Aprueban nueva ley de cine impulsada por Claudia Sheinbaum: ¿Qué cambiará para el séptimo arte en México?

La discusión sobre el futuro del cine mexicano volvió a tomar forma en el Congreso, donde se planteó la necesidad de actualizar un marco legal que ya no respondía a las dinámicas actuales de producción y exhibición. Legisladores de distintos partidos coincidieron en que la industria audiovisual enfrenta un escenario distinto al de hace décadas, tan repleto de plataformas digitales y cambios en la forma de consumir contenidos.

En este tenor, la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó con paso firme entre quienes apelaban tanto a la identidad cultural como al desarrollo económico. La propuesta tiene como meta integrar en una sola normativa el cine tradicional y el ecosistema audiovisual contemporáneo que vivimos en la actualidad.

Aprueban nueva ley de cine en México propuesta por Claudia Sheinbaum

La Cámara de Diputados aprobó con respaldo unánime la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con 466 votos a favor en lo general y 462 en lo particular. El dictamen, emitido este martes 24 de marzo, anula la legislación vigente desde 1992 y fue enviado al Senado para continuar su proceso legislativo.

Salma Hayek y Claudia Sheinbaum

Durante la discusión en el pleno, la diputada Alma Lidia de la Vega sostuvo que la normativa anterior ya no correspondía a la realidad actual. Señaló que la forma en que se producen los contenidos cambió para siempre, lo que exige una actualización en la ley.

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El nuevo proyecto establece un marco integral que abarca la producción, distribución, promoción, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales. También reconoce estas expresiones como vehículos culturales con gran alcance social y económico, además de garantizar el acceso a la cultura bajo principios de pluralidad y diversidad.

¿Cómo se beneficiará el cine mexicano?

Uno de los puntos destacados de la nueva ley es la implementación de estímulos fiscales dirigidos a quienes participen en distintas etapas del proceso audiovisual. La propuesta contempla incentivos que pueden alcanzar hasta el 30% de los costos de producción, lo que busca facilitar la realización de proyectos que enfrentan dificultades para obtener financiamiento.

Además, se establece una cuota mínima de exhibición para el cine nacional en salas comerciales, así como ajustes en la duración de las películas en cartelera. Estas medidas ampliarán la presencia de producciones mexicanas frente al dominio de contenidos extranjeros en espacios de exhibición, sobre todo de Hollywood, siempre presente y con las mejores oportunidades en las salas mexicanas.

La normativa también incluye disposiciones en materia de inclusión y accesibilidad. Asimismo, contempla apoyos para comunidades minoritarias como las indígenas y afromexicanas, con el objetivo de ampliar la diversidad de voces dentro del sector.

Otro punto digno de mención es la obligación de resguardar una copia de cada película mexicana en la Cineteca Nacional. Esto busca preservar el patrimonio audiovisual. También se asignarán responsabilidades a instituciones como la Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía y otras entidades vinculadas al desarrollo del sector.

Cabe menciona que algunas voces dentro de la oposición advirtieron que la ley podría quedarse en el papel si no se asignan recursos suficientes para su implementación. Legisladores señalaron que ampliar derechos sin respaldo presupuestal podría limitar el alcance real de la nueva ley.

Películas mexicanas que han contado con incentivos fiscales

El sistema de estímulos ha sido una herramienta confiable para el desarrollo del cine mexicano. Roma, dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en 2018, logró financiamiento parcial mediante esquemas de apoyo que facilitaron su realización y circulación internacional. La película llegó a los premios Oscar y fue todo un hito en su año de estreno.

Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, y La región salvaje, de Amat Escalante, también se beneficiaron de mecanismos que impulsaron proyectos con propuestas particulares y poco convencionales. Estas películas encontraron espacios en festivales y plataformas, llegaron más allá de las salas tradicionales y se convirtieron en referentes del séptimo arte nacional.

El siguiente paso de la nueva ley propuesta por Claudia Sheinbaum estará en su aplicación. También la forma en que logre responder a los retos que enfrenta el sector en la actualidad.

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