David Krumholtz, estrella de ‘Openheimmer’ anuncia su retiro de la actuación porque Hollywood lo tiene harto: ‘El arte explotador no es arte’

David Krumholtz decidió alejarse de la actuación después de construir una carrera que abarca más de cien producciones cinematográficas y televisivas. El intérprete de Oppenheimer y Supergirl explicó que el funcionamiento actual de Hollywood hizo de la búsqueda de papeles una carga difícil de sostener, aunque más tarde borró las publicaciones donde comunicó su decisión.

¿David Krumholtz ya tuvo suficiente de la actuación?

La frustración del actor no surgió por falta de trabajo reciente, pues Krumholtz participó en producciones importantes y mantuvo una presencia notable tanto en cine como en televisión. Sin embargo, llegó a un punto donde las condiciones económicas dejaron de corresponder con el valor que, a su juicio, los intérpretes aportan a las empresas que comercializan su trabajo.

Krumholtz contó en la red social Threads que había enviado un correo con el cual puso su carrera en pausa:

“Más o menos puse mi carrera como actor en espera el otro día. Es algo que me ha aterrorizado hacer por años. En concreto, temía quedarme sin dinero y no poder soportar estar fuera del juego. Una enorme ola de alivio me invadió. No estoy seguro de qué voy a hacer para ganar dinero ni cómo voy a hacerlo, pero acabo de quitarme una carga gigantesca, una cuyo peso realmente no comprendía hasta que desapareció. Frustrado, harto, agotado.”

David Krumholtz en Oppenheimer

El actor explicó que había dejado de contemplar las audiciones como una oportunidad artística debido a que, desde su perspectiva, competir por papeles significaba aceptar una remuneración cada vez menor pese a que su experiencia y su nombre continuaban sirviendo para promover proyectos pertenecientes a compañías mucho más poderosas.

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“Este año comprendí que, si continuaba peleando por papeles, lo que antes llamaba audicionar, lo haría por personajes que explotan mi talento y mi reputación a cambio de una remuneración drásticamente menor. El arte explotador no es arte. Los artistas merecen un porcentaje justo por un trabajo que ayuda a sus empleadores a obtener ganancias.”

Krumholtz recordó una época en la cual existía, según su experiencia, una relación más cercana entre los estudios y quienes trabajaban para ellos. “Me formé en un tiempo en el que los estudios de cine y las cadenas de televisión, por grandes que fueran, todavía funcionaban como empresas familiares”, señaló.

Las películas clásicas y recientes de David Krumholtz

Krumholtz comenzó a trabajar como actor cuando tenía 13 años, tras conseguir un papel en la obra de Broadway Conversations with My Father. Poco después apareció junto a Michael J. Fox en Life with Mikey y participó en Los locos Addams II, donde interpretó al tímido Joel Glicker.

Una generación de espectadores lo conoció como Bernard, el jefe de los elfos en Santa Cláusula, e incluso retomó el personaje en la secuela de 2002; regresó veinte años después para la serie Santa Cláusula: Un nuevo Santa, producida para Disney+.

Heath Ledger, David Krumholtz y Joseph Gordon-Levitt en 10 cosas que odio de ti

También interpretó a Michael Eckman en 10 cosas que odio de ti, la inolvidable comedia adolescente con Julia Stiles y Heath Ledger. Después lo vimos como Goldstein en Harold & Kumar Go to White Castle y sus continuaciones, donde encontró un espacio dentro de la comedia para adultos.

Entre 2005 y 2010 encarnó a Charlie Eppes en Numb3rs, un matemático que ayudaba al FBI a resolver investigaciones mediante cálculos avanzados. La serie alcanzó seis temporadas y convirtió al actor en un rostro familiar y querido para el público de la televisión abierta estadounidense.

Su carrera también pasó por Supercool y Camino Duro: La Historia de Dewey Cox. Más adelante colaboró con los hermanos Coen en ¡Salve, César! y La balada de Buster Scruggs.

En Oppenheimer, Christopher Nolan lo eligió para interpretar al físico Isidor Isaac Rabi, amigo y colega de J. Robert Oppenheimer, además de ser una figura que cuestionó varios aspectos del Proyecto Manhattan. Krumholtz compartió escenas con Cillian Murphy dentro de la película ganadora del Óscar en 2023.

Entre sus trabajos recientes aparecen la serie El Estudio y la película Supergirl, en la que interpretó a Zor-El, padre de Kara Zor-E.

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