‘El Señor de los Anillos’: Ian McKellen habla de la importancia que tendrá Gandalf en ‘The Hunt for Gollum’

‘The Hunt for Gollum’ reunirá a diversos actores de ‘El Señor de los Anillos’ en un acontecimiento nostálgico que, al mismo tiempo, definirá el futuro de la franquicia en la pantalla grande. Ian McKellen se prepara para regresar a la Tierra Media como Gandalf, personaje de J. R. R. Tolkien que se convirtió en ícono del cine.

Gandalf trascendió la literatura para convertirse en una figura de la cultura pop. Su papel en ‘La Comunidad del Anillo’ lo mostró como guía paternal y protector de los hobbits, mientras que en ‘Las Dos Torres’ y ‘El Retorno del Rey’ se consolidó como líder estratégico. El personaje también tendrá un rol central en ‘The Hunt for Gollum’.

La película protagonizada y dirigida por Andy Serkis mostrará a Gandalf como ese apoyo incondicional que siempre ha sido. Ian McKellen confirmó que, en esta nueva historia, el mago será de nuevo la voz de la sabiduría y una guía para los protagonistas.

Gandalf será uno de los pilares de ‘The Hunt for Gollum’

La nueva película explorará un capítulo poco explorado de la mitología de ‘El Señor de los Anillos’: la historia de Gollum una vez que pierde el Anillo único. Si bien los detalles de la cinta de Andy Serkis aún son escasos, se espera que profundice en la complejidad psicológica del personaje, en relación directa con su obsesión y dependencia con el anillo.

En este contexto, la presencia de Gandalf será fundamental. Ian McKellen aún es críptico sobre la importancia que tendrá el mago en la historia de ‘The Hunt for Gollum’. En declaraciones recientes, dio algunas pistas de cuál será su rol en la nueva cinta, donde se reunirá con Elijah Wood, quien retomará el papel de Frodo Bolsón.

Ian McKellen como Gandalf (Imagen: IMDb)

La importancia que tendrá Gandalf en ‘The Hunt for Gollum’ está directamente vinculada con el desarrollo del personaje a lo largo de la franquicia. McKellen considera que el guion “está diseñado para atraer a los fans de ‘El Señor de los Anillos’”, por lo que cree que la mayor parte de la comunidad quedará satisfecha con los resultados.

El actor de 86 años también abordó el tema central de la película: Aragorn iniciará un peligroso viaje para encontrar a Gollum, quien busca desesperadamente el anillo que le fue arrebatado. Gandalf dirigirá la búsqueda “desde un segundo plano”, por lo que tendrá un rol de soporte para Aragorn.

¿De qué tratará ‘The Hunt for Gollum’?

La búsqueda de Gollum tiene implicaciones muy importantes para la Tierra Media. Una vez que la criatura escapa de Barad-Dûr representa un riesgo por todo lo que sabe. Gandalf es consiente de esto, así que elige a Aragorn para encontrarlo antes que caiga en manos peligrosas. El mago estará tras bambalinas con un objetivo muy claro: entregar a Gollum a los elfos del Bosque Negro.

La criatura logra escaparse, por lo que Gandalf y Aragorn emprenden una búsqueda que los lleva hasta su encuentro con los hobbits, lo que marca el inicio de ‘La comunidad del Anillo’. De esta forma, ‘The Hunt for Gollum’ expandirá el universo de la saga por medio de uno de sus personajes más interesantes.

Ian McKellen explicó que la filmación de ‘The Hunt for Gollum’ comenzará en julio en Nueva Zelanda, rumbo a su estreno el 17 de diciembre de 2027. El actor expresó sus preocupaciones por el clima, pues la cinta se rodará durante el invierno, por lo que representará un reto importante debido a su edad.

Gollum será el eje de toda la película (Imagen: IMDb)

Ian McKellen y los retos de la actuación a los 86 años

En una charla con The Mirror, el actor reflexionó sobre el paso del tiempo y el impacto que tuvo la caída que sufrió en 2024. Durante una actuación en el teatro Noel Coward, tuvo un accidente en el que se lastimó una vértebra y una muñeca. Tuvo que abandonar la temporada de teatro para enfocarse en su salud.

El actor admitió que esa experiencia lo llevó a aceptar que “no es inmortal” y a reconocer que la muerte llegará más pronto que tarde. A pesar de todo, McKellen mantiene intacta su pasión por el teatro y la actuación. Aún conserva en buen estado su memoria, lo que le ha facilitado seguir activo en la industria.

“He aceptado que no soy inmortal. Sin embargo, todavía funciono. Y, en realidad, la inevitabilidad de la mortalidad no proviene solo de lo que sientes sobre ti mismo, sino del simple hecho de que tus amigos mueren todo el tiempo. Cuando eres joven, la muerte es asombrosa, algo fascinante, pero es una característica de hacerse mayor. La muerte se vuelve siempre presente”.

