¿De qué trata ‘Doctora X’, la nueva serie coreana que está triunfando en Netflix?

La historia sigue a una brillante cirujana que desafía las jerarquías de un hospital

Las producciones surcoreanas siguen conquistando las plataformas de streaming y ‘Doctora X’, conocida internacionalmente como ‘Doctor X: Mafia in White’, se ha convertido en uno de los éxitos recientes de Netflix. Estrenada el 9 de octubre de 2026, la serie protagonizada por Kim Ji-won combina de forma magistral (como bien saben hacerlo los coreanos) el drama médico con una historia de suspenso y corrupción institucional, todo esto con una protagonista que desafía las jerarquías del hospital donde los intereses económicos parecen importar más que la salud de los pacientes.

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Su popularidad se refleja en las clasificaciones internacionales. De acuerdo con FlixPatrol, este 31 de octubre la producción ocupa el quinto lugar del ranking mundial de series de Netflix, mientras que en México aparece en el cuarto puesto de las más populares de la plataforma. Además, encabezó durante dos semanas consecutivas el ranking global de series de habla no inglesa de Netflix, primero con 4.6 millones de visualizaciones y después con 7.1 millones, consolidándose como otro fenómeno del entretenimiento surcoreano.

Kim Ji-won en ‘Doctora X’ (2026) (imagen: IMDb)

¿De qué trata ‘Doctora X’?

La historia sigue a Gye Su-jeong, interpretada por Kim Ji-won, una cirujana extraordinariamente talentosa que llega al Centro Médico Seonam de la Universidad de Guseo para cubrir la falta de personal. Su capacidad para resolver operaciones extremadamente complejas le ha dado una reputación particular, pero también un apodo poco favorecedor: la perra loca del quirófano.

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A diferencia de sus colegas, Su-jeong no pertenece directamente a la plantilla del hospital. Trabaja de manera independiente a través de una agencia de contratación médica, cobra por sus operaciones y rechaza las obligaciones sociales que suelen imponerse dentro de las instituciones surcoreanas. Su prioridad es atender a los pacientes, independientemente de su posición económica o de los intereses de sus superiores.

Su llegada provoca conflictos con médicos y administradores acostumbrados a ejercer el poder sin cuestionamientos. Mientras algunos profesionales privilegian sus carreras, las investigaciones académicas o la atención de pacientes influyentes, Su-jeong utiliiza sus habilidades quirúrgicas para enfrentar casos difíciles y denunciar decisiones que considera irresponsables.

La serie presenta así una crítica a la corrupción hospitalaria, las estructuras autoritarias y la falta de ética profesional. Bajo su apariencia de drama médico, desarrolla una historia de intrigas y enfrentamientos donde salvar vidas puede significar desafiar a quienes controlan el sistema sanitario.

¿Quiénes protagonizan la nueva serie coreana de Netflix?

Póster de ‘Doctora X’ (imagen: Netflix)

El reparto está encabezado por Kim Ji-won, actriz reconocida internacionalmente por su participación en ‘La reina de las lágrimas’ y ‘My Liberation Notes’. Para interpretar a Gye Su-jeong, trabajó con asesoría médica, practicó los movimientos necesarios para las escenas quirúrgicas y modificó su apariencia con un corte de cabello corto y maquillaje discreto.

Junto a ella aparece Lee Jung-eun, conocida por ‘Parásitos‘, quien interpreta a Jang Hui-suk, directora de la agecnia que proporciona personal médico al hospital. Además de ser una figura fundamental en la vida profesional de Su-jeong, comparte con ella una relación cercana marcada por experiencias dolorosas del pasado.

Son Hyun-joo interpreta a Bu Seung-kwon, director del hospital, un hombre que alguna vez tuvo ideales médicos, pero terminó comprometiéndose con las estructuras corruptas de la institución. Por su parte, Kim Woo-seok da vida a Park Tae-gyeong, un joven médico en formación que encuentra en Su-jeong una influencia decisiva.

