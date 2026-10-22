James Bond está a punto de llegar: Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor son los finalistas para convertirse en el nuevo 007

La búsqueda del sucesor de Daniel Craig entra en su etapa decisiva. Amazon MGM Studios ya prepara las últimas pruebas para elegir al próximo James Bond, después de meses de trabajo con actores y ajustes de agenda. Deadline y The Hollywood Reporter informaron de un proceso que se acerca a la elección, aunque el estudio todavía mantiene en secreto la identidad de los participantes.

¿Quiénes son los finalistas para ser el nuevo James Bond?

Las pruebas podrían comenzar este viernes 23 de octubre y continuar durante la próxima semana; originalmente estaban previstas para principios de mes, pero los compromisos laborales de los candidatos obligaron a moverlas. La intención, de acuerdo con Deadline, es evaluar al grupo final en fechas cercanas, antes de tomar una decisión que todavía no tiene día anunciado.

Jack Lowden, esposo de Saoirse Ronan; Callum Turner, esposo de Dua Lipa y Josh O’Connor son tres de los nombres que las fuentes de Deadline sitúan entre los actores previstos para esas pruebas. El medio señala que se enviaron al menos cuatro invitaciones, por lo que la lista conocida está incompleta. También aclara que los nombres no cuentan con confirmación oficial de Amazon MGM Studios.

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The Hollywood Reporter está a la par de Deadline al señalar a Lowden y Turner, y ubica las pruebas en Londres. Sin embargo, sus fuentes discrepan sobre el tamaño del grupo, pues algunas hablan de al menos tres participantes y otra eleva la cifra hasta cinco. Lowden es archiconocido por su trabajo en Slow Horses, serie que ya lo ha colocado dentro del género de espionaje. Turner, por su parte, aparece en el reporte después de protagonizar la comedia romántica Solo por una noche. O’Connor tiene entre sus papeles más conocidos al príncipe Carlos en The Crown y al tenista Patrick Zweig en Desafiantes.

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Las pruebas, de acuerdo con The Hollywood Reporter, contemplan tres componentes: acción física, presencia ante la cámara y diálogo. La selección buscará evaluar cómo responde cada intérprete a distintas exigencias del personaje. El traje puede quedar impecable, pero también tiene su centro en sostener una escena y hacer creíble a un agente acostumbrado a trabajar bajo presión.

Favoritos que no quedaron como finalistas

Jacob Elordi es uno de los nombres que el reporte de The Hollywood Reporter descarta para estas pruebas. El actor de Euphoria y Frankenstein había aparecido en publicaciones sobre el futuro de 007, pero las fuentes consultadas por el medio afirman que no participará. Jack O’Connell (lágrima rodando), famoso por Pecadores y Exterminio: El Templo de Huesos, tampoco estaría entre quienes serán evaluados en esta ronda. Su nombre circuló como posible participante, pero el mismo medio señala que no forma parte del grupo. La información no menciona si Elordi u O’Connell realizaron audiciones anteriores, rechazaron una propuesta o simplemente fueron relacionados con el papel sin participar.

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Lo que sabemos sobre la nueva película de James Bond

Denis Villeneuve dirigirá la siguiente película, con Amy Pascal y David Heyman como productores; Steven Knight está encargado del guion. Su contratación fue anunciada en julio de 2025 y completó una parte esencial del equipo creativo que preparará la nueva etapa del personaje, después del cierre de Daniel Craig en Sin tiempo para morir.

La elección del protagonista está a cargo de Nina Gold, cuya incorporación se anunció en mayo de este año. Deadline explica que después hubo dos meses de encuentros, una primera ronda de audiciones prevista para agosto y una reducción de la lista de candidatos. En septiembre se trabajó en las invitaciones para las pruebas que ahora están próximas. La película será desarrollada bajo el control creativo que Amazon MGM obtuvo mediante el acuerdo anunciado en febrero de 2025 con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

No hay fecha de estreno para la nueva película de James Bond.