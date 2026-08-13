¿De qué trata ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’, la película de terror que compite con ‘Obsession’ entre las mejor calificadas del año?

El terror ha encontrado en 2026 a una de sus películas más celebradas en ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’, el nuevo largometraje escrito y dirigido por Jane Schoenbrun. Protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, la cinta mezcla slasher, metaficción, deseo y una mirada crítica a las franquicias de horror que Hollywood intenta actualizar para nuevas generaciones.

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Su recepción la ha colocado junto a ‘Obsession’ entre las producciones de terror más destacadas del año. La película de Curry Barker había dominado buena parte de 2026 gracias a una combinación poco habitual de reconocimiento crítico y éxito comercial, con más de US$488 millones recaudados mundialmente a partir de un presupuesto aproximado de US$750 mil. Ahora, la propuesta de Schoenbrun aparece como otra de las grandes contendientes del género, aunque desde un terreno mucho más experimental.

Hannah Einbinder como Kris y Gillian Anderson como Billy en ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ (imagen: Mubi)

¿De qué trata ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’?

La historia gira alrededor de Kris Williams, interpretada por Hannah Einbinder, una joven cineasta contratada para dirigir una nueva entrega de ‘Camp Miasma’, una ficticia franquicia slasher nacida en los años ochenta. Después de varias secuelas fallidas, el estudio quiere modernizar la propiedad y hacerla más atractiva para el público contemporáneo.

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Kris conoce las películas desde su infancia y siente una particular fascinación por Billy Presley, la actriz que interpretó a la final girl de la cinta original antes de retirarse abruptamente. Billy, interpretada por Gillian Anderson, vive aislada en los antiguos terrenos donde se filmó ‘Camp Miasma’, un campamento rodeado por el mismo paisaje que convirtió a la saga en un fenómeno décadas atrás.

El encuentro entre ambas transforma gradualmente el proyecto cinematográfico en algo mucho más personal. Kris comienza a cuestionar su propia relación con el deseo, la sexualidad y las imágenes de terror que marcaron su juventud, mientras Billy conserva una relación igualmente intensa con Little Death, el asesino de la franquicia.

El villano es el fantasma de un menor que emerge periódicamente del lago del campamento para atacar a sus víctimas con una lanza. Schoenbrun utiliza esta figura y las convenciones del slasher para examinar la manera en que el cine de terror ha relacionado históricamente el sexo, el miedo, el castigo y las identidades alejadas de las normas tradicionales.

Jane Schoenbrun lleva el slasher hacia el deseo y la identidad

Schoenbrun ya había utilizado la cultura popular y el terror como vehículos para explorar la construcción de la identidad en ‘We’re All Going to the World’s Fair’ y ‘I Saw the TV Glow’. En esta ocasión, la directora lleva esas inquietudes hacia el terreno del slasher de los años ochenta y las combina con una sátira sobre la obsesión de Hollywood por resucitar propiedades intelectuales.

La cineasta había adelantado desde 2024 que el proyecto sería una historia divertida y sangrienta. Posteriormente explicó que uno de sus temas centrales sería aprender a disfrutar del sexo después de una transición y cómo una relación incómoda con el propio cuerpo puede afectar esa experiencia.

Schoenbrun también señaló como referencias películas como ‘Psycho’ y ‘The Silence of the Lambs’, cuya asociación entre determinadas expresiones de género y lo monstruoso ha sido ampliamente discutida. Su intención con ‘Camp Miasma’ era homenajear al cine que la formó y, al mismo tiempo, cuestionar algunas de sus representaciones.

La directora llegó a definir el concepto mediante una comparación particularmente peculiar: una especie de ‘Portrait of a Lady on Fire’ dentro de una secuela de ‘Friday the 13th’.

El proyecto inicialmente fue rechazado por A24. Posteriormente, MUBI se incorporó para financiar y distribuir la película en varios territorios, mientras Plan B Entertainment participó como productora. El rodaje se realizó durante mayo y junio de 2025 en Columbia Británica, Canadá, con Eric Yue como director de fotografía. Yue filmó la cinta en 35 mm, después de haber colaborado previamente con Schoenbrun en ‘I Saw the TV Glow’.

Hannah Einbinder en ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ (imagen: Mubi)

Hannah Einbinder y Gillian Anderson llevaron las escenas al límite

La intensidad del rodaje fue uno de los temas abordados por sus protagonistas durante una entrevista con Variety. Anderson recordó especialmente una secuencia cargada de sangre artificial que terminó resultándole abrumadora cuando finalmente la vio proyectada en una sala.

“Ese día sangriento,” explicó la actriz (vía Variety), “Fue bastante serio… solo de recordar la cantidad de líquido y cómo evitar ahogarme mientras rodábamos la escena… ¡era muchísimo!”

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Einbinder aseguró que algunas escenas exigieron que se colocara emocionalmente en un estado de miedo extremo. “Rodamos muchas escenas muy intensas; tuve que meterme de lleno en el miedo y afrontarlo con absoluta seriedad,” declaró. “Tenía dificultades simplemente para regular mi energía.”

El trabajo también tuvo para ella una dimensión más personal. La actriz afirmó que el recorrido de Kris y su liberación de la vergüenza la obligaron a reflexionar sobre sus propias experiencias.

“El material y la propuesta me plantearon un verdadero desafío; creo que esa liberación de la vergüenza y la aceptación del deseo fueron aspectos sobre los que tuve que reflexionar a nivel personal al interpretar la película,” dijo Einbinder. “Fue casi terapéutico.”

Anderson, por su parte, consideró que la película puede conectar con personas que han experimentado disociación o que sienten que no pertenecen a determinados esquemas sociales. Para la actriz, Billy también tenía un paralelismo particular con su propia trayectoria: ambas están asociadas a fenómenos de culto capaces de producir comunidades de seguidores extremadamente fieles.

Una de las películas de terror más celebradas de 2026

Hannah Einbinder como Kris y Gillian Anderson como Billy en ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ (imagen: Mubi)

‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes de 2026 como película inaugural de la sección Un Certain Regard y recibió la Queer Palm. Posteriormente formó parte de la competencia internacional del Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon.

La recepción crítica ha sido ampliamente favorable. Metacritic le asignó 89 puntos sobre 100 a partir de 40 críticas, una puntuación correspondiente a “Aclamación universal”. Robbie Collin, de The Telegraph, le otorgó cinco estrellas y la describió como “una sátira —y a la vez un homenaje— al «cine problemático»: extravagantemente divertida, temerariamente estrafalaria e inquietante”. Stephanie Zacharek, de Time, la consideró “divertida, encantadora e incluso desenfadada por momentos” y calificó como “sublime” el trabajo de Anderson.

Sin embargo, la respuesta tampoco ha sido unánime. Una crítica publicada por Rolling Stone cuestionó su acumulación de referencias, el tratamiento simbólico de la sexualidad y su intento de combinar sátira, romance, slasher, metaficción y reflexión sobre la identidad. El texto sí destacó la interpretación de Anderson, algunos elementos del trabajo de Einbinder, la fotografía de Yue y la dirección de arte.

La cinta se estrenó comercialmente en Estados Unidos el 7 de agosto de 2026, después de una serie de funciones anticipadas bajo el nombre “Camp is in Session”. En México, ‘Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma’ llegó a los cines este 13 de agosto de 2026, distribuida por MUBI. La película puede encontrarse en la cartelera nacional, con presencia en cadenas como Cinemex y Cinépolis, donde forma parte de la oferta de Sala de Arte.

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