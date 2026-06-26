‘Werewulf’: Por qué la nueva película de Robert Eggers promete ser otro hito del horror

Robert Eggers ya tiene casi listo el siguiente paso de su carrera tras el éxito de Nosferatu con una producción que no se ceñirá a las fórmulas básicas del cine de hombres lobo. Con Werewulf, el realizador estadounidense vuelve a sumergirse en el horror de época a través una propuesta que privilegia el rigor histórico y una atmósfera inquietante.

Las primeras imágenes y detalles oficiales nos dejan entrever una obra que se entrega por completo a un mundo áspero, dominado por la violencia y el peso de las creencias medievales. Fiel a su estilo (que nos encanta), Eggers parece decidido a construir una experiencia de primer nivel en un sentido ambiental, pero que no se olvida de la importancia que tiene el conflicto de sus personajes.

Por qué Werewulf será un espectáculo único

Las diferencias con otras películas del género comienzan en la propia mitología que inspira la historia. Eggers sitúa la acción en Inglaterra alrededor del año 1300, cuando los lobos todavía habitaban la región, lo que le permitió regresar a antiguas leyendas muy anteriores a muchos elementos que hoy el público relaciona con los hombres lobo. El guion, escrito por Eggers junto a Sjón, utiliza inglés medio, aunque fue adaptado para que resulte comprensible para el público contemporáneo.

Robert Eggers, director de Werewulf (Foto: Getty)

El director explicó a Esquire que la cinta prescindirá de varios recursos tradicionales del género:

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“Todos esos clichés sobre ser mordido por un hombre lobo, las balas de plata y muchas de las ideas que terminaron siendo casi paródicas no existen dentro de la mitología de esta película. Así que no necesitas haber visto The Wolf Man de Lon Chaney Jr. ni Un hombre lobo americano en Londres para entender lo que está ocurriendo”.

El protagonista será un campesino del siglo XIII interpretado por Aaron Taylor-Johnson, quien vivirá una historia marcada por la culpa y el sufrimiento. Eggers lo describió de esta manera: “Es un hombre maldito. Es la historia de un hombre que está maldito y que intenta encontrar la salvación mediante el amor. Es un personaje atormentado y con un dolor inmenso”.

El realizador también adelantó el ambiente que rodeará al personaje:

“Habita un mundo realmente brutal, implacable, despiadado y grotesco. Más que nunca, hay lodo, sangre, estiércol, lluvia, dolor y sufrimiento. La actuación de Aaron resulta increíblemente desgarradora. Sin duda diremos que es la mejor interpretación de su carrera, y todo lo que hace físicamente durante las escenas de transformación es extremadamente exigente. La intensidad emocional que aporta al papel alcanza ese mismo nivel”.

Para lograr su compromiso con la autenticidad, Taylor-Johnson convivió con un lobo real con el fin de estudiar su comportamiento y trabajó durante varios meses con una entrenadora de movimiento para desarrollar la postura corporal y las complejas transformaciones físicas del personaje.

El increíble diseño de producción en las películas de Robert Eggers

Lily-Rose Melody Depp, Willem Dafoe y Aaron Taylor-Johnson en el set de Werewulf (Foto: THR)

Uno de los rasgos más aclamados del cine de Robert Eggers es la obsesión por reconstruir cada época con el mayor nivel posible de precisión. Esa filosofía ya había quedado clara en La bruja, El faro, El hombre del norte y Nosferatu, donde vestuario, arquitectura, iluminación y utilería fueron concebidos tras extensos procesos de investigación histórica.

Werewulf mantiene esa línea con una producción levantada desde cero. Todos los escenarios fueron construidos específicamente para la película con el propósito de reproducir la Inglaterra medieval. Eggers rodó la película en celuloide de 35 milímetros y explicó que el acabado visual incorpora el grano característico de las películas en blanco y negro sobre imagen a color. “Tendrá un aspecto muy singular”, adelantó el director.

¿Quiénes actúan en Werewulf y cuándo se estrena?

Aaron Taylor-Johnson protagoniza la historia como el campesino bajo la maldición de hombre lobo, acompañado por Lily-Rose Depp, quien interpreta a su esposa. El elenco también incluye a Willem Dafoe, quien dará vida a un cazador. De igual forma veremos a Bodhi Rae Breathnach,

Ralph Ineson, Jack Morris y Valeriia Karaman.

Werewulf tiene programado su estreno para el 25 de diciembre.

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