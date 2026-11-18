Robert Eggers sin duda se ha consolidado como uno de los directores más reconocidos del cine de terror contemporáneo gracias a películas como ‘La Bruja‘, ‘El Faro‘ y ‘Nosferatu‘. Sin embargo, el cineasta considera que todavía no ha llevado el género a sus límites. Su próximo proyecto, ‘Werwulf’, promete ser una experiencia mucho más perturbadora que sus trabajos anteriores, hasta el punto de que el propio director confesó que escribir el guion llegó a provocarle malestar físico.

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¿Por qué Robert Eggers asegura que ‘Werwulf’ es su película más aterradora?

En una entrevista con Empire, publicada el 17 de noviembre, Robert Eggers explicó que, después de terminar ‘Nosferatu’, quiso llevar sus capacidades como guionista y director todavía más lejos. Su objetivo era crear una historia de terror que resultara especialmente difícil de enfrentar, incluso para él mismo.

Robert Eggers (Foto: Karwai Tang/WireImage)

“Siempre buscas superarte, así que pensé: «Voy a intentar escribir la película de terror más aterradora que pueda». Sin duda, es la más oscura”.

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No obstante, el proceso creativo terminó siendo más desagradable de lo que esperaba. Eggers reconoció que desarrollar las situaciones y escenas de la película llegó a afectarlo físicamente.

“El periodo de escritura fue, sin duda, desagradable. A veces, mientras escribía esta película, me sentía físicamente mal; pero es que tenía que ser así. Cuando vean la película terminada…”

Aunque no ofreció detalles sobre las escenas que provocaron estas sensaciones, sus declaraciones anticipan una propuesta particularmente interesante. El director también confirmó que se trata de una película de terrror de desarrollo lento, construida alrededor de la tensión, el misterio y la anticipación.

Aaron Taylor-Johnson revela las dificultades de interpretar a un hombre maldito

El rodaje también representó un desafío para Aaron Taylor-Johnson, protagonista de la película. El actor interpreta a un campesino que ha entregado su alma al diablo y vive atormentado por una maldición en la Inglaterra del siglo XIV.

En declaraciones a Empire, Taylor-Johnson explicó que necesitó desprenderse emocionalmente de una parte de sí mismo para comprender a su personaje.

“Sabía que, para interpretar este papel y plasmar lo que Rob esperaba de mí, tenía que dejar a un lado una parte importante de mi ser y disociarme”.

El actor también describió a su personaje como alguien vacío por dentro, cuya condición lo obligó a explorar emociones particularmente oscuras.

La preparación incluyó un exigente trabajo físico junto a la especialista en movimiento Marie-Gabrielle Rotie, quien anteriormente colaboró con Lily-Rose Depp en ‘Nosferatu’. Eggers destacó que la experiencia de Taylor-Johnson en danza fue determinante para representar las transformaciones del protagonista.

Aaron Taylor-Johnson en ‘Werwulf’ (imagen: Empire)

¿Qué sabemos de ‘Werwulf’ y cuándo se estrena en México?

Ambientada en una aldea inglesa medieval, ‘Werwulf’ recupera el mito del hombre lobo mediante una historia de supersticiones, condenación y violencia. Su reparto incluye a Lily-Rose Depp, Willem Dafoe y Ralph Ineson.

Depp interpreta a la esposa del protagonista, una madre campesina que, según Eggers, representa el corazón emocional de la película. El guion fue escrito por Eggers junto a Sjón, con quien anteriormente trabajó en ‘El Hombre del Norte‘. La producción cuenta con el respaldo de Focus Features.

Como parte de la promoción, Eggers anunció su primera visita a la Ciudad de México durante noviembre. La película llegará a los cines mexicanos el 1 de enero de 2027, con la promesa de ofrecer una experiencia de terror especialmente oscura e inmersiva.

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