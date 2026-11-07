¿De qué trata ‘Un trabajo maldito’, la nueva serie coreana de Netflix que está siendo un éxito masivo?

La serie ha sido comparada con 'El juego del calamar'

El éxito internacional de las producciones surcoreanas continúa con ‘Un trabajo maldito’, título en español de ‘Dead-End Job’, una serie de terror, misterio y fantasía que se ha convertido en uno de los estrenos más populares de Netflix. Lanzada el 30 de octubre de 2026, la producción combina situaciones sobrenaturales, empleos peligrosos y una crítica a la precariedad laboral, con una premisa que ha provocado comparaciones con ‘El juego del calamar‘.

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Su popularidad ha crecido rápidamente. Según los datos de FlixPatrol, este 7 de noviembre ocupa el tercer lugar mundial entre las series más vistas de Netflix, mientras que en México encabeza la clasificación nacional. Además, durante su primera semana consiguió 5 millones de visualizaciones y 25.4 millones de horas reproducidas, convirtiéndose en el segundo mejor debut de un K-drama en la plataforma durante 2026. Su combinación de horror y problemas económicos cotidianos parece haber conectado con espectadores de distintos países.

Póster de ‘Un trabajo maldito’ (Netflix)

¿De qué trata ‘Un trabajo maldito’?

La historia sigue a Byeon Hyuk-jun, interpretado por Lee Jae-wook, un hombre de treinta y tantos años que atraviesa una complicada situación económica. Endeudado, desempleado y desesperado por conseguir dinero, encuentra una oportunidad aparentemente irresistible: una agencia de contratación que ofrece trabajos temporales con salarios hasta 50 veces superiores al mínimo habitual.

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La misteriosa organización, conocida como Spider Staffing Agency, promete empleos extraordinariamente bien pagados, pero impone una condición: los trabajadores tienen prohibido revelar lo que sucede durante sus jornadas laborales. Hyuk-jun acepta su primer encargo en una tienda de conveniencia que parece completamente normal. Sin embargo, pronto descubre que el lugar esconde fenómenos aterradores y que las reglas del trabajo pueden determinar si logra salir con vida.

A medida que acepta nuevas ofertas, el protagonista se enfrenta a situaciones cada vez más peligrosas. Los empleos lo llevan a escenarios tan diferentes como un cine nocturno, una obra en construcción y un parque de diversiones, donde las amenazas sobrenaturales convierten actividades cotidianas en auténticas pesadillas.

La serie también sigue a Eum Yeon-joo, una investigadora que intenta descubrir qué ocurre dentro de la agencia, y a Byeon Ji-yoon, la hermana menor del protagonista, quien termina involucrándose en los misterios que rodean a los empleadores de Hyuk-jun.

Go Min-si como Yeon-joo en ‘Un trabajo maldito’ (imagen: Netflix)

¿Por qué comparan ‘Un trabajo maldito’ con ‘El juego del calamar’?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su parecido temático con ‘El juego del calamar’, la exitosa producción surcoreana de Netflix que convirtió la desesperación económica en el centro de una historia de supervivencia.

Ambas series presentan personajes endeudados que aceptan propuestas extraordinariamente lucrativas sin conocer las verdaderas consecuencias. Lo que inicialmente parece una oportunidad para resolver sus problemas financieros termina convirtiéndose en una lucha por mantenerse con vida.

Sin embargo, mientras ‘El juego del calamar’ utiliza competencias infantiles transformadas en pruebas mortales, ‘Un trabajo maldito’ encuentra el terror en los empleos temporales. Cada encargo tiene condiciones particulares y amenazas que los trabajadores deben enfrentar para conseguir su paga.

La producción también utiliza elementos de las leyendas urbanas, el horror sobrenatural y la comedia negra. Su estructura recuerda por momentos a una antología, pues distintos episodios exploran situaciones independientes que forman parte de un misterio mayor. En ese sentido, la serie plantea una crítica al mundo laboral contemporáneo, donde las dificultades económicas pueden llevar a las personas a aceptar condiciones cada vez más peligrosas.

¿Quiénes protagonizan la nueva serie coreana de Netflix?

El reparto está encabezado por Lee Jae-wook, conocido por su participación en ‘Alchemy of Souls’, quien interpreta a Byeon Hyuk-jun. Su personaje representa a un hombre común que debe enfrentar situaciones extraordinarias mientras intenta escapar de sus deudas.

Go Min-si, Lee Jae-wook, Kim Min-ha y Lee Hee-joon (imagen: Instagram/@netflixph)

Go Min-si, actriz de ‘Tastefully Yours’, interpreta a Eum Yeon-joo, una investigadora decidida a descubrir los secretos de Spider Staffing Agency. Por su parte, Kim Min-ha, reconocida por ‘Pachinko’, da vida a Byeon Ji-yoon, la hermana menor del protagonista, mientras que Lee Hee-joon interpreta al señor S, el enigmático responsable de la agencia que recluta trabajadores para empleos aparentemente perfectos.

La producción también cuenta con participaciones especiales de Choi Hyun-wook, Yoon Kyung-ho, Cho Hyun-chul, Yoon Byung-hee y Ko Chang-seok, quienes aparecen en distintos episodios.

Una historia original que mezcla terror y crítica social

A diferencia de otras producciones surcoreanas recientes adaptadas de webtoons, ‘Un trabajo maldito’ es una historia original escrita por Kyeong Min-sun y Lee Shin-ji. La dirección está a cargo de Kim Da-min, mientras que Han Jun-hee, conocido por ‘D.P.’, participa en su desarrollo creativo.

El título original coreano, ‘Kkul-alba’, hace referencia a una expresión utilizada para describir trabajos temporales fáciles y bien remunerados. La serie juega con ese significado al presentar empleos que prometen grandes recompensas, pero esconden peligros mortales.

Su propuesta también tiene antecedentes en el cine de terror y las historias sobre explotación laboral. Los espacios cotidianos se transforman en escenarios amenazantes, mientras que las dificultades económicas de sus personajes sirven como punto de partida para abordar cuestiones relacionadas con la desigualdad, las deudas y la vulnerabilidad de los trabajadores.

Kim Min-ha y Lee Jae-wook en ‘Un trabajo maldito’ (imagen: Netflix)

Los primeros cuatro episodios fueron presentados el 7 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Busan, dentro de la sección On Screen, antes de su estreno mundial en Netflix.

¿Cuántos episodios tiene y habrá segunda temporada?

‘Un trabajo maldito’ cuenta con ocho episodios, todos disponibles en Netflix desde el 30 de octubre. Su estreno tuvo un desempeño destacado: según los datos oficiales de la plataforma, acumuló 5 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días, suficientes para entrar al cuarto lugar semanal mundial de producciones de habla no inglesa.

El resultado también despertó expectativas sobre una posible continuación. Aunque Netflix todavía no ha confirmado una segunda temporada, Han Jun-hee y Kim Da-min han comentado que existen posibilidades de seguir explorando a los personajes y el universo sobrenatural de la historia.

Por ahora, la serie es una pieza más en a la creciente lista de producciones coreanas que encuentran una audiencia internacional en Netflix. Con su mezcla de horror, supervivencia y crítica social, ‘Un trabajo maldito’ convierte una preocupación universal, la necesidad de conseguir dinero, en el punto de partida de una historia donde aceptar el empleo equivocado puede tener consecuencias mortales.

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