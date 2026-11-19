El documental que acompaña al compositor durante la preparación y realización de su gira 'Sin cantar ni afinar', ya está disponible en México.

El cantante español C. Tangana, cuyo nombre real es Antón Álvarez, estrena en streaming para México ‘Esta ambición desmedida’, documental dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González. La productora Little Spain acaba de anunciar la disponibilidad de la película, que examina uno de los periodos más importantes de la carrera del músico.

¿De qué trata ‘Esta ambición desmedida’, el documental de C. Tangana?

La película acompaña a Antón durante la preparación de ‘Sin cantar ni afinar’, la gira con la que buscó transformar sus presentaciones después del éxito de ‘El Madrileño’. El proyecto exigió una producción escénica compleja y una propuesta musical que recuperaba la tradición española. Su intención era ofrecer al público una experiencia cercana al espectáculo teatral, con músicos y una puesta en escena diseñada meticulosamente.

El documental abarcó más de cuatro años de trabajo y permite conocer situaciones que quedaron fuera de los conciertos. Los espectadores pueden observar los ensayos, las decisiones económicas, los desacuerdos entre colaboradores y los momentos personales del cantante; la producción también presenta las dificultades que acompañaron la realización de una gira de semejantes proporciones.

C. Tangana en ‘Esta ambición desmedida’ (Foto: LittleSpain)

Uno de los aspectos más interesantes de la película es la distancia entre el personaje público de C. Tangana y la vida privada de Antón Álvarez. El músico, conocido por proyectar seguridad y una personalidad desafiante, enfrenta situaciones que ponen a prueba sus decisiones. La cámara registra momentos de frustración y vulnerabilidad que tornan complejo el esfuerzo detrás de esta producción construida alrededor de sus propias ambiciones.

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La cinta fue producida por Little Spain, compañía creativa que previamente se hizo cargo de varios de los proyectos audiovisuales del cantante. Tiene una duración de 118 minutos y fue estrenada en 2023. En 2024, tuvo su estreno latinoamericano durante la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con la presencia de C. Tangana y sus directores.

¿Dónde ver ‘Esta ambición desmedida’ en México y cuánto cuesta?

A partir de hoy, 18 de noviembre, los espectadores mexicanos pueden acceder a la película mediante su sitio oficial, estaambiciondesmedida.com. La distribución se realiza directamente a través de Little Spain, sin depender de los catálogos de Netflix, Prime Video u otras plataformas de suscripción; los interesados deben efectuar un pago individual para disfrutar del documental.

La productora ofrece dos modalidades de acceso. La primera es una renta por 3.99 dólares estadounidenses, que permite ver el largometraje durante 48 horas. La segunda consiste en una compra por 10.99 dólares, con acceso ilimitado y permanente según las condiciones anunciadas. Los pagos se realizan mediante tarjeta de crédito en la página de la película.

C. Tangana en ‘Esta ambición desmedida’ (Foto: LittleSpain)

Cristina Trenas, productora ejecutiva y fundadora de Little Spain, explicó que la distribución forma parte de una nueva estrategia comercial: “A partir de este año, los largometrajes de Little Spain se podrán ver, sin intermediarios, en línea (TVOD) en todo el mundo. Es la primera vez que ‘Esta ambición desmedida’ podrá verse en Latinoamérica desde su lanzamiento en 2023”.

La película obtuvo reconocimiento antes de su estreno digital en territorio mexicano. En 2023, fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y después recibió una nominación al Goya 2024 a Mejor Película Documental. También ganó el Premio ALMA 2024 a Mejor Guion de Largometraje Documental, otorgado por el Sindicato de Guionistas de España.

C. Tangana regresa al rap con ‘Milko Freestyle’

El pasado 4 de noviembre, el músico publicó ‘Milko Freestyle’, una canción que representa su regreso al rap después de varios años dedicados a otros estilos. El lanzamiento contó con la participación de Agorazein, colectivo madrileño con el que desarrolló una parte importante de sus primeros trabajos musicales.

El lanzamiento trae de vuelta el estilo musical que C. Tangana cultivaba antes de publicar ‘El Madrileño’ en 2021. Aquel álbum representó una transformación notable en su discografía al mezclar flamenco, rumba, bolero y otros géneros. También generó críticas entre seguidores del hip hop que cuestionaron su alejamiento del rap. Con ‘Milko Freestyle’, el músico examina ese periodo y su relación con la escena urbana.

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