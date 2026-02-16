Hollywood despide a Robert Duvall: Adam Sandler, Viola Davis, Michael Keaton y otras estrellas rinden homenaje al actor

Hollywood está de luto por la muerte de Robert Duvall, quien hizo historia en la pantalla grande gracias a Tom Hagen y Bill Kilgore, sus icónicos personajes en ‘El Padrino’ y ‘Apocalipsis Ahora’. Su paso por algunas de las producciones más aclamadas del cine le valieron el respeto y la admiración de importantes personalidades, que le rindieron un merecido homenaje luego de su fallecimiento.

El actor murió en paz y acompañado de su familia en su residencia de Middleburg, Virginia. La noticia causó conmoción entre quienes tuvieron el privilegio de compartir la pantalla con él. Diversas personalidades de Hollywood publicaron emotivos mensajes para despedirse de Robert Duvall y reconocer su enorme legado.

Hollywood rinde homenaje y lamenta la partida de Robert Duvall

Hollywood se unió en un emotivo homenaje para despedir a Robert Duvall, quien fue una de sus leyendas más grandes. Marisa Tomei recordó un encuentro con el actor en el que bailaron juntos. Añadió que Duvall fue la razón por la que decidió convertirse en actriz, y que sus papeles en ‘El Don del coraje’ y ‘Tender Mercies’ la conmovieron hasta lo más profundo: “El más grande. Un titán. Descansa en paz.”

Andy Garcia publicó varias imágenes para recordar al actor, con quien comparte el legado de ‘El Padrino’. Lo describió como “uno de los más grandes de todos los tiempos” y afirmó que “su arte sublime seguirá inspirándonos para siempre”. Jeremy Piven compartió una foto de Tender Mercies y destacó la autenticidad de Duvall: “Uno de los grandes se ha ido… completamente auténtico. Descansa tranquilo, rey.”

Adam Sandler, con quien compartió pantalla en ‘Garra’, también publicó un emotivo mensaje en Instagram, en el que lo describió como “uno de los mejores actores que jamás hemos tenido”. Ted Sarandos, gerente ejecutivo de Netflix, se sumó a las voces para hacer un homenaje a sus personajes más icónicos: “Hoy perdimos a uno de los grandes. Gracias a Dios siempre tendremos a Tom Hagen, Bill Kilgore, Bull Meechum, Mac Sledge y todos los personajes que inmortalizó para nosotros”.

Robert Duvall y Adam Sandler (Imagen: IMDB)

Viola Davis, quien compartió pantalla con Duvall en ‘Viudas’, se mostró agradecida por sus “interpretaciones monumentales”, que lo harán inmortal ya que “la grandeza nunca muere” y “se queda como un regalo”.

Michael Keaton compartió un recuerdo muy personal de su relación con el actor. Hicieron mancuerna en ‘The Paper’, de Ron Howard. Recordó cómo compartían algunas de sus pasiones. “Otro amigo se ha ido. Actué con él y nos hicimos amigos. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Fue la grandeza personificada como actor. Descansa en paz”.

Otras personalidades como Stephen King, Michael Chiklis, Scott Cooper, Cary Elwes y Josh Gad se unieron a los homenajes. Todos celebraron sus dotes de actuación y la forma en que inmortalizó a personajes inolvidables que marcaron la historia del cine.

Los últimos años de Robert Duvall

En la recta final de su vida, Robert Duvall llevó una vida tranquila junto a su esposa, la actriz y cineasta Luciana Pedraza Duvall, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio. El actor residía en su casa de Middleburg, Virginia, donde se dedicó a proyectos personales y a una de las grandes pasiones de su vida: el tango.

Aunque en los últimos años se mantuvo alejado de las grandes producciones de Hollywood, nunca dejó de ser una figura respetada y admirada. Su última etapa en el cine incluyó producciones que reafirmaron su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos. En ‘Viudas’, bajo la dirección de Steve McQueen, interpretó a Tom Mulligan, un político marcado por la ambición y el poder.

Más tarde, en ‘Espíritu de lucha’, fue recordado por su papel como Mason Hawk, un mentor que aportaba sabiduría y fortaleza en una historia inspiradora. Aún a una avanzada edad, Duvall siguió apareciendo en proyectos relevantes, como ‘Garra’ y ‘Los crímenes de la academia’, un thriller ambientado en el siglo XIX. A lo largo de su carrera, su personaje más icónico fue Tom Hagen, el consejero de la familia Corleone, en ‘El Padrino’.

Robert Duvall como Tom Hagen en ‘El Padrino’ (Imagen: IMDb)

