SALMA HAYEK Y CLAUDIA SHEINBAUM DAN EL CLAQUETAZO PARA EL TAN ESPERADO INCENTIVO FISCAL PARA EL CINE MEXICANO

El anuncio: un incentivo que promete cambiar el ritmo de producción en México. Y sí, la industria llevaba rato esperando algo así.

La escena fue cuidadosamente cinematográfica. Desde el mármol solemne de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apareció acompañada por una figura que no necesita presentación: Salma Hayek. Política y estrella global compartiendo cuadro. El mensaje era claro: el cine importa. Y ahora, también importa fiscalmente.

El anuncio: un incentivo que promete cambiar el ritmo de producción en México. Y sí, la industria llevaba rato esperando algo así.

El 30 por ciento que puede mover montañas… o al menos presupuestos

El corazón del plan es un crédito fiscal de hasta 30 por ciento del ISR para producciones que realicen gasto en territorio nacional.

Traducción directa al idioma productor: invierte en México y el Estado te devuelve una parte vía impuestos. El tope por proyecto será de hasta 40 millones de pesos. No es fantasía de estudio hollywoodense, pero tampoco es propina.

Condición obligatoria y sin maquillaje: al menos 70 por ciento del gasto debe hacerse con proveeduría nacional. Técnicos mexicanos, servicios mexicanos, talento mexicano. No es solo filmar aquí, es producir aquí.

Mi carta a santa claus: “EL JAGUAR” FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CHIAPAS, primera edición que pronto se dará a conocer, con el fin de engrandecer al estado y sus riquezas culturales, arquitectonicas y patrimoniales, asi como la conservación de las costumbres y lenguas originarias, iniciativa impulsada por : Arturo Balandrano Campos el arquitecto que actualmente funge como Director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural dentro de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la humanista Dra. Julissa Abarca y una servidora junto con el también cineasta y director Jeronimo Aguilar como los directores. Con apoyos de embajadores de la PAZ de la ONU y otras instituciones y en el nombre sea de Dios…

Cine, series y efectos especiales: todos invitados

El incentivo no discrimina formato. Aplica para:

• Largometrajes de ficción y animación

• Series

• Documentales

• Procesos como animación, efectos visuales y postproducción

Es decir, desde el drama de autor hasta la serie de streaming con ambición internacional. México no quiere ser solo locación pintoresca. Quiere ser fábrica de historias internacionales y que engrandezcan nuestro pais y sus estados, asi como nuestras tradiciones y costumbres.

La letra oficial y el nuevo marco legal

El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que lo convierte en norma y no en promesa de micrófono.

Además, el anuncio viene acompañado de una nueva legislación que sustituye la ley de 1992. Un intento de actualizar reglas frente a plataformas digitales, inteligencia artificial y nuevos modelos de distribución.

La Secretaría de Cultura ha insistido en que el objetivo es fortalecer la industria desde adentro. No solo atraer producciones extranjeras que vengan, filmen y se vayan. La apuesta es que desarrollen infraestructura, contraten talento local y dejen algo más que tomas aéreas espectaculares.

Competir en la liga mayor

Países como España, Canadá y Reino Unido llevan años seduciendo producciones con incentivos fiscales robustos. México entra con una carta fuerte: 30 por ciento no es un guiño, es una declaración de intenciones.

La incógnita no es el porcentaje. Es la ejecución. Porque en la industria audiovisual el verdadero thriller suele estar en los trámites.

Esperemos que México florezca de nuevo cinematograficamente, ya que los contenidos audiovisuales, son parte de la cultura viviente de nuestro pais.

Allá vamos…