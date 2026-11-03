Netflix lanza una nueva función de inteligencia artificial que recomendará películas y series según los gustos de cada usuario

Netflix continúa incorporando herramientas de inteligencia artificial a sus servicios, ahora con una función diseñada para ayudar a los suscriptores a encontrar películas y series de acuerdo con sus preferencias. La plataforma anunció el lanzamiento de AI Discover, un sistema de recomendaciones personalizadas que comenzará a probarse en televisiones inteligentes de Estados Unidos.

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La noticia aparece en medio de una importante reestructuración interna marcada por cambios en la dirección de contenidos y una disminución del tiempo que los usuarios dedican a consumir producciones de su catálogo.

¿Cómo funciona AI Discover, la nueva herramienta de inteligencia artificial de Netflix?

AI Discover comenzó a implementarse este 3 de noviembre entre un grupo limitado de suscriptores estadounidenses que utilizan Netflix en inglés desde televisores compatibles. La compañía planea ampliar progresivamente su disponibilidad a otras regiones durante las próximas semanas.

(Imagen: Netflix)

La herramienta permite explorar películas y series mediante categorías relacionadas con los intereses, estados de ánimo y necesidades de los espectadores. Entre las opciones se encuentran recomendaciones de comedias, historias de terror, producciones familiares y contenidos de corta duración.

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A diferencia de un chatbot, AI Discover no funciona mediante conversaciones abiertas. Los usuarios seleccionan temas preestablecidos y reciben sugerencias generadas en tiempo real, considerando su historial de reproducción, preferencias personales y las tendencias de la plataforma.

También podrán solicitar alternativas diferentes y modificar las recomendaciones para evitar que determinados títulos vuelvan a aparecer. Por ahora, la función no estará disponible en perfiles infantiles. Netflix presentó esta tecnología como un experimento que evolucionará mediante las opiniones de los suscriptores:

“Considera AI Discover como nuestra «cocina de pruebas»: estamos ensayando nuevas recetas para el descubrimiento, y tu uso y tus comentarios nos ayudan a decidir cuáles conservar, mejorar o presentar a continuación.”

Netflix recurre a la inteligencia artificial en medio de su reestructuración

El lanzamiento ocurre durante un periodo complicado para la plataforma. Aunque Netflix mantiene resultados financieros positivos, enfrenta una desaceleración de su crecimiento y una reducción del tiempo promedio de visualización por suscriptor, particularmente en Estados Unidos.

Estas dificultades han provocado modificaciones en su estructura ejecutiva, incluido el reemplazo de Bela Bajaria, antes responsable de contenidos, por Peter Rice, quien asumió el desafío de impulsar nuevas producciones exitosas.

La compañía también ha realizado recortes de personal y revisiones de su estrategia de entretenimiento. En este contexto, AI Discover representa un intento por facilitar el descubrimiento de contenidos y aumentar el tiempo que los espectadores permanecen utilizando el servicio.

Aunque los sistemas de recomendaciones automatizadas existen desde hace años en Neflix, esta es la primera herramienta dirigida al público que la empresa identifica explícitamente como impulsada por inteligencia artificial.

La inteligencia artificial también está transformando las producciones de Netflix

El desarrollo de AI Discover forma parte de una estrategia tecnológica más amplia. En julio, Netflix informó que aproximadamente 300 títulos de su catálogo habían utilizado inteligencia artificial generativa durante alguna etapa de sus procesos de producción.

Ben Affleck y Kerry Washington en ‘Animales’ (imagen: Netflix)

Asimismo, la compañía adquirió InterPositive, una empresa fundada por Ben Affleck especializada en herramientas de inteligencia artificial para producciones cinematográficas y televisivas. La operación alcanzó los 587 millones de dólares.

Con estas inversiones, Netflix busca incorporar nuevas tecnologías tanto en la realización de contenidos como en la experiencia de sus suscriptores. Sin embargo, todavía queda por determinar si AI Discover conseguirá mejorar los niveles de consumo y convertirse en una herramienta permanente dentro de la plataforma.

Con información de Variety.

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