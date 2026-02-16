‘Teherán’: De qué trata la serie de Dana Eden que ganó un Emmy y estuvo bajo la mira de espías iraníes

‘Teherán’, serie israelí para Apple TV, siempre ha estado rodeada de controversias. Retrata el espionaje del Mossad en Irán y representa a un país marcado por sus tensiones políticas con Israel. Desde su estreno, la producción dividió la opinión de la audiencia, pues hay quienes la consideran una producción de alto nivel y otros quienes la ven como como proponga política hostil.

En este contexto, la repentina muerte de Dana Eden, productora y cocreadora de la serie, ha generado especulaciones y cuestionamientos en torno a posibles motivaciones políticas, pues ‘Teherán’ incomodó al régimen político. La información oficial señala que fue hallada sin vida en su hotel en Atenas.

Su caso se investiga como un posible suicidio, aunque se ordenó una autopsia para esclarecer las circunstancias. Lo cierto es que ‘Teherán’ estuvo bajo la vigilancia y el escrutinio de distintos sectores desde su estreno, desde críticos culturales hasta políticos.

Entérate: Muere Robert Duvall, legendario actor de ‘El Padrino’ y ‘Apocalipsis Ahora’, a los 95 años

¿De qué trata ‘Teherán’?

La historia de ‘Teherán’ se desarrolla en un contexto político complicado: el conflicto político y militar entre Israel e Irán. La serie de Moshe Zonder, Dana Eden y Maor Kohn narra la historia de Tamar Rabinyan, una joven experta en informática que es agente del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel. Su misión es infiltrarse en una red iraní para desactivar las defensas aéreas del país y facilitar las maniobras militares.

La protagonista se convierte en una víctima más del conflicto que atraviesa la serie, pues queda atrapada en Teherán tras fracasar en su misión. Deberá enfrentarse a las fuerzas iraníes y, a la vez, lidiar con los conflictos internos de lo que implica ser un espía en este contexto tan complejo. En su camino encuentra aliados y enemigos que reflejan todas las aristas de la vida cotidiana.

Niv Sultan en ‘Teherán’ (Imagen: Shula and Donna Productions)

La producción, que actualmente se encuentra en medio del rodaje de su cuarta temporada, retrata con crudeza la represión política, las tensiones sociales y las múltiples contradicciones que atraviesan tanto a Israel como a Irán. La serie combina un reparto internacional —incluyendo actores como Niv Sultan, Hugh Laurie, Shaun Toub y Glenn Close— con una narrativa que pone en tensión la frontera entre ficción y realidad geopolítica. Además de críticas, tambíén ha recibido elogios, lo que le valió un Emmy en 2021.

En este sentido, ‘Teherán’ se convierte en un espejo de realidades incómodas: la vigilancia constante y la represión de voces disidentes. Por ello, la serie de Dana Eden estuvo rodeada de polémicas desde su primera temporada, que incluso fue vigilada por espías reales durante sus grabaciones.

Te interesa: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo 5 incluyó un flashback tan largo

Las polémicas que rodearon la serie de Dana Eden

El hecho de que ‘Teherán’ sea una serie israelí ambientada en Irán generó críticas y vigilancia desde distintos frentes. En Israel, algunos sectores consideraron que la ficción exponía demasiado las tensiones con Irán y que podía ser interpretada como una provocación. Para algunos espectadores, la representación de Irán fue sesgada y tuvo tintes propagandísticos.

La recepción en Irán fue especialmente negativa. Medios oficiales acusaron a la serie de mostrar al país como un lugar opresivo y hostil. Con los conflictos recientes en Medio Oriente, ha adquirido un impacto aún mayor. Algunos críticos vieron en ‘Teherán’ una especie de “documental involuntario”. Incluso, la serie fue impactada por el conflicto entre los países y tuvo que pausar la producción de su tercera temporada.

La series estuvo bajo la vigilancia de las autoridades por su temática (Imagen: Shula and Donna Productions)

Moshe Zonder confirmó que ‘Teherán’ llamó la atención de la inteligencia iraní. Durante el rodaje de la primera temporada, el equipo creativo sospechó sobre la presencia de espías iraníes en el set de grabación, en Atenas. Tiempo después descubrieron que cuatro mujeres judías de ascendencia iraní fueron reclutadas por un espía para participar en audiciones.

“Saben sobre el programa, nos miran y prestan atención”, afirmó Zonder en declaraciones para ‘Times of Israel’. Ninguna de las mujeres consiguió un papel en ‘Teherán’; sin embargo, el hecho evidenció lo mucho que la producción llamó la atención de las autoridades. El creativo ve la serie como una coproducción cultural entre Israel e Irán, por lo que ha evitado caer en estereotipos.

Siguen las investigaciones tras la muerte de la productora

El trasfondo de ‘Teherán’ ha alimentado especulaciones sobre las condiciones sobre el fallecimiento de Dana Eden. Donna and Shula Productions pidió dejar de lado todas las posibles teorías sobre una “muerte relacionada con un delito o un nacionalismo”. Las autoridades de Grecia continúan con las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

Las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de la productora sin vida, después de que su hermano intentó localizarla varias veces sin éxito. La policía emitió la orden de autopsia para determinar las causas de su muerte. Actualmente investigan los videos de las cámaras de seguridad cercanas y srecaban testimonios del personal del hotel. Kan, radiodifusión pública nacional de Israel, lamentó la partida de Eden.

“Dana fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más destacadas e influyentes de la corporación. Su legado profesional y personal seguirá marcando la televisión israelí durante muchos años”.

Por si te lo perdiste: Zendaya está en CDMX: La estrella de ‘Euphoria’ es sorprendida en plena filmación en el Centro Histórico