de 50 mercados, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania y México.

Póster de ‘La emperatriz divorciada’ (imagen: IMDb)

El interés por la producción continúa varias semanas después de su llegada al catálogo. Al 18 de noviembre, ‘La emperatriz divorciada’ ocupa el segundo puesto entre las series más vistas de Disney+ a nivel mundial, según FlixPatrol. Su popularidad también tiene antecedentes en el material original: el webtoon en el que se basa había acumulado 2,970 millones de visualizaciones globales hasta julio de 2026.

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¿De qué trata ‘La emperatriz divorciada’?

La historia se desarrolla en un universo de fantasía donde existen dos grandes territorios: el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. En el primero gobiernan la emperatriz Navier y su esposo, el emperador Sovieshu, cuya relación parece representar el matsrimonio ideal. Ambos crecieron juntos, se casaron siendo jóvenes y comparten el compromiso de mantener la prosperidad de su reino.

Sin embargo, su aparente estabilidad tiene un problema: todavía no han conseguido tener un heredero. Esta situación se convierte en una preocupación para la pareja, especialmente para Sovieshu, quien necesita asegurar la continuidad de su dinastía.

Todo cambia cuando el emperador sale de cacería y rescata a una joven esclava llamada Rashta, quien escapaba de unos bandidos. Fascinado por ella, Sovieshu comienza una relación extramarital y decide incorporarla oficialmente a la corte como su concubina.

Para Navier, la traición representa un golpe devastador. El hombre que alguna vez le prometió que nunca tendría otra mujer ahora pretende compartir su posición con alguien más y la obliga a soportar las consecuencias de su decisión frente a toda la corte.

A pesar de la humillación, la emperatriz procura mantener la compostura. Su posición política le exige continuar con sus responsabilidades y proteger los intereses de sus súbditos, incluso cuando su matrimonio comienza a desmoronarse.

‘La emperatriz divorciada’ (2026) (imagen: Disney)

Mientras intenta encontrar una manera de afrontar la situación, Navier también mantiene correspondencia anónima con una persona desconocida mediante un ave mensajera. Esta misteriosa comunicación terminará adquiriendo importancia en su historia.

¿Quiénes protagonizan la serie de Disney+?

El reparto reúne a varios intérpretes reconocidos de la televisión surcoreana.

Shin Min-a interpreta a Navier, la emperatriz del Imperio Oriental. Su personaje es una mujer inteligente, disciplinada y acostumbrada a controlar sus emociones, incluso cuando atraviesa situaciones personales dolorosas. La actriz explicó a Marie Claire que encontró especialmente atractivo el rango emocional de su protgonista.

“Su registro me resultó muy atractivo,” comentó (vía Marie Claire). “Es, sin duda, el personaje más sereno y prudente; contener sus emociones le resultaba difícil. Sin embargo, más adelante en la serie, Navier también muestra una faceta muy humana, por lo que guardaba la esperanza de que el personaje pudiera percibirse como alguien polifacético.”

Por su parte, Ju Ji-hoon interpreta al emperador Sovieshu, cuya decisión de incorporar a Rashta a la corte desencadena el conflicto central. El actor es conocido internacionalmente por producciones como ‘Kingdom’ y ‘Trauma Code: Heroes on Call’.

Lee Se-young da vida a Rashta, la joven que pasa de ser una esclava fugitiva a convertirse en la nueva concubina de l emperador. Aunque inicialmente parece indefensa e ingenua, su presencia modifica las relaciones dentro del palacio. Sobre su personaje, la actriz comentó:

Lee Jong-suk, Shin Min-a, Lee Se-young y Ju Ji-hoon (imagen: IMDb)

“La novela web la retrató a la perfección como alguien que expresa sus deseos de forma tan pura; alguien tan exasperante y, a la vez, imposible de odiar.”

Finalmente, Lee Jong-suk interpreta al príncipe heredero Heinrey, representante del Imperio Occidental. Es un espadachín talentoso y conocido por su personalidad seductora, pero también guarda un secreto: tiene la capacidad de transformarse en un ave encantada. De esta manera consigue acercarse a Navier mediante las cartas anónimas que intercambian.

Su llegada al palacio durante las celebraciones del centenario del Imperio Oriental introduce una nueva posibilidad sentimental para la protagonista y complica todavía más las relaciones entre los personajes.

El webtoon que inspiró el fenómeno televisivo

‘La emperatriz divorciada’ adapta una popular historia que nació como novela web y posteriormente llegó al formato de webtoon. Su popularidad internacional convirtió la producción televisiva en uno de los proyectos de fantasía romántica más esperados de Disney+.

La adaptación cuenta con diez episodios y traslada a la pantalla con fidelidad los elementos que hicieron reconocible a la obra original: los conflictos matrimoniales, las diferencias entre las clases sociales, las disputas por la sucesión y las relaciones sentimentales dentro de una monarquía.

La producción también apuesta por una prseentación visual ambiciosa. De acuerdo con la reseña de Collider, sus escenarios, vestuarios y fotografía destacan por una estética elaborada, con colores intensos y una ambientación que combina características de los dramas históricos coreanos con elementos de las fantasías románticas occidentales.

‘The Remarried Empress’, Vol. 1 (imagen: Amazon)

Además, la serie fue filmada en locaciones de Alemania y República Checa, países cuyos escenarios contribuyen a construir el universo de sus dos imperios.

Una fantasía romántica que conquista a Disney+

Aunque su historia parte de una infidelidad y una ruptura matrimonial, ‘La emperatriz divorciada’ también explora la independencia de una mujer que debe replantearse su futuro después de perder el lugar que había ocupado durante toda su vida.

La reseña de Collider señala que el comienzo puede resultar pausado y que algunos personajes secundarios todavía tienen aspectos que desarrollar. Sin embargo, destaca especialmente la interpretación de Shin Min-a, quien consigue transmitir el dolor y la indignacion de Navier mediante gestos sutiles, sin necesidad de abandonar la compostura que caracteriza a la emperatriz.

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