El elenco también incluye a Kim Young-min, Lee Sung-wook, Lee Jin-hee y Choi Kwang-il, entre otros intérpretes.

Una adaptación de una exitosa serie japonesa

Aunque ‘Doctora X’ es una producción surcoreana, su historia tiene origen en Japón. Está basada en ‘Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon’, una popular serie de TV Asahi que comenzó en 2012 y tuvo siete temporadas hasta 2021, protagonizadas por Ryoko Yonekura.

La versión original seguía a una cirujana independiente que rechazaba las jerarquías hospitalarias y confiaba exclusivamente en sus habilidades profesionales. Su popularidad permitio que la franquicia continuara durante varios años y posteriormente llegara al cine.

Póster de ‘Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon’, la serie japonesa que inspiró ‘Doctora X’ (imagen: IMDb)

La adaptación surcoreana conserva esa premisa, pero traslada los conflictos al sistema médico de Corea del Sur. La directora Lee Jung-rim, responsable de producciones como ‘Revenant’ y ‘Tú siempre estuviste ahí’, explicó que el equipo buscó respetar los elementos centrales de la historia japonesa mientras modificaba otros aspectos para conectar con las particularidades culturales y sanitarias de su país. La serie fue escrita por Pyeon Seong-geun y producida por Studio Dragon, Studio S y HighZium Studio.

El éxito de ‘Doctora X’ en Netflix y Corea del Sur

La producción logró posicionarse rápidamente entre las series internacionales más populares de Netflix. Durante su primera semana ingresó al Top 10 de 36 países y alcanzó 4.6 millones de visualizaciones. En la segunda semana aumentó a 7.1 millones, llegó al Top 10 de 48 países y mantuvo el primer lugar mundial entre las series de habla no inglesa. Durante su tercera semana, del 19 al 25 de octubre, registrró otros 5.8 millones de visualizaciones y ocupó el segundo lugar de esa clasificación, únicamente por detrás de ‘Lupin’.

En Corea del Sur, su desempeño televisivo también ha sido notable. Según Nielsen Korea, el primer episodio consiguió 11.4% de audiencia nacional, mientras que el cuarto alcanzó 18.5%. El sexto capítulo elevó esa cifra a 19.5%, con un pico de 21.3%, posicionando a la producción entre los dramas de viernes y sábado con mayores índices de audiencia en la historia de SBS.

La primera temporada está compuesta por 12 episodios, emitidos originalmente los viernes y sábados por SBS y distribuidos también a través de Netflix.

Kim Ji-won en ‘Doctora X’ (2026) (imagen: IMDb)

Una serie exitosa que también ha generado críticas

Pese a su popularidad, ‘Doctora X’ ha recibido cuestionamientos por la representación de los profesionales médicos. Algunos espectadores y especialistas consideran que la producción exagera la incompetencia de los cirujanos y presenta procedimientos que no siempre reflejan correctamente la práctica hospitalaria.

De acuerdo con Korea JoongAng Daily, parte de las críticas también surgieron por la precisión de determinadas escenas quirúrgicas. Incluso se reportó que una persona que se identificó como cirujano ortopédico solicitó una revisión de la serie ante las autoridades reguladoras surcoreanas.

Sin embargo, su enfoque crítico también ha sido uno de sus principales atractivos. En lugar de concentrarse exclusivamente en el compañerismo, el sacrificio o las relaciones románticas entre médicos, ‘Doctora X’ presenta a una protagonista independiente que denuncia los abusos de poder y cuestiona las decisiones de sus superiores.

Como sea, la serie ha encontrado un lugar destacado entre los estrenos internacionales de Netflix, reuniendo el atractivo de los dramas médicos con una historia de corrupción, ambición y enfrentamientos dentro de una institución donde las decisiones pueden determinar quién recibe atención y quién queda desprotegido.

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