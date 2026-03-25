‘El Señor de los Anillos’ tendrá secuela ubicada 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin

La Tierra Media vuelve a moverse y nosotros ya estamos con la guardia bien arriba. Warner Bros. acaba de confirmar el desarrollo de una nueva película dentro del universo de El Señor de los Anillos, pero que no pretende repetir la escala de la trilogía original, aunque sí expandir sus márgenes narrativos.

El anuncio se dio a conocer a través de un video donde Peter Jackson apareció brevemente para hablar del estado actual de otros proyectos relacionados con la franquicia. En ese mismo espacio reveló que una nueva historia ya se encuentra en proceso, con un equipo creativo conformado por colaboradores de larga trayectoria dentro de la saga, así como nombres totalmente inesperados para el fándom.

El Señor de los Anillos tendrá nueva película

El proyecto lleva por título *redoble de tambor* The Lord of the Rings: Shadows of the Past y se desarrolla como una historia complementaria dentro del canon establecido por las películas de Jackson. La idea parte, nada más y nada menos, que de Stephen Colbert, conocido por su pasión hacia la obra de J.R.R. Tolkien, quien decidió explorar fragmentos de los libros que no habían sido llevados al cine en su momento.

Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Astin y Billy Boyd

La película se ubicará catorce años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin, y seguirá a nuevos personajes que deciden recorrer los primeros pasos de aquella travesía que definió la historia de la Tierra Media. Elanor, hija de Sam, descubrirá un secreto enterrado que conectará con un momento crítico previo a la Guerra del Anillo.

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El guion fue desarrollado en conjunto con Philippa Boyens, quien participó en la trilogía original, y con Peter McGee, hijo de Colbert. La intención, según lo expresado por el propio Colbert, es mantener fidelidad tanto a los libros como a la estética y decisiones narrativas que Jackson estableció en el cine hace varias décadas. De acuerdo con el reporte, este proyecto ya lleva al menos dos años de trabajo.

La Tierra Media en cine

La referencia ineludible para cualquier nueva entrega sigue siendo la trilogía dirigida por Peter Jackson entre 2001 y 2003. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey cambiaron para siempre el cine de fantasía y nos dieron un estándar técnico y narrativo que aún pesa sobre cada intento de expansión del universo.

La primera trilogía recaudó cerca de 3 mil millones de dólares a nivel global y obtuvo 17 premios Oscar, de los cuales 11 correspondieron a El Retorno del Rey, que logró una barrida histórica en su año. El conjunto es una de las adaptaciones más celebradas de la literatura en el cine y no tiene igual.

Stephen Colbert

Años después, Jackson regresó con la trilogía de El Hobbit, compuesta por Un Viaje Inesperado, La Desolación de Smaug y La Batalla de los Cinco Ejércitos. Aunque estas películas también alcanzaron cifras millonarias en taquilla, su recepción fue más dividida, con críticas hacia un exceso de duración y el uso cargado de efectos digitales. Al menos Stephen Colbert tuvo su cameo.

Las adaptaciones de la obra de Tolkien no paran

En el entorno televisivo, la expansión de la Tierra Media ha tomado otra dirección con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, serie producida por Amazon. Su primera temporada trajo una respuesta muy polarizada. Algunos celebraron sus bella imágenes, mientras que otros cuestionaron sus decisiones de argumento y su relación con el material original.

La segunda temporada continuó esa línea y mantuvo un nivel de producción elevado, pero sin lograr un consenso claro entre crítica y público. La serie contó eventos de una era anterior a la trilogía de Jackson, lo que le permite moverse con mayor libertad, aunque también la expone a comparaciones filosas.

Hasta ahora, la tercera temporada no tiene fecha de estreno confirmada.

The Hunt for Gollum, la otra película de El Señor de los Anillos a cargo de Andy Serkis, se estrena el 17 de diciembre de 2027.

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