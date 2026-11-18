El villano ya formaba parte de los planes en la etapa de ‘The Kang Dynasty’

Hasta hoy muchos asumen que la llegada de Doctor Doom al MCU fue una respuesta directa a la salida de Jonathan Majors y al abandono de ‘Avengers: The Kang Dynasty’. Sin embargo, Kevin Feige ha reafirmado que los planes para introducir al villano y recuperar a Robert Downey Jr. comenzaron antes de que Marvel tuviera que reestructurar su siguiente película de Avengers. Según el presidente de Marvel Studios, Doom ya formaba parte de las conversaciones desde principios de 2023, cuando Kang todavía era presentado como el gran antagonista de la Saga del Multiverso.

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¿Cuándo comenzó Marvel a considerar a Robert Downey Jr. como Doctor Doom?

En una nueva entrevista con Empire, retomada por The Playlist, Kevin Feige explicó que la idea de incorporar a Doctor Doom ya estaba en desarrollo antes de que la situación legal de Jonathan Majors alterara los planes de Marvel. El ejecutivo reveló que habló por primera vez con el agente de Robert Downey Jr. durante el estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, celebrado a principios de 2023. Esa conversación ocurrió varias semanas antes del arresto de Majors.

Robert Downey Jr. cuando fue presentado como Doctor Doom en la Comic-Con 2024 (imagen: X @MarvelStudios)

“La gente cree que hubo una relación de causa y efecto en torno a los problemas de Jonathan, y eso, sin duda, aceleró algunas cosas, pero la perdición [Doom] de todo ello ya estaba muy avanzada antes de eso.”

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Doctor Doom iba a aparecer durante la etapa de Kang

Marvel anunció ‘Avengers: The Kang Dynasty’ en la Comic-Con de San Diego de 2022 como una de las películas que cerrarían la Saga del Multiverso. En aquel momento, Kang estaba destinado a convertirse en la principal amenaza para los Avengers después de aparecer en ‘Loki’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Según Feige, Doctor Doom ya estaba contemplado dentro de esa etapa. El plan original habría introducido al personaje en la historia de ‘The Kang Dynasty’, presentándolo como una amenaza todavía mayor que el propio antagonista que daba nombre a la película.

“Quantumania no tuvo la acogida que nos habría gustado. Hay muchos elementos de la película de los que nos sentimos orgullosos; la interpretación de Kang es uno de ellos. Pero, ya en aquel momento, estábamos realizando cambios en [‘The Kang Dynasty’]”.

El escenario cambió después de que Marvel y Disney se separaran de Jonathan Majors a finales de 2023, tras ser declarado culpable de agresión imprudente. Posteriormente, el estudio comenzó a reorganizar públicamente sus planes alrededor de Doom.

Marvel terminó convirtiendo a Doom en el centro de ‘Avengers: Doomsday’

Jonathan Majors en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (imagen: Marvel Studios)

En julio de 2024, Marvel Studios anunció durante la Comic-Con de San Diego que ‘The Kang Dynasty’ sería sustituida por ‘Avengers: Doomsday’. El evento también confirmó el regreso de Joe Russo y Anthony Russo como directores y reveló a Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

La noticia sorprendió especialmente porque Downey había interpretado a Tony Stark desde ‘Iron Man’ de 2008 hasta ‘Avengers: Endgame’ en 2019. Lo que ahora aclara Feige es que la decisión no surgió de manera improvisada después de la salida de Majors. Doctor Doom ya estaba siendo considerado antes de que Marvel tuviera que abandonar sus planes originales con Kang, aunque las circunstancias terminaron convirtiéndolo en el centro de la siguiente película de Avengers.

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y colocará finalmente a Doctor Doom como una de las mayores amenazas del MCU.

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