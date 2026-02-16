Muere Robert Duvall, legendario actor de ‘El Padrino’ y ‘Apocalipsis Ahora’, a los 95 años

A través de las redes sociales, se reporta el lamentable fallecimiento de Robert Duvall a los 95 años, quien en vida formó parte de algunas de las producciones más aclamadas de Hollywood. La noticia fue dada a conocer por su familia en un breve comunicado, revelando que la muerte ocurrió el día de ayer, 15 de febrero.

Luciana Duvall, actriz y cineasta argentina, y esposa de Robert desde 2004, fue quien compartió el mensaje de deceso a través de la cuenta de Facebook del actor. Por el momento no hay una causa específica sobre lo que causó el siniestro.

Robert Duvall y Luciana Pedraza Duvall (Foto: Getty)

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y confort. Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador de historias. Para mí, simplemente lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable con su profundo amor por los personajes, por una buena comida y por compartir momentos con quienes lo rodeaban. En cada uno de sus muchos papeles, Bob entregó todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”

Aunque Robert Duvall contrajo matrimonio en cuatro ocasiones (Barbara Benjamin, Gail Youngs, Sharon Brophy y Pedraza), se sabe que no tuvo descendencia. Luciana tiene actualmente 54 años.

Vida y obra de Robert Duvall

Robert Duvall en Apocalipsis Ahora (Foto: IMDb)

Oriundo de San Diego, California, Robert estudió Arte Dramático en el Principia College de Elsah. Posteriormente sirvió a las fuerzas armadas de su país como soldado y poco después tuvo la oportunidad de estudiar en la Neighborhood Playhouse School of Theatre de Nueva York. Aunque pudo haber elegido una vida común de oficinista, los sueños de Robert iban mucho más lejos.

Antes del cine, Duvall comenzó su carrera en los escenarios. Su vida joven fue un constante ir y venir entre responsabilidades externas y su pasión por la actuación, oficio en el que se consideraba bueno y lo único que podía hacer con gracia. Los años de trabajo duro tuvieron efecto.

Su papel como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino Parte II lo mostraron como un actor de carácter capaz de transmitir poder y serenidad. Hagen es uno de los personajes más aclamados del cine. Se trata del hijo adoptivo de Vito Corleone y abogado de la familia. A través de su naturaleza diplomática, Tom maneja muchos de los negocios de su padre.

Años después, el trabajo de Duvall en Apocalipsis Ahora, de 1979, donde dio vida al excéntrico teniente coronel Bill Kilgore, dejó algunas de las escenas más inolvidable de la historia del cine. Aunque su intervención es breve, se robó, al menos durante unos minutos, la atención dentro de un elenco monumental conformado por estrellas como Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper y Laurence Fishburne

Premios

Uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria llegó con Tender Mercies, de 1983, cinta por la que ganó el Premio Óscar a Mejor Actor gracias a su interpretación de un cantante de country venido a menos que busca redención. A este triunfo se suman trabajos aclamados como The Great Santini, Lonesome Dove y El Juez, proyectos que en los que se movió entre el drama el western, el cine judicial y las historias familiares.

Duvall obtuvo un Óscar, cuatro Globos de Oro, un premio BAFTA y un Emmy, además de múltiples nominaciones a lo largo de más de seis décadas de carrera.

