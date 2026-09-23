‘Romeo y Julieta’: Todo sobre la nueva película de Robert Eggers, director de ‘Nosferatu’ y ‘Werewulf’

Los amantes de Verona tendrán una nueva oportunidad cinematográfica bajo la dirección del aclamado Robert Eggers. El realizador de Nosferatu prepara una adaptación de Romeo y Julieta que llevaría su atención por los mundos históricos al terreno de Shakespeare. El proyecto ya despertó interés entre varios estudios, aunque todavía queda algo de tiempo hasta conocer decisiones esenciales para descubrir cómo llevará esta tragedia a la pantalla.

¿Qué sabemos de Romeo y Julieta, la nueva película de Robert Eggers?

El cineasta se prepara para presentar Werwulf, su siguiente incursión en el terror de época, después de trabajar con relatos de brujería y vampiros. Ahora Eggers tiene previsto abordar una historia cuyo conflicto nace del amor entre dos jóvenes y del odio que enfrenta a sus familias. Esta elección hará todavía más grande su recorrido por personajes atrapados en circunstancias hostiles.

Focus Features se impuso en una competencia por el proyecto en la que también participaron A24, Sony y Warner Bros., según The Hollywood Reporter. Eggers estará a cargo de la dirección y será productor. El acuerdo todavía está por cerrarse y de momento no hay más información sobre los integrantes de la producción.

El faro de Robert Eggers (Foto: IMDb)

Las fuentes del medio situaron el valor del proyecto cerca de los 80 millones de dólares, sin ofrecer una cifra definitiva. Ese monto incluiría los honorarios del director y del talento, además del presupuesto de producción. THR señala que los actores utilizarían una forma antigua de inglés, aunque todavía no explica con precisión qué tratamiento recibirán los diálogos.

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La obra de Shakespeare, escrita en la década de 1590, presenta a Romeo Montesco y Julieta Capuleto, integrantes de familias enemistadas en Verona. Para esta adaptación aún no se han anunciado protagonistas ni fecha de estreno.

Werwulf ya viene

Pero antes del romance shakespeariano llegará Werwulf, programada para estrenarse en cines el 25 de diciembre. Focus Features ya la vende como “un relato angustiante de devoción, condenación y el demonio interior”. La historia está situada en la Inglaterra del siglo XIII. El material exhibido en la pasada CinemaCon mostró a Aaron Taylor-Johnson atravesando una dolorosa transformación en hombre lobo. También presentó a Lily-Rose Depp como la esposa de su personaje.

Taylor-Johnson y Depp vuelven a trabajar con Eggers después de Nosferatu; Willem Dafoe también se encuentra entre los protagonistas; y Ralph Ineson forma parte del reparto. La reunión de estos intérpretes conecta la nueva producción con colaboradores que conocen el estilo del director, aunque los materiales disponibles todavía nos deja con secretos por desvelar. Eggers escribió el guion junto con Sjón, y ambos aparecen también entre los productores.

Robert Eggers (Foto: Phil Fisk/the Observer)

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Adaptaciones famosas de Romeo y Julieta

Eggers se incorporará a una historia cinematográfica con versiones muy distintas, pero una de las más reconocidas, y muy cercana a nuestro corazón, es la película de Franco Zeffirelli de 1968, protagonizada por Leonard Whiting y Olivia Hussey. La producción se apegó a la idea shakespereana y apostó por intérpretes jóvenes para los papeles centrales y se filmó en locaciones italianas, con fotografía de Pasqualino De Santis y música de Nino Rota.

En 1996, Baz Luhrmann presentó Romeo + Julieta con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, adaptación que trasladó el conflicto a un escenario contemporáneo llamado Verona Beach. Esa decisión ofreció una lectura visual muy diferente de la versión de Zeffirelli y convirtió a la pareja protagonista en otra referencia cinematográfica de los amantes creados por Shakespeare.

La televisión también tiene Romeo y Julieta, dirigida por Alvin Rakoff para BBC Television Shakespeare, y emitida por BBC Two el 3 de diciembre de 1978, con Patrick Ryecart y Rebecca Saire como protagonistas. La producción llevó la tragedia al público televisivo dentro del proyecto de la emisora dedicado a las obras del dramaturgo